【百佳】長者買佳之選/金御膳產品滿$128 即享88折（即日起至09/09）

由即日起至9月9日，老友記只要帶住樂悠咭，嚟百佳或旗下門市買「佳之選」或「金御膳」產品滿$128，即享88折！

百佳網店傳送門

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

日期：即日起至2025/09/09

地點：指定百佳門市

＝＝＝＝＝＝＝

