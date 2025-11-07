針尖上的龍虎鳳 專訪紋身師 Marcus Yuen
【百佳】11.11網購佳折 買6支舒適達牙膏 送總值高達$204.2贈品（即日起至13/11）
百佳11.11網購佳折今期有精彩品牌優惠，買飲品、香米、醬料、牙膏、紙巾，都有折扣及豐富贈品，今日（11月7日）仲有1日限定優惠，買網購送貨訂單輸入優惠碼「D11FREE」，即送摺疊雨傘（價值$300）！
1日限定！維他無糖冷泡茶/菓然系茶原箱$44/箱，維他港式奶茶原箱 $85/箱；買維他/維他奶/鈣思寶常溫飲品滿$60，送1排維他奶VITA OAT燕麥奶/朱古力燕麥奶250毫升6包裝；買滿$111, 再享89折
買太古可口可樂旗艦店產品滿$299，送可口可樂藍牙音箱 (價值$199)；滿$899，再送可口可樂20吋行李箱 (價值$699)
買屈臣氏蒸餾水旗艦店飲品滿$399 (需包括菓汁先生飲品滿$99) ， 送菓汁先生水豚TATA 公仔盲盒（款式由系統選擇，公仔約50厘米）
金鳳牌純正泰國頂級香米8公斤$128/件，買泰禾泰國頂級香米8公斤裝，送：SELECT純正粟米油/芥花籽油1公升裝(隨機由系統選擇)、史雲生清雞湯(澳洲版)250毫升
買李錦記產品滿$50，送：地捫茄汁300克、超力炒米粉280克、亨氏清雞湯250毫升；滿$222，再送：樂事薯片28.3克 x 3包、津路烏龍茶900毫升 x 2支
舒適達 (修復保護/抗敏護齦/速效抗敏/全方位保護) 指定單支裝牙膏100克買6件，送:唯潔雅極致綿柔四層衛生紙原箱27卷、福字上湯伊麵 / 上湯米粉5包裝、詩樂氏洗手液350毫升、洗衣珠20粒裝、亮麗濃縮洗潔精1公升、維達掛牆式面紙中碼x2件；買7件，再送旅遊蒸氣熨斗(價值$199)
P&G旗艦店產品(不包括幫寶適)買滿$888，送BRUNO 迷你多功能炆燒鍋(價值$498)
買唯潔雅及倩絲旗艦店產品滿$148，送金鳳牌純正泰國頂級香米1公斤(價值$26.9)；滿$208，再送唯潔雅珍寶系列三層衛生紙10卷裝(價值$38.9)；滿$399，再送普樂氏多用途煮食鍋(配蒸籠)1.2公升(價值$269)
按此下載全新Yahoo APP，緊貼全城著數優惠、至抵慳錢攻略、精明消費貼士，仲有新人禮等你拎，立即下載！
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
日期：即日起至2025/11/13
地點：百佳網店
＝＝＝＝＝＝＝
Yahoo 並非買賣一方或其代表或代理，所有交易均由用戶與商戶雙方自行成立及承擔責任，所有資料應以連結頁面內商戶直接提供為準，商戶或會隨時更新相關資訊，恕不另行通知。
想知仲有咩最筍嘅優惠著數？快啲撳入嚟睇下啦！：https://hk.news.yahoo.com/jetso
其他人也在看
UNIQLO雙11優惠11.7-11.13登場！張曼玉都著「眼仔」聯名Tee、HEATTECH減價至$79｜雙11優惠2025
雙11優惠開始來衝擊大家了！UNIQLO也來推出雙11狂歡購，狂11月7日至11月13日舉行，超多人氣單品大減價，當中包括首次限定HEATTECH T恤由$99減至$79、超好穿的繭型長褲由$199減至$149，趁UNIQLO雙11優惠要衝了！Yahoo Style HK ・ 12 小時前
【A-1 Bakery】「超人氣」產品限時7折（只限07/11）
A-1 Bakery每月一次的「超人氣」產品大優惠日又來了！於A-1 Bakery門市購買指定超人氣貨品即可享限時7折優惠，今個月優惠商品是丹麥酥 (4片)，可以7折優惠價$19.6買到，商品數量有限，售完即止。優惠不適用於自動售賣機或網購店取服務，不可與「每月首星期日紅銀卡會員5%優惠」、VIP會員購物優惠、其他優惠及折扣同時使用。YAHOO著數 ・ 5 小時前
今日優惠｜百佳/屈臣氏/萬寧限時88折、7-11黑芝麻新地/OK便利店即磨咖啡買1送1 一文睇清每日最新熱門著數優惠（每日更新）
平時想知道哪間超市、便利店、餐廳飲食、日用品等每日優惠？Yahoo著數專員為大家整合每日必睇著數優惠，一文睇清今日必買大型連鎖超市、便利店、藥妝優惠、日用品，甚至連自助餐等餐飲優惠都可以一次過睇晒，唔想錯過優惠，就記得Bookmark呢篇文章！YAHOO著數 ・ 6 小時前
Jennie加持Chloé減價低至32折！鞋款震撼減低至$2,4XX、超人氣Kerala 25手袋折後$7,XXX｜雙11優惠2025
雙11優惠購物潮來了！這次為大家送上Chloé網購優惠快訊，手袋、鞋款都能以低價入手，編輯精選8件減價產品，辛苦工作了大半年，是時候好好犒賞努力的自己了！無論是提升氣質的精緻包款，還是觸感極致的柔軟毛衣，都值得成為您的最佳獎賞。Yahoo Style HK ・ 1 天前
【7-11】黑芝麻新地 逢星期五買一送一（即日起至優惠結束）
7-Eleven香港最近推出「黑芝麻新地 」，採用黑芝麻醬製成，帶有微甜及濃郁堅果風味，搭配新地順滑口感，每啖都是濃濃的黑芝麻味！特別留意，7-11的黑芝麻新地逢星期五可享買一送一優惠，更可選配杯裝，在指定7-11分店提供，約埋朋友一齊食啦！YAHOO著數 ・ 6 小時前
GD、梁朝偉都愛的MMY「溶解鞋」低至4折！熱賣經典款Charles小白鞋只需$1XXX｜雙11優惠2025
一雙外貌神似Converse、Vans的鞋子爆紅，相信熱衷日本潮流文化的朋友對這雙鞋子並不陌生。就是由日本設計師三原康裕設計的Maison MIHARA YASUHIRO（簡稱MMY）「溶解鞋」，鞋底彷彿因高溫而融化扭曲的設計，讓人一眼就可辨認出來！適逢雙11購物季，Yahoo購物專員更在Farfetch上看到不少鞋款有低至4折優惠。鞋子的魅力橫掃影壇與歌壇，梁朝偉、G-Dragon（權志龍）等名人都紛紛為MMY著迷，無論私下便服穿搭，還是出席公開場合活動都有穿著溶解鞋的蹤影，感興趣的朋友不妨看到最後！Yahoo Style HK ・ 10 小時前
雙11優惠2025丨百佳推雙11優惠 賞$30優惠券/88折優惠/網購優惠
百佳超級市場推出雙11限定優惠！每年雙11，各大超市都紛紛帶來吸引折扣，百佳也緊貼潮流。今年由11月8日至11月11日，百佳一連4日88折！香港門市限定11月8日，買滿 $150即享88折優惠；網購限定11月9日至11日，買滿 $1,111 輸入優惠碼【D11BUY】也有88折，大家切勿錯過本週開始的精彩折扣！Yahoo Food ・ 12 小時前
iHerb雙11優惠全網限時74折！暢銷保健品／零食／護膚品攻略！熱賣益生菌最平低至$32｜雙11優惠2025
不少商戶陸陸續續推出雙11優惠，雲集保健品、零食及日常百貨的iHerb亦正式加入戰團，由即日起至11月13日凌晨1點，推出雙11優惠限時全單74折，而且無任何滿額要求，非常方便！iHerb一向是入手抵價保健品及零食的好地方，今次74折優惠絕對值得囤貨！各位未有頭緒的話，Yahoo購物整合iHerb上最熱賣的保健品、零食及美容美妝品頭三名單，大家不妨參考一下其他人正在入手的產品。Yahoo Food ・ 7 小時前
雙11優惠2025｜雙十一家電狂減，近半價買 Philips 吸塵機，氣炸鍋 XXL 直減 HK$700
夢想中的智能家居，現在正是實現的最佳時機！Philips 雙11優惠重磅來襲，助你用最抵價格，打造舒適的家。Philips 精選了多款廚房電器和生活家電以超強折扣迎接雙 11，其中廚房好幫手智能健康空氣炸鍋直減 HK$700，人氣輕量強效無線吸塵機現在用接近半價就能帶走，精打細算的你，絕對要把握雙11的震撼的折扣！Yahoo Tech HK ・ 1 天前
Asics波鞋快閃75折！「旅行神鞋」Hailey Bieber都著，老爹鞋Gel-Kayano 14折後$9XX｜雙11優惠2025
雙11優惠來了，FARFETCH快閃新季款滿$1,200即享75折！ASICS波鞋也在減價名單當中，已經見到不少人向ASICS波鞋發動攻勢，發現人氣款老爹鞋Gel-Kayano 14折後$9XX，不用千元就可以擁有，難怪大家都在關注減價ASICS，不論是習慣到健身室，還是熱愛競技運動的你，絕對不容錯過這個增添戰備的機會！Yahoo Style HK ・ 8 小時前
雙11優惠2025｜VEJA男女裝波鞋多款多色選擇低至$522、人氣款V12折上折42折起
小白鞋可謂百搭的穿搭單品，當中來自法國的VEJA，被凱特王妃、Emma Watson等名人明星加持後，成為時尚達人們的小白鞋寵兒。VEJA小白鞋本身一對都差不多九百元，Yahoo購物專員留意到The Outnet正有雙11優惠，指定VEJA波鞋可享額外8折，不少款式本身已有特價，現時折上折低至42折入手，男女裝款波鞋全部不用$1,000，最平只需$522就可以買到，之前一直心思思想買的朋友，來看看有無心水款式！Yahoo Style HK ・ 1 天前
雙11優惠2025｜淘寶/屈臣氏/HKTVmall/大生超市支付優惠 八達通滿指定金額減$30/呢張卡享全單89折（附優惠碼）
各商戶陸續推出雙11優惠，想買得更平，一定要配合不同支付優惠使用，就可以慳上加慳！其中淘寶網有8大支付工具優惠，購物滿指定金額可減最多$30；大生生活超市指定日子亦有89折優惠，即睇下文更多優惠啦！YAHOO著數 ・ 6 小時前
雙11優惠2025｜全網最抵電器優惠合集：半價 Casetify、三星電視回收額外加碼、Dyson 折上折、$111 5G 上台 plan
來到年底的首個網購促銷大折日雙十一 / 1111 / 雙 11 要來了！一眾店家都交出號稱是全年最強折扣來吸引大家消費，持續追蹤網購優惠的 Yahoo Tech 自然要為大家搜羅全網最抵優惠合集，包括半價 Casetify、Dyson 額外再折、$111 5G 上台 plan 等，大家一鍵即買吧！Yahoo Tech HK ・ 15 分鐘前
iHerb自家品牌低至2折！Supplement半價起、魚油膠囊$74、植物蛋白粉2磅裝只需$221｜Black Friday優惠2025
相信各位讀者對於iHerb並不陌生，網站產品類別豐富，提供各種天然、健康和高品質的產品。而且iHerb最近更突發有黑五購物節優惠，自家研發品牌低至兩折，保健品與營養補充品California Gold Nutrition、運動營養品Super Nutrition、美妝護膚與個人清潔用品Idealove等統統都有平！這些品牌一般定價已經算平，加上減價優惠更加抵買！貨品買少見少，事不宜遲， Yahoo購物專員為大家介紹熱賣產品，即看下文推薦。文末更會揭曉低至2折的產品是什麼，大家快看下去吧！Yahoo Food ・ 12 小時前
【Le Creuset】11.11 會員限定優惠 購買任何2件商品即享6折（07/11-12/11）
Le Creuset進行官網限定優惠，會員凡購買任何2件商品，專屬會員優惠碼「LCMEMBER11BUY2」即可享有 6折優惠及額外95折；購買五件或以上商品更可享6折及額外9折！YAHOO著數 ・ 2 小時前
CK內褲減價低至$78！Mingyu、JungKook同款3件再85折；Calvin Klein官網快閃折扣低至2折｜雙11優惠2025
Calvin Klein官網正舉行雙11限時優惠活動，多款男女裝單品全面激減，折扣低至2折！而且買滿2件可享額外9折，買滿3件再打85折，買得愈多，折扣愈深，絕對是囤貨好時機。這次優惠涵蓋範圍極廣，從經典內衣褲、休閒上衣、百搭褲款，到手袋通通有份。Yahoo Style HK ・ 7 小時前
Zalora香港折扣/Promo Code/優惠碼｜2025年11月雙11優惠低至1折/香港免運費/免費退貨/必逛品牌教學
為大家詳細介紹Zalora，網站入面有超過500個品牌選擇，當中最為人熟悉的有Coach、New Balance等，款式貼近亞洲人style之餘，網站更經常推出折扣優惠，只要花少少時間，絕對可以尋到寶！Zalora最新有雙11優惠，全場產品最平低至1折，今次值得入手比官網更平的Coach Brooklyn 28手袋低至$2,693、adidas上衣只需$69、Tommy Hilfiger折後不用$200可以買到！這篇文章會定期更新Zalora Promo Code、Zalora優惠碼，讓大家可以在Zalora以最抵價購物，更會講解詳盡的Zalora網購教學、免運費詳情及退貨教學，等你可以安在家中入手心水時裝！Yahoo Style HK ・ 11 小時前
先施西九龍中心店租約期滿 經營至今年底
先施百貨日前在社交平台公布，由於先施深水埗西九龍中心店租約期滿，暫定將營業至本年底，遺憾地宣布深水埗店差不多三十年的歷程即將告一段落，中環、旺角及網店照常營業，不受影響。 為答謝大家一直以來的支持，即日起深水埗門市限定全面清貨，低至一折起。(da/a)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 小時前
西貢發生毒狗案件 狗女早上沙角尾散步下午突毒發離世
【動物專訊】西貢發生狗狗中毒身亡事件，兩歲半的乖巧狗狗Tuppy（全名Tuppence）昨日早上跟狗主來回西貢沙角尾的農地，沒想到下午2時突然嘔吐及出現中毒徵狀，送到獸醫診所已經太遲，Tuppy在狗主Karen Sarah Ball的懷中離世，Karen極傷心之餘，亦希望提醒西貢人士留意是否有人在路邊投毒。 Tuppy是動物機構Catherine’s Puppies從非法繁殖場救出的狗狗，當時她還只是出生不久的幼犬。Karen經常幫Catherine’s Puppies做義工，得知Tuppy樣子和她以前所養的狗狗很相似後，便決定領養Tuppy，而Tuppy和她家中另一隻貴婦狗Fozzie相處融洽，感情十分深厚。 她和丈夫昨日早上9時許帶同兩狗在沙角尾北散步，走到丈夫工作的農地拿器材，在泊車處及農地往返了兩次，所經過的大部分路段都是石屎地，並於早上11時回家。沒想到Tuppy在下午2時突然出現嘔吐及中毒徵狀，而且情況急劇惡化。 當她們帶狗狗到獸醫診所時，狗狗在車上已經漸漸失去意識，但帶到診所後，狗狗一度醒來，可惜最終還是在Karen懷中離世，Karen夫婦對愛犬突然離世感到十分傷心難過。香港動物報 ・ 1 天前
古洞南路六狗日前離奇死亡 今再發現四狗屍
【動物專訊】古洞南路發生懷疑毒狗事件，67歲狗主陳先生前日（11月5日）發現所養的6隻狗離奇死亡，懷疑被人毒死，於是報警，沒想到今日再發現4隻狗死亡，包括3隻成犬和一隻狗BB，據知其中兩隻狗昨晚10時回家後出現異常行為，包括轉圈等，最終今早發現已經死亡。「520浪浪加油站」Bella今日中午到陳先生居所了解，她引述狗主懷疑是認識的人所為，她會再與狗主商討，想辦法保護那些狗狗。 據知陳先生在該地養了10多隻狗，唯現時只餘下6隻狗，Bella引述陳先生指，本來有7隻狗B，但當中5隻狗B已死亡，另有兩隻狗B不知所蹤。事緣前日警方收到陳先生報案，指所養的6隻狗死亡。警方回覆本報查詢表示，警員接報到場，於該址一水塘附近發現6個狗隻屍體。經初步調查，案件列殘酷對待動物，交由邊界警區刑事調查隊第二隊跟進，暫未有人被捕。狗屍已轉交相關機構撿走作化驗。 事隔一日，陳先生今日再發現有狗狗死亡，Bella收到求助後到現場了解，發現3隻成犬和一隻幼犬的屍體，她引述陳先生指，其中兩隻狗昨晚10時回來後出現異常，出現轉圈等，結果今早便發現死亡。陳先生估計是認識的人所為，但卻指報警都沒用，對多隻狗狗遇害感到無能為力香港動物報 ・ 4 小時前