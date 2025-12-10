Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

【百佳】雙12網購大激賞（即日起至10/12）

百佳網購有多個雙12優惠，即日至12月10日買滿指定金額即送原箱紙巾，仲有店取折扣，為你推介高露潔牙膏限定價同紙巾優惠，記得掃貨啦！

>>百佳網店傳送門<<

*高露潔、唯潔雅及倩絲旗艦店、唯潔雅優惠只適用於PNS網購

*其他產品優惠適用於有售賣此貨品之香港百佳店舖及PNS網購

*贈品數量有限，送完即止

*圖片只供參考。受條款及細則約束。

日期：「12GIFT」及「12CNC」優惠期至2025年12月10日；高露潔優惠期至2025年12月9日；其他產品優惠期至2025年12月11日。

地點：百佳分店及網店

Yahoo 並非買賣一方或其代表或代理，所有交易均由用戶與商戶雙方自行成立及承擔責任，所有資料應以連結頁面內商戶直接提供為準，商戶或會隨時更新相關資訊，恕不另行通知。

