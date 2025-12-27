宏福苑大火一個月 我城的眼淚與道別
【百佳】辛辣麵、長城牌火腿豬肉、佳之選餅乾買1送1（即日起至01/01）
百佳多款精選產品買1送1，即睇今個星期有咩筍貨，再到百佳門市或網店掃貨！精選產品有農心辛辣麵5包裝/不倒翁芝士拉麵平均$21.5/包、全線 SELECT佳之選餅乾買1送1、長城牌火腿豬肉340克平均$19.95/罐！
按此下載全新Yahoo APP，緊貼全城著數優惠、至抵慳錢攻略、精明消費貼士，仲有新人禮等你拎，立即下載！
—
日期：即日至2026/01/01
地點：百佳分店及網店
＝＝＝＝＝＝＝
Yahoo 並非買賣一方或其代表或代理，所有交易均由用戶與商戶雙方自行成立及承擔責任，所有資料應以連結頁面內商戶直接提供為準，商戶或會隨時更新相關資訊，恕不另行通知。
想知仲有咩最筍嘅優惠著數？快啲撳入嚟睇下啦！：https://hk.news.yahoo.com/jetso
其他人也在看
【萬寧】週五購物攻略（只限26/12）
萬寧推出周五購物攻略，個人護理產品買3件滿$99送健康工房竹蔗茅根海底椰飲料250毫升(6包裝)；精選女性衛生護理產品買1送1；精選口腔護理產品、精選頭髮護理產品、精選染髮產品、精選沐浴產品、精選女性衛生護理產品買第2件半價；精選身體及唇部護理產品、精選護膚產品買2件75折；精選面膜及眼膜產品買2送1；精選G-NiiB益生菌產品買2件9折再送G-NiiB微生態免疫卓越配方7包1件；買健康產品滿$488送$60萬寧現金優惠券！YAHOO著數 ・ 22 小時前
Calvin Klein限時低至25折！Logo T-shirt最平低至$133、男女裝內衣都有平！
Calvin Klein最近有韓國男團BTS成員JungKook，以及Seventeen成員Mingyu加持，讓Calvin Klein產品人氣急升！想買Calvin Klein產品的話，Yahoo購物專員推介到ASOS入手，最近ASOS有Winter Sale，當中Calvin Klein折後最平低至25折，Logo Tee最平$133起，男女裝內衣都有平，即睇抵買推介！Yahoo Style HK ・ 23 小時前
戲院優惠2025｜一文睇清各大戲院戲票優惠 邊張信用卡睇戲有折？MCL睇戲抽獎贏日本主題樂園門票
近期戲院都有不少好戲上畫，如迪士尼卡通電影《Zootopia 2》、12月31日將上映《尋秦記》等，各大戲院均推出戲票、會員優惠，如MCL有睇戲抽獎贏日本主題樂園門票、不同院線均有長者和學生優惠、信用卡買一送一、優先上網預訂靚位更可免手續費等！今次Yahoo著數專員整合最新戲院優惠，讓大家平時都可以邊睇戲邊慳錢，睇多幾套戲啦！YAHOO著數 ・ 1 天前
聖誕禮物2025｜Samsung P9 Express 256GB 新低，HK$260 免運入手 800MB/s 高速 microSD Express 卡護航 Switch 2
Samsung 上月初剛為 Nintendo Switch 2 推出的 P9 Express microSD Express 卡 Black Friday 後在 Amazon 上仍有可觀折扣，目前只要花 US$33 即可購入 256GB 型號。Yahoo Tech HK ・ 22 小時前
太子站跌電話直插路軌 港男遙控手機錄下極罕畫面 網民：夢寐視角(有片)
一名男子日前在港鐵太子站，被一名匆忙下車的乘客撞到，手機飛脫直墮路軌，事主在求助期間，靈機一觸以智能手錶的遙控功能，意外錄下從路軌仰視列車駛過的罕見畫面，引發網民熱議稱大開眼界，更有人直言是「夢寐視角」。 樓主在社交平台Threads以「花式跌電話」為題發帖上載短片，稱「睇完條片，你地估唔估到我影緊咩，同埋我點影am730 ・ 21 小時前
飛行員深度睡眠法全球爆紅！網友實測2分鐘即入睡兼「一覺瞓到天光」，必學5大睡眠技巧比褪黑激素更有效
近年來，失眠已成為現代人的通病。明明身體已疲憊不堪，思緒卻異常活躍，躺在床上翻來覆去卻始終無法入睡。假如你也正面臨這種想睡卻睡不著的痛苦，可以試試網上爆紅的「飛行員深度睡眠法」。只需掌握當中的入睡技巧，不需依賴任何藥物便能在任何地方輕鬆進入深度睡眠！Yahoo Style HK ・ 1 天前
張曼玉61歲大方露素顏！ 「不修皺紋」優雅美貌被讚：為自己而活的模板
61歲影后張曼玉近況引起網友討論。不論是被拍到素顏遛狗，或穿著工作服現身活動，她的狀態都讓不少人感到意外，甚至有AI年齡檢測判斷失準，誤以為她只有40出頭，也因此受到關注。姊妹淘 ・ 18 小時前
若失去「鎂」美國只有六個月決定是否開戰！國防部：之後恐失去作戰能力
「鎂」是地球上最輕的結構金屬，卻在美國國家安全體系中扮演極為關鍵的角色。專家警告，一旦鎂供應遭切斷，美國國防、航太與汽車產業恐在數週內癱瘓，美國正研擬以融資、採購與門檻機制全面降低風險。鉅亨網 ・ 1 天前
男星鏡頭前失誤脫口！「陳偉霆兒子名字」意外曝光，他高EQ化解尷尬被讚
大陸綜藝節目《現在就出發3》近日播出新一集，男星王安宇在錄製過程中聊天聊得太投入，意外脫口說出陳偉霆孩子的名字，話一說完立刻察覺不對，當場驚慌睜大眼睛，反應全被鏡頭拍下。姊妹淘 ・ 20 小時前
【Aeon】AEON超級勁減 超市、家品、床品等 照價再9折（26/12 - 29/12）
AEON於12月26日至12月29日進行年末超級勁減，男女服裝，嬰兒及孕婦用品、旅遊用品、HÓME CÓORDY、Living Plaza、DAISO JAPAN等照價再8折，超市、家品、床品、玩具、文具、精品等照價再9折，電器照價再 95折；AEON會員買滿$800仲送$50電子優惠券2張！重點必買產品包括澳洲330日和牛牛肩 $119、韓國香印提子 $42.9、Hisense 43吋電視 $1990、Laifen 風筒 $390、Casablanca 馬卡龍竹纖冬厚被 $299！YAHOO著數 ・ 23 小時前
星學者：海南封關倒逼港再定位
經過7年籌備，海南自由貿易港於12月18日正式啟動全島封關。封關後，海南全島將建成獨立海關特殊區域，實施「一線放開、二線管住、島內自由」運作模式。新加坡國立大學李光耀公共政策學院副教授顧清揚在接受《信報》特約記者採訪時表示，海南自貿港既是高水準開放試驗區、壓力測試區，也為整個中國更大規模的開放探索一條制度化的新路，對香港而言，也是重新自我定位的一種倒逼和提醒。 海南成中國全域開放試驗區 雖然海南自貿港籌劃多年，但在中國經濟面臨「外部環境變化影響加深」、「國內供強需弱矛盾突出」的今天啟動正式封關，其意義不容低估。顧清揚表示，中國經濟當前面臨兩個方面的壓力，內部是新舊動能轉換、產業轉型；外部是貿易保護主義和脫鈎斷鏈，中國需要探索一個新的發展模式來破局，海南正是這樣的一個破局的催化劑和新型國際化的開放試驗區。 海南自貿港是目前世界上最大的自貿港，面積是香港的31倍、新加坡的46倍、杜拜的8倍。不同於全國22個自由貿易區的開放，顧清揚特別提到海南的「全省全域」開放。「為什麼是全域開放而不是港區開放？因為海南自貿港不是要探索一個港區的產業發展問題，而是要探索一個綜合性的全域社會開放所要面對的挑戰信報財經新聞 ・ 9 小時前
城巴即場解僱觀光巴士車長 涉不當處理乘客110元車資被捕
網上流傳一名「觀光城巴」車長懷疑盜取乘客車資，被公司報警及即時解僱。警方指於12月23日接報，中環碼頭一名27歲姓吳男司機不當處理兩名乘客共110元車資，經調查後，以涉嫌盜竊將他拘捕。城巴回覆《am730》查詢表示，於12月23日在一次主動巡查行動中，發現一名車長涉嫌不當處理車資，經調查後對其採取即時解僱紀律行動，案件am730 ・ 23 小時前
【惠康】呢度仲抵優惠 筒裝珍寶藍桑子 $26（即日起至01/01）
惠康集合各款至抵優質產品，今個星期有澳洲/紐西蘭牛油果、筒裝珍寶藍桑子、紅顏士多啤梨、Scotch Prime 牛仔骨、Amatake 各款日本即食雞胸、日本北海道帶子、公仔各款急凍點心、雀巢1+1無甜/1+2 原味/奶滑/特濃即溶咖啡同埋超濃縮柔麗各款柔順劑，快啲嚟惠康掃貨啦！YAHOO著數 ・ 1 天前
【UNIQLO】年末優惠 KAWS WINTER系列低至 $59（即日起至01/01）
Uniqlo今期限定年末優惠，除咗 HEATTECH ， PUFFTECH 等大熱人氣商品 ，仲有 KAWS WINTER 系列！YAHOO著數 ・ 21 小時前
特朗普行政權強勢擴張 美國權力失衡警報拉響
當甘迺迪表演藝術中心悄悄更名為「特朗普 - 甘迺迪中心」，連參議院共和黨領袖 John Thune 都措手不及並坦言感到震驚。這座 1964 年為紀念甘迺迪設立的殿堂，一夕之間被添上現任總統之名，美國國會尚未就此表決，這一情形也凸顯在特朗普第二任鐵腕施政下，美國國會正淪為行政分支的配角。鉅亨網 ・ 1 天前
大埔宏福苑五級火｜消防各工協會譴責自稱「冼國林」針對處長及部門失實言論
消防處的6個工會及協會，今日（25日）發出公開信指責近日在網上一名自稱「冼國林」的網民在社交平台，針對消防處處長以及消防處的不符合事實的言論，包括批評部門滅火策略、指揮以均資源分配等，批評有關言論侮辱消防不同職系的專業及打擊團隊精神，甚至是企圖誤導公眾對部門的理解。 香港消防主任協會、香港消防處救護主任協會、香港am730 ・ 1 天前
方媛產後兩個月穿古裝驚豔全場！同框「最美妲己」溫碧霞 兩美女仙氣PK成焦點
郭富城妻子方媛產後復出，21日在活動現場首度公開亮相。她剛生完第三胎不到兩個月，就以一身紅色古裝造型現身活動，亮眼的狀態引發現場關注。姊妹淘 ・ 21 小時前
北海道溫泉沙丁魚屍滿池！ 水無海濱臭味牆海洋末日！
15日下午，函館南部海岸先發現沙丁魚屍堆積如山，海浪一推直接進水無海濱溫泉，這天然露天池本來靠潮汐換水，結果變成魚屍收集器。Japhub日本集合 ・ 1 天前
港人日本「一抽入魂」引爆「玉桂狗焗爐之亂」｜海外選購電器安全及注意事項全攻略
臨近聖誕長假期，大批香港人已經搶先「返鄉下」飛到日本旅遊，東京、大阪、福岡到處都聽到廣東話。而在社交平台 Threads 上，突然被一班身在日本旅遊的港人洗版，全部都為同一件事「頭痕」——抽中「玉桂狗一番賞」頭獎焗爐！28Hse.com ・ 2 天前
美國全面封鎖中國無人機引恐慌 50萬名飛手緊急囤貨抗議
美國聯邦通訊委員會 (FCC) 周一 (22 日) 以國家安全為由，將中國大疆等所有外國製造的無人機及零件列入「受管制清單」，禁止其在美國銷售新型號產品。這項突如其來的禁令，瞬間點燃美國無人機產業的恐慌情緒，近 50 萬名持證操控員掀起「囤貨潮」，並向國會和白宮發起聯名抗議。鉅亨網 ・ 2 天前