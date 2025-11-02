8歲以下須用兒童束縛設備或安全帶調節器｜懶人包
【百佳】精選產品買1送1（即日起至06/11）
百佳多款精選產品買1送1，即睇今個星期有咩筍貨，再到百佳門市或網店掃貨！精選產品有原味家作養生飲品1公升平均 $19/件、卡樂B 薯片25克平均 $4/包、超值牌餅乾平均 $11.95/包！
日期：即日至2025/11/06
地點：百佳分店及網店
