【百佳】滴露洗衣旋珠買2送2 再送3條TEMPO衛生紙等$429.6豐富禮品

黎智英案判刑｜相關報道列表一次睇
—
日期：即日起至2026/02/12
地點：百佳分店及網店
＝＝＝＝＝＝＝
鮑魚菇食譜｜枝竹蠔油鮑菇腩肉炆蘿蔔
鮑魚菇新鮮同罐頭唔多見有得買 , 見到又手痕買黎炒餸
【麥當勞】上水廣場店 購買食品滿$30送中汽水（即日起至08/03）
新店用手機出示優惠券，仲有2大優惠
張柏芝18歲兒子Lucas帥氣現身澳洲！被目擊搭地鐵「貼心陪女生」掀討論
近日，張柏芝18歲大兒子Lucas（謝振軒）在澳洲搭乘地鐵時被網友偶遇，引起討論。
mandycat office：有力嘅祝福
文地貓2026月曆：https://mandycat.com/product/2026calendar/ facebook page：https://www.facebook.com/mandycats instagram：mandycats website：www.mandycat.com
梁烈唯賀歲片親身上陣被硬撻 跑場至歲晚收爐
【on.cc東網專訊】藝人梁烈唯（唯唯）最近染指幕後工作，但依然對演戲抱有熱誠。早前他夥拍好兄弟陳山聰及林盛斌（Bob）演出馬來西亞賀歲片《媽媽又要嫁》，隨着上映在即花絮片段陸續曝光，該片可謂笑中有淚﹗原來唯唯開工期間大部分動作戲碼都親身上陣，當中包括被對方「撻
父子齊跑馬拉松 近藤真彥結婚32年罕晒親子照
【on.cc東網專訊】人稱「孖池」的80年代日本男歌手近藤真彥，出名花心，婚前曾與女歌手中森明菜、已故香港天后梅艷芳等拍拖，1994年與圈外人老婆結婚後，2020年又被踢爆背妻包養索女。不過，他卻相當愛錫18歲的獨生子轟丞。結婚近32年的他，罕有在社交網上公開親
CHANEL賣斷市1957香水被封「招財吸金神器」？Threads瘋傳噴上即開啟幸運吸金模式，招貴人的富家千金香氣
想在馬年開運招貴人，除了換新裝，不妨從「穿」上一款高級香開始！最近在小紅書上，CHANEL珍藏系列中的「1957」香水討論度極高，不少網友分享，噴上後彷彿能自帶「好運體質」，招財又招人緣！
再多五人疑吃生蠔後食物中毒 食環署指示供應商暫停售生蠔
【Now新聞台】再多五人懷疑進食生蠔後食物中毒。衞生防護中心過去三周已錄得34宗食物中毒個案，近九成與諾如病毒有關，全部人都曾食用生蠔。有醫生指，不排除生蠔受到飼養的海水污染，未經煮熟進食有機會受感染。餐廳Chef's Cuts繼啟德分店有六人上月30日進食生蠔後食物中毒，再有兩男三女同日晚上在黃竹坑THE SOUTHSIDE商場分店用餐約14至49小時後，出現腹瀉、腹痛、嘔吐和發燒等病徵，他們30至38歲，其中三人已求醫，毋須入院，全部人情況穩定。初步調查顯示，他們都曾經進食生蠔。食環署早前已到餐廳及兩間生蠔供應商調查，並指示供應商暫停出售及供應生蠔。餐廳指，懷疑事件源於生蠔，旗下所有餐廳已暫停供應，對受影響的顧客致以關懷，會全面審查供應鏈，並配合衞生防護中心調查。衞生防護中心指，食物中毒個案近日持續增加，過去三周已錄得34宗、涉及108人，其中30宗、一共94人與諾如病毒相關，全部在潛伏期內曾食用生蠔。有醫生指，諾如病毒可以經環境及人傳人感染，冬季天氣適合病毒繁殖，加上有較多節日聚會，是每年食物中毒的高峰季節，生蠔、三文治、沙律及魚生等都是高危食物。家庭醫生林永和：「於冬天較活躍的包括諾如病毒，因為生蠔是貝殼類，可能飼養上感染了這個病毒，可能搭飛機或到世界各地，受污染的生蠔繼續帶著病毒。於被進食的過程，如果是生蠔繼續有冰冷藏牠，即使很新鮮，病毒一樣很新鮮，只要吃下肚，根據流行病學，九成都會出現病徵。」他指，食物必須徹底清潔及煮熟後進食，而酒精搓手液未能消除諾如病毒，建議市民接觸食物前用梘液清潔雙手。 #要聞
日本櫻花預測2026｜東京／名古屋3月20日率先開花、大阪／京都3月24日開花｜即睇完整開花及滿開預測日期
日本氣象株式會社發佈2026年第4回櫻花預測（櫻花予想），預計今個初春氣溫偏高，北日本與東日本的櫻花比較往年提早開花，西日本則與往年相若；東京及名古屋成為最早開花之地，預計3月20日綻放，立即往下查看日本各地的開花與滿開預測日期。
特朗普轉發奧巴馬夫婦猿猴影片 涉種族歧視罕有刪貼文 稱職員疏忽拒絕道歉︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】美國總統特朗普近日捲入一段具爭議性的短片風波。該段影片早前在特朗普的社交平台帳戶轉發，其後已被刪除，內容將前總統奧巴馬及前第一夫人米歇爾的面孔合成至卡通猴子身上，配以歌曲《The Lion Sleeps Tonight》，被批評涉及種族歧視。特朗普表示，自己不會就事件道歉，並將責任歸咎於一名助手。
治安管理處罰法修訂後 首有未成年人遭行拘
【on.cc東網專訊】內地新修訂的《治安管理處罰法》自今年1月1日起實施，改變了以往對14至16歲未成年人違反治安管理不執行拘留的規定。天津市警方上周六（7日）通報對一名15歲少年執行行政拘留，是修例後的首宗案例。
施紀賢英國首相之位勢危 重要親信已因曾舉薦駐美大使而引咎辭職
【彭博】— 在英國駐美大使彼得·曼德爾森的任命導致首相施紀賢失去最親密的副手之後，施紀賢的政治前途也懸於一線了。