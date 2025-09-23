Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

【百佳】網店買6支指定高露潔牙膏 即送24cm煎鍋、衛生紙原箱27卷等總值$295.8禮品（即日起至25/09）

即日起至9月25日期間，在百佳網店PNS買6支指定高露潔牙膏，即送總值$295.8禮品，包括：

唯潔雅衛生紙原箱27卷

金鳳牌泰國頂級香米1KG

唯潔雅 極致棉柔抽取式面紙 [5包]2件(隨機一款)

維他錫蘭檸檬茶250MLx6

洗衣珠20S

滴潔洗潔精 800ML(隨機一款)

Swiss Diamond 24cm煎鍋

百佳網店按此

按此下載全新Yahoo APP，緊貼全城著數優惠、至抵慳錢攻略、精明消費貼士，仲有新人禮等你拎，立即下載！

廣告 廣告

—

日期：即日至2025/09/25

地點：百佳分店及網店

＝＝＝＝＝＝＝

雅虎於本頁中的角色只是為你提供資訊及商戶連結，而並非買賣一方或其代表或代理。所有資料根據連結內商戶直接提供為準，商戶並可能隨時更改。所有買賣均由用戶及商戶雙方自行負責。

「Yahoo購物」現已推出，我哋將會為你搜羅每日購物情報，話你知最新購飲食嘅著數消息、免費或折扣優惠，幫你慳錢慳時間。

想知仲有咩最筍嘅優惠著數？快啲禁入嚟睇下啦！：https://hk.news.yahoo.com/jetso

歡迎提供優惠情報，快啲同我哋一齊搜羅全港優惠著數喇！

https://yahoohk.app.link/discountsubmit