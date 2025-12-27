【百佳】辛辣麵、長城牌火腿豬肉、佳之選餅乾買1送1（即日起至01/01）

經過7年籌備，海南自由貿易港於12月18日正式啟動全島封關。封關後，海南全島將建成獨立海關特殊區域，實施「一線放開、二線管住、島內自由」運作模式。新加坡國立大學李光耀公共政策學院副教授顧清揚在接受《信報》特約記者採訪時表示，海南自貿港既是高水準開放試驗區、壓力測試區，也為整個中國更大規模的開放探索一條制度化的新路，對香港而言，也是重新自我定位的一種倒逼和提醒。 海南成中國全域開放試驗區 雖然海南自貿港籌劃多年，但在中國經濟面臨「外部環境變化影響加深」、「國內供強需弱矛盾突出」的今天啟動正式封關，其意義不容低估。顧清揚表示，中國經濟當前面臨兩個方面的壓力，內部是新舊動能轉換、產業轉型；外部是貿易保護主義和脫鈎斷鏈，中國需要探索一個新的發展模式來破局，海南正是這樣的一個破局的催化劑和新型國際化的開放試驗區。 海南自貿港是目前世界上最大的自貿港，面積是香港的31倍、新加坡的46倍、杜拜的8倍。不同於全國22個自由貿易區的開放，顧清揚特別提到海南的「全省全域」開放。「為什麼是全域開放而不是港區開放？因為海南自貿港不是要探索一個港區的產業發展問題，而是要探索一個綜合性的全域社會開放所要面對的挑戰

