Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

【百佳】11.11網購佳折 買6支舒適達牙膏 送總值高達$204.2贈品（即日起至13/11）

百佳11.11網購佳折今期有精彩品牌優惠，買飲品、香米、醬料、牙膏、紙巾，都有折扣及豐富贈品，今日（11月7日）仲有1日限定優惠，買網購送貨訂單輸入優惠碼「D11FREE」，即送摺疊雨傘（價值$300）！

1日限定！維他無糖冷泡茶/菓然系茶原箱$44/箱，維他港式奶茶原箱 $85/箱；買維他/維他奶/鈣思寶常溫飲品滿$60，送1排維他奶VITA OAT燕麥奶/朱古力燕麥奶250毫升6包裝；買滿$111, 再享89折

買太古可口可樂旗艦店產品滿$299，送可口可樂藍牙音箱 (價值$199)；滿$899，再送可口可樂20吋行李箱 (價值$699)

買屈臣氏蒸餾水旗艦店飲品滿$399 (需包括菓汁先生飲品滿$99) ， 送菓汁先生水豚TATA 公仔盲盒（款式由系統選擇，公仔約50厘米）

金鳳牌純正泰國頂級香米8公斤$128/件，買泰禾泰國頂級香米8公斤裝，送：SELECT純正粟米油/芥花籽油1公升裝(隨機由系統選擇)、史雲生清雞湯(澳洲版)250毫升

買李錦記產品滿$50，送：地捫茄汁300克、超力炒米粉280克、亨氏清雞湯250毫升；滿$222，再送：樂事薯片28.3克 x 3包、津路烏龍茶900毫升 x 2支

舒適達 (修復保護/抗敏護齦/速效抗敏/全方位保護) 指定單支裝牙膏100克買6件，送:唯潔雅極致綿柔四層衛生紙原箱27卷、福字上湯伊麵 / 上湯米粉5包裝、詩樂氏洗手液350毫升、洗衣珠20粒裝、亮麗濃縮洗潔精1公升、維達掛牆式面紙中碼x2件；買7件，再送旅遊蒸氣熨斗(價值$199)

P&G旗艦店產品(不包括幫寶適)買滿$888，送BRUNO 迷你多功能炆燒鍋(價值$498)

買唯潔雅及倩絲旗艦店產品滿$148，送金鳳牌純正泰國頂級香米1公斤(價值$26.9)；滿$208，再送唯潔雅珍寶系列三層衛生紙10卷裝(價值$38.9)；滿$399，再送普樂氏多用途煮食鍋(配蒸籠)1.2公升(價值$269)

按此下載全新Yahoo APP，緊貼全城著數優惠、至抵慳錢攻略、精明消費貼士，仲有新人禮等你拎，立即下載！

日期：即日起至2025/11/13

地點：百佳網店

Yahoo 並非買賣一方或其代表或代理，所有交易均由用戶與商戶雙方自行成立及承擔責任，所有資料應以連結頁面內商戶直接提供為準，商戶或會隨時更新相關資訊，恕不另行通知。

想知仲有咩最筍嘅優惠著數？快啲撳入嚟睇下啦！：https://hk.news.yahoo.com/jetso