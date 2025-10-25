Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

【百佳】11.11網購佳折 買Aveeno/李施德林產品滿$398 送總值高達$271.7贈品（即日起至30/10）

百佳11.11網購佳折今期有精彩品牌優惠，買滿指定金額即可獲得小家電、廚具套裝、原箱紙巾等豐富禮品！

百佳網店傳送門

買Aveeno/ 李施德林產品滿$398，送禮品總值高達$271.7，包括：

Zenses原箱卷紙27卷裝

皇冠三層衛生紙10卷

超力原味銀絲米粉金牌

詩樂氏消毒洗手液350毫升

洗衣珠20粒

JAYEONPONG洗潔精490毫升

Tempo四層袋裝面紙4包裝

買Tempo產品買滿$138，送Tempo限量版購物袋；買滿$268，再送Tempo限量版手抱紙巾公仔

太古可口可樂旗艦店限定優惠

買雀巢即飲咖啡買滿$69，送1排絲滑椰奶/椰青美式咖啡268毫升3支裝

買3排可口可樂/玉泉/雪碧/芬達迷你罐汽水200毫升6罐裝，送可口可樂/玉泉/雪碧/芬達汽水500毫升 + 加奧利奧盤裝夾心曲奇284.4克

買滿$238，再送出前一丁日本版麻油味即食麵5包裝

買2排維他鈣思寳大豆高鈣豆奶250毫升6包裝，送1排維他冷泡無糖茶250毫升6包裝；買維他檸檬茶/ 菊花茶/ 汽泡茶滿$80，即享89折

買高露潔口腔護理產品滿$688，送樂聲牌電熱水壺 (1.7公升) (白色) + 兩箱唯潔雅極致棉柔四層衛生紙27卷

買聯合利華旗艦店產品滿$99，送多芬滋養柔膚沐浴乳(燕麥舒敏配方)45克；買滿$149再送維達金裝至尊裝袋面紙5-6包裝；買滿$299再送農心辛辣麵5包裝

買李錦記頭道原釀系列滿$40，送

亨氏清雞湯250毫升

壽桃牌上海/奶油麵340克

買李錦記產品滿$222，再送

李錦記蒜蓉326克

2個李錦記營味道即食麵 122-161克

4支可口可樂汽水500毫升

買家樂牌/頂好牌/羅拔臣產品滿$89，即享89折，再送家樂牌不沾鍋矽膠廚具套裝

買嘉頓產品滿$111，即享89折

日期：即日起至2025/10/30

地點：百佳網店

