【百佳】精選產品買1送1（即日起至29/01）

【Now Sports】賓菲加在一場極富戲劇性的比賽打敗皇家馬德里，勇奪歐聯附加賽資格，當門將泰賓補時入波，摩連奴興奮得與拾球童擁抱，而這位一代名帥倒戈贏前執教球會後，高呼創造了歷史。戲劇性一幕於補時8分鐘出現，當時賓菲加雖然領先3:2，但因得失球差關係需要多入一球，方可得到第24名以參戰附加賽，結果由後上搏殺的門將泰賓接應罰球，頂破當時只餘9人應戰的皇馬大門，贏4:2，最終剛好憑較佳得失球差，力壓馬賽得到24名。當泰賓入球後，全隊以及主場球迷固然欣喜若狂，摩連奴更興奮得與衝前的拾球童擁抱。首次領軍倒戈贏皇馬的摩佬賽後，坦言當尾段作出換人調動時，以為已「夠數」，豈料其後得悉原來需要再入1球：「顯然，在得到那自由球時，我就叫泰賓上前，並告訴達爾回中圈線，以防一旦對手搶得皮球，我們還可嘗試防守。」他續說：「不過那關鍵時刻到了，我們在光明球場創造了更多歷史。」有趣是賓菲加在附加賽的對手，離不開第9名的皇家馬德里或第10位的國際米蘭，換言之，有一半機會再與皇馬狹路相逢。

now.com 體育 ・ 2 小時前