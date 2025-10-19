不斷更新｜累計 15 名議員宣布棄選立法會
【百佳】精選產品加$1多1件（即日起至23/10）
百佳精選加$1多1件產品，即睇今個星期有咩筍貨，再到百佳門市或網店掃貨！加$1多一件產品包括維他奶山水鮮豆漿236毫升2件折實 $4.5/件、公仔炒麵王2件折實 $7.5/件、威斯比薯片2件折實 $14.5/件！
日期：即日至2025/10/23
地點：百佳分店及網店
【759阿信屋】今期熱選（19/10-23/10）
759阿信屋推出今期熱選限時優惠，759阿信屋蝦滑/墨魚滑 $45/2件、HAITAI蜂蜜牛油薯片 $18.9/2件、Ernst Ludwig德國獅子酒莊雷司令白酒/Peter Weinbach德國甜白酒 $99/2件、麵之砂押美味蕎麥麵/烏冬麵/素麵 $21.9/2件！YAHOO著數 ・ 21 小時前
【一田】本週搶手貨 川貝杏仁茶/海底椰椰香奶露 $32/2件（即日起至23/10）
一田超市推出本週搶手貨有川貝杏仁茶/海底椰椰香奶露、OURHOME韓國牛骨湯、樂園真．墨魚丸同阿中丸子三星蔥爆漿貢丸；韓國梨、南澳穀飼牛腹芯肉、加拿大Mussel King全殼藍青口同仿帝皇大蟹棒，而個人護理用品有高樂氏家居消毒濕紙巾孖裝$79.9，仲送殺菌潔厠劑。今個週末買夠$250仲有額外9折優惠，抵上加抵！YAHOO著數 ・ 21 小時前
【Aeon】Living Plaza、Daiso Japan全店買4送1（即日起至19/10）
Living Plaza & Daiso Japan進行週末優惠，今個週末場內所有貨品買4送1，仲有AEON感謝日會員95折，有機會享受折上折！YAHOO著數 ・ 1 天前
【一田超市】購物滿$250或以上即享9折（18/10-19/10）
一田會員今個週末 (18-19/10) 到全線一田購物都可以享有折扣，除咗指定貨品有低至4折優惠，超市同生活百貨同步有多款滿額優惠！YAHOO著數 ・ 1 天前
卡達會談 巴基斯坦阿富汗同意立即停火
（法新社阿富汗史賓波達克19日電） 卡達今天宣布，巴基斯坦和阿富汗在卡達首都杜哈會談後同意「立即停火」。在此之前，巴基斯坦空襲又造成至少10名阿富汗人喪生，破壞之前達成的停火協議。法新社 ・ 37 分鐘前
強冷空氣加熱帶風暴「風神」影響 廣東料降溫10℃
【on.cc東網專訊】內地周日（19日）繼續發布大風黃色和颱風藍色預警，熱帶風暴「風神」目前位於菲律賓呂宋島上，中心附近最大風力達8級，將於傍晚前後進入南海東部海面。強冷空氣與「風神」共同作用，周日將為廣東省深圳市帶來降溫和大暴雨。on.cc 東網 ・ 19 小時前
【McDonald's】鋒味洋蔥吉列豬扒飽套餐減$3、四道菜套餐減$5（即日起至26/10）
麥當勞App即日起推出鋒味洋蔥吉列豬扒飽套餐減$3及鋒味洋蔥吉列豬扒飽四道菜套餐減$5優惠。App用戶今期可享多款「鋒味」系列限時會員積分獎賞，包括新上架的320分換領鋒味洋蔥吉列豬扒飽套餐減$10或180分換領鋒味洋蔥吉列豬扒飽套餐減$5，以及180分換領鋒味青花椒味雞翼（4件）套餐減$5。YAHOO著數 ・ 21 小時前
甜品食譜｜蛋白燉鮮奶Steamed Milk Pudding [附影片]
只需要牛奶,蛋白和糖就整到,簡單易做又好味, 如果喜歡我們的影片, 記得訂閱 YouTube Hangry Kuma頻道? YouTube: https://www.youtube.com/c/HangryKuma Facebook:// https://www.facebook.com/Hangrykuma-101621791847427/Cook1Cook煮一煮 ・ 2 小時前
珍惜生命｜屯門大興邨夫婦墮樓釀雙屍三命 香港墮胎被拒轉赴台灣同不果
屯門有一對男女墮樓身亡。警方今日凌晨4時許接獲大興邨興泰樓住戶報案稱，發現一對男女分別倒臥在大廈對開簷篷和地面，懷疑他們從高處墮下。救援人員接報到場，兩人當場證實死亡。警方經初步調查，相信35歲黃姓男子和34歲陳姓女子從興泰樓一個單位墮下，現場沒有檢獲遺書，其死因有待驗屍後確定。據悉女死者已懷孕7個月，事件釀成兩屍三命am730 ・ 13 小時前
中國諾貝爾物理學獎得主楊振寧逝世 享年103歲
【彭博】— 諾貝爾物理學獎得主楊振寧逝世，享年103歲。2015年楊振寧放棄美國國籍，回歸中國國籍，並勸說其他科學家效仿此舉。Bloomberg ・ 1 天前
諾貝爾物理學獎得主楊振寧因病逝世 享年103歲
《新華社》報道,著名物理學家、諾貝爾物理學獎獲得者,中國科學院院士,清華大學教授、清華大學高等研究院名譽院長楊振寧,因病於2025年10月18日在北京逝世,享年103歲。楊振寧1922年出生於安徽合肥,上世紀40年代赴美留學任教,1957年獲諾貝爾物理學獎。他與米爾斯提出的楊－米爾斯規範場論,是20世紀物理學最為重要的成就之一。楊振寧回國20多年來,在清華大學任教,在培養和延攬人才、促進中外學術交流等方面作出重要貢獻。 (BC)infocast ・ 1 天前
男生最想娶的女生職業Top8排行榜大公開！空姐排第二、護士三甲不入、第一名是父母最愛？
男生心目中最想娶的職業排行榜。穩坐榜首的職業完全顛覆想像，更有網民表示自己媽媽聽到「這職業」時也會特別有好感，即看看是哪個職業能虜獲男生與長輩的雙重芳心吧！Yahoo Style HK ・ 19 小時前
中環華懋大廈三級火 棚架焚毀濃煙沖半空 58人疏散4人送院 ｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】中環干諾道中華懋大廈今（18 日）發生火警。下午約 4 時許，大廈外牆有棚架起火，濃煙直捲半空。據報大廈內有3人被困升降機內。Yahoo新聞 ・ 1 天前
打風・風神｜天文台考慮周一下午 5 至 7 時之間直接發三號風球 取代強烈季候風信號｜Yahoo
天文台考慮周一下午 5 至 7 時之間直接發三號風球，取代強烈季候風信號。Yahoo新聞 ・ 2 天前
「風神」明日稍後闖本港800公里 天文台下周一考慮直接發3號波
【on.cc東網專訊】天文台於今日(18日)上午11時30分發出特別天氣提示，指現時位於菲律賓附近的熱帶氣旋「風神」會在明日（19日）稍後進入本港800公里範圍內。同時，華中氣壓正在上升，預料一股強烈東北季候風會在明日抵達廣東，本港風勢將會逐漸增強。由於屆時華南on.cc 東網 ・ 1 天前
潮語｜00後常說的「sigma」是什麼意思？9個新生代潮語盤點：「No Cap」＝說真話？
每個年代都有不同的「潮語」，早前Netflix《混沌少年時》才知道愛心emoji不同顏色都有不同意思，100分emoji原來不是解作100分而是別的意思。這裡來整理一下00年比較常說的英文潮語，如「sigma」原來不是你直譯的意思，給大家先估一下，再給大家解釋，跟隨00後潮流！Yahoo Style HK ・ 19 小時前
網上熱話｜大媽們離奇以環保袋「笠頭」 網民問「準備去老笠？」
街頭上總能遇到各種奇人奇事，有網民近日目擊有幾名「大媽」在街上以環保袋「笠頭」，引起一眾網民猜測所為何事？ 由網民上載至社交平台Threads的圖片可見，幾名「大媽」頭上套著同款的深紫色環保袋，環保袋上寫著「友愛共融」。「大媽」們仲特意在環保袋上開了兩個洞，以露出雙眼方便看路。有另一網民在Facebook上載片段am730 ・ 1 天前
【新聞點評】股市升愈高 特朗普愈糟
中美經貿戰持續升溫，那邊廂美國連番出手，這邊廂中國強硬回擊。據《華爾街日報》引述消息報道，中方選擇「硬起來」的其中一個主要考慮是，看準美國總統特朗普非常重視股市表現，故認定他在關鍵時刻必會「縮沙」（TACO）。 事實上，自特朗普去年當選以來，美股漲逾16%，迭創新高，氣勢如虹。不過，隨着股市愈升愈高，所謂高處不勝寒，避免急劇回調的難度也愈來愈大。這在某程度上帶給特朗普一個困境，使他在施政時面臨綁手綁腳。 正如本欄上周在〈中美互掐脖子 攬炒世界經濟〉一文中指出，這一輪中美經貿關係再度惡化，源於美方自10月起連番「加辣」出招，例如針對中國船舶開徵入港附加費、針對半導體等產品實施穿透式制裁、把更多中國企業列入實體清單等。據一般估計，美方這連串動作，是為了在原訂於本月底舉行的中美元首峰會上演前，預先爭取談判籌碼。 北京看穿軟肋 決意硬碰硬 然而，中國面對美方打擊毫不畏縮，相繼出手反制，包括同樣針對美國船舶收取入港費、把更多美國企業列入實體清單等。其中，最強力、也最令人意外的一招是，中國於10月9日公布稀土出口管制新規，要求全球所有企業向外國銷售含有中國稀土（價值比例達0.1%或以上）的產品時，信報財經新聞 ・ 4 小時前
中國科技巨頭據報在中央介入後暫停穩定幣計劃
在中國監管機構對穩定幣表示擔憂後,中國科技巨頭已暫停在香港發行穩定幣的計劃。infocast ・ 16 小時前
楊振寧離世︱遺孀翁帆撰文：有他多年的陪伴，我何其有幸︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】諾貝爾物理學獎得主、著名物理學家楊振寧昨在北京逝世，享年 103 歲。楊振寧遺孀翁帆今日（19 日）以《他交出一份滿意的答案卷》為題發悼文，深情追憶亡夫的一生。Yahoo新聞 ・ 16 小時前