錦綉花園 5 億工程︱特委會決議分拆招標遭管理公司推翻
【百佳】每日大派超過$200優惠 $1買人氣產品
由1月26日開始一連兩星期，PNS網購每日上午10點準時派超過$200畀大家買年貨，憑券滿額即減高達 $100，$1就買到各款人氣產品！
搶券教學：
步驟1：可於PNS網購首頁進入搶券頁面，點選「即搶」領取電子優惠劵
步驟2：將心水貨品加入購物車，結帳時再於「優惠碼/電子優惠劵」點選相關優惠券
步驟3：成功使用優惠後，付款頁面將顯示折後最終金額
$50電子優惠券：買滿$600並使用網購送貨，即減$50（限量100張）
$60電子優惠券：買滿$800並使用網購送貨，即減$60（限量100張）
$100電子優惠券：買滿$1,200並使用網購送貨，即減$100（限量100張）
$1產品電子優惠券：買網購送貨訂單即可以$1優惠價購買精選產品（限量180-500張）
按此下載全新Yahoo APP，緊貼全城著數優惠、至抵慳錢攻略、精明消費貼士，仲有新人禮等你拎，立即下載！
—
日期：2026/01/26 - 2026/02/08
地點：百佳網店
＝＝＝＝＝＝＝
Yahoo 並非買賣一方或其代表或代理，所有交易均由用戶與商戶雙方自行成立及承擔責任，所有資料應以連結頁面內商戶直接提供為準，商戶或會隨時更新相關資訊，恕不另行通知。
想知仲有咩最筍嘅優惠著數？快啲撳入嚟睇下啦！：https://hk.news.yahoo.com/jetso
其他人也在看
【百佳】鈣思寶平均$4.3/包、道地極品纖解茶/烏龍茶平均$6.7/支（即日起至29/01）
百佳網店精選原箱優惠，維他奶鈣思寶高鈣大豆植物固醇/杏仁高鈣/高蛋白質豆奶6包裝x4 $102/箱、雀巢韓國嚴選冷萃黑/牛奶咖啡20支 $220/箱(買滿$499再送可口可樂智能觸屏不沾電煮鍋 + 15支雀巢咖啡CAFE系列美式咖啡270毫升 + 健康工房飲品250毫升6包裝 + 雪碧/ 芬達汽水500毫升)、道地原箱極品纖解茶/烏龍茶/蘋果綠茶 500毫升24支 $160/箱(買2箱送道地別注版SNOOPY雨傘 + 1支道地鴨屎香蜜桃茶500毫升)、唯潔雅原箱極致綿柔四層衛生紙27卷裝 $68/箱(買滿$368再送唯潔雅盒裝面紙 + 極致綿柔四層衛生紙10卷裝 + Carl Schmidt Sohn陶瓷塗層炒鑊)！YAHOO著數 ・ 21 小時前
【麥當勞】$1大可樂、黃金脆薯牛堡/黃金菠蘿雞堡/招財雞堡/開運青花椒味雞翼套餐減$3
麥當勞由1月26起帶來超人氣優惠$1大可樂，同時繼續提供多項App優惠，包括黃金脆薯牛堡/黃金菠蘿雞堡/招財雞堡套餐減$3及開運青花椒味雞翼(4件)套餐減$3，使用App優惠買黃金脆薯牛堡/黃金菠蘿雞堡/招財雞堡四道菜滋味套餐減$3、新年開運五道菜大大啖套餐減$5或盆滿缽滿六道菜大大啖套餐減$8，更會附送My Melody & Kuromi聯乘「開運如意封附迷你揮春」！YAHOO著數 ・ 1 天前
麥當勞推My Melody & Kuromi 迷你水晶麻雀！1.26開搶換購攻略 薯條變索子/送$40美食券
麥當勞推My Melody & Kuromi 迷你水晶麻雀！Sanrio粉絲召集，來到2026年農曆新年，麥當勞繼招財福堡後再推震撼聯乘。今次主角是人氣爆燈的 My Melody & Kuromi，首度化身「麥當勞迷你水晶麻雀」套裝！ 這款限量麻雀設計極具心思，薯條更變成「索子」，絕對是今個新年聚會的必備潮物。想知幾點開賣、點樣換購最快？即睇以下搶購全攻略！Yahoo Food ・ 1 天前
【優品360】買滿 $100送 $15現金優惠券 伊藤曲奇禮盒 $29.9
優品360˚精選一系列賀年禮品，瑞士三角迷你牛奶朱古力袋裝 $49/2件、華園牛油蛋卷 $39.9/件、KitKat 2 指朱古力 8 件裝 $35/2件、伊藤經典雜錦曲奇禮盒 48件裝 $29.9/件、andi 鹽焗開心果 700克 $99/件！YAHOO著數 ・ 22 小時前
情人節禮物2026︱千元預算男朋友最愛禮物推介15款！BTS J-hope大愛Human Made潮Tee、NCT MARK代言Ralph Lauren半拉鏈針織送禮一流！
情人節快到，想為另一半送上實用又甜蜜的驚喜禮物？Yahoo網購專員為大家精選15份千元預算男生最想收到的禮物，時尚、實用而性價比高，節日送禮絕不失手！Yahoo Style HK ・ 1 小時前
【KFC】鴛鴦雞扒辣汁蘑菇桶飯餐 $39（即日起至30/01）
KFC今期「肯！抵DEAL」有鴛鴦雞扒辣汁蘑菇桶飯餐，有齊KFC 皇牌巴辣雞腿扒同家鄉雞扒再加埋辣汁蘑菇飯，包埋飲品都只係 $39！YAHOO著數 ・ 1 天前
【屈臣氏】SALON DE PRO白髮補染棒買1送1、如珀昆布精華護髮染髮膏送負離子梳
屈臣氏精選頭髮護理好物，精選洗護髮/染髮/造型產品第2件半價、精選染髮產品買1送1、SALON DE PRO 白髮補染棒2件每件平均折實價 $34、LPLP如珀昆布精華護髮染髮膏 $278/件(送價值 $398 TESCOM 長柄負離子梳)！YAHOO著數 ・ 1 天前
【屈臣氏】自家品牌日 3件88折 棉柔細緻面紙買1送1（只限27/01）
屈臣氏星期二醒醒你，今個星期二有一連串優惠，易賞錢App 會員買精選屈臣氏及獨家品牌產品滿3件更有額外88折，再送$20屈臣氏電子現金券！同時，棉柔細緻面紙(旅行裝)5包裝買1送1、抗皺/美白/舒緩/保濕精華面膜5片第2件半價、男/女100%棉質免洗內褲5條第2件半價、水潤透亮/無瑕光澤精華乳液 $32.9！YAHOO著數 ・ 1 小時前
BLACKPINK香港演唱會｜Lisa被野生捕獲去拜車公廟 網民大讚：真人身材及素顏皮膚好好
韓國天團BLACKPINK的《DEADLINE》世界巡迴演唱會香港站正於啟德主場館熱烈進行。四位成員的舉手投足均是全城焦點，除了舞台上的強勁演出，她們私下的行程亦令粉絲非常好奇。昨日（1月25日）Lisa就被發現現身沙田車公廟，隨即引起社交平台熱話。Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
【萬寧】今日出位價（只限26/01）
萬寧今日出位價Lactacyd女性潔膚液250ml $163/3件，有效抑制念珠菌及17種陰道害菌；經皮膚科測試認可，低敏配方，不含致敏MIT。YAHOO著數 ・ 1 天前
【7-11】買極上飯糰系列2件 送雀巢美式咖啡（即日起至27/01）
今個星期一至二，到7-eleven買7-SELECT 極上飯糰系列兩件，即送送雀巢咖啡® Café系列美式咖啡（270毫升），輕鬆幫你解決早餐煩惱！YAHOO著數 ・ 1 天前
【7-11】買指定飯盒 送紅茶花伝檸檬茶/蜜桃茶（即日起至30/01）
今個星期到7-eleven買7-SELECT 揚州炒飯或臘味糯米飯，即送紅茶花伝™Craftea™檸檬茶/蜜桃茶（500毫升），方便、滿足又抵食！YAHOO著數 ・ 23 小時前
情人節禮物2026｜送禮物Top品牌都會出現Jo Malone？香水、身體護理不失禮推薦
2026情人節轉眼就到，在準備情人節禮物的朋友，「Jo Malone」這名字很常會出現在禮物名單當中。Jo Malone香水、香氛、身體護理也是送禮不失禮的單品，當中有什麼好物推薦呢？給大家做個情人節禮物參考！Yahoo Style HK ・ 3 小時前
Mytheresa優惠碼2026｜1月最新折扣碼/Promo Code：折上折低至24折／香港運費／30日免費退貨教學
今次向各位介紹來自德國的大型網購平台Mytheresa，最近Mytheresa有限時優惠，指定減價產品買滿$2,750即可享額外8折，折上折最平低至24折！Yahoo購物專員推介入手Jacquemus手袋折上折低至24折、Valentino耳環最平低至$2,688、Lemaire小牛皮袋只是$3,304入手！即睇以下Mytheresa網購教學，免運費詳情及退貨教學，如果好彩有時會遇到Mytheresa限時免運費free shipping，大家要密切留意啦～Yahoo Style HK ・ 2 小時前
瑕疵玩偶「哭哭馬」中國現象級爆紅 延伸商品將推「哭哭12生肖」
農曆馬年將至，市場上充斥著喜氣洋洋的紅色馬年商品，但中國義烏卻出現一款「現象級」爆紅玩偶。原本設計為紅色「笑笑馬」的絨毛玩偶，因工廠工人縫紉失誤，不慎將嘴巴縫反，變成嘴角下垂的「哭哭馬」。一名消費者收到這款瑕疵玩偶後，將照片分享到社群平台，原本打算換貨，卻意外引發大量網友共鳴，直呼「這根本就是上班時的我」。 隨著討論升溫，網友還開始替它取名「周一馬」，更出現「馬倒成功」、「愁馬在手」等諧音哏。「瑕疵」玩偶需求隨著熱議迅速暴增，義烏廠商緊急調整產線，原本兩條生產線擴增至十多條，全速運轉仍供不應求。「哭哭馬」甚至超越原本的「笑笑馬」，成為店內銷量冠軍。如今，廠商也規畫延伸產品線，開發「哭哭十二生肖」系列。Yahoo 國際通 ・ 12 小時前
江旻憓自爆「5時起床」 是職場的人生勝利組嗎？
新一屆立法會焦點的巴黎奧運女子重劍金牌得主、旅遊界議員江旻憓，近日在立法會會議後自爆早上5時起床，向記者表示生活「越嚟越好」。事實上「5時起床」的作息管理，可稱為加入「5am Club」（5點早起俱樂部），常被視為人生成功的法則，甚至有研究指早起可帶來正面的心理影響，感覺自己「已經贏了一天」，領先還在睡覺的人；外國商界名人如蘋果Tim Cook，也屬於這種「晨型人」，不過比江旻憓還要早差不多一個小時起床Yahoo財經 ・ 29 分鐘前
珍惜生命｜土瓜灣12歲男童自縊 母發現惜太遲
土瓜灣有學童輕生。昨日(25日)晚上約11時半，警方接獲一名女子報案，指其12歲兒子在美景街36號安福大廈寓所內上吊。救援人員到場前，男童已被解下，但陷入昏迷，救護車將男童送往伊利沙伯醫院搶救，惜最終不治。警員於現場沒有檢獲遺書，案件列「自殺」跟進。其死因有待驗屍後確定。am730 ・ 1 天前
川普放話100%關稅！加拿大總理卡尼一句話點破真正目的
根據《華爾街日報》(WSJ)周一 (26 日) 報導，加拿大總理卡尼（Mark Carney）表示，美國總統川普近期頻頻以關稅施壓，加拿大應將相關言論視為美方在美墨加協定（USMCA）檢討談判前的策略性布局，而非立即升高衝突的鉅亨網 ・ 10 小時前
碧咸全家出動見證Victoria授勳儀式 大仔Brooklyn同老婆Nicola繼續冇影
自從大仔Brooklyn同富家女Nicola Peltz結婚後，前英格蘭國腳球星碧咸夫婦同呢個仔及新抱關係惡化，日前Brooklyn更發長文控訴，碧咸與Victoria破壞他與太太Nicola的關係，明言唔想同家人和解。「我不是被控制下作此決定，而是第一次站出來為自己發聲，我的父母無止境地破壞我的感情，從婚禮前就一直沒有停止過。」Yahoo 娛樂圈 ・ 37 分鐘前
張寶兒拍片指與2歲大仔有拗橇 網民批評做法：傷害性挺大的
張寶兒（Bowie）與袁偉豪喺2017年因拍攝TVB真人騷節目《打工捱世界II》而撻着，拍拖3年後結婚，2023年誕下大仔「袁咕碌」袁晞祐，去年再誕下細仔「袁氹氹」，一家四口幸福愉快。近日張寶兒拍片上載到社交網站表示自己第一次與2歲「袁咕碌」有拗橇，結果引起網民熱議。Yahoo 娛樂圈 ・ 19 小時前