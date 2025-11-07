Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

【百佳】雙11佳折 一連4日88折（08/11-11/11）

百佳本月最強雙11佳折登場，由今個星期六開始，一連4日88折，折扣無上限，買得多慳得多！

門市限定：11月8日，買滿 $150 即享優惠

網購限定：11月9日至11日，買滿 $1,111 輸入優惠碼【D11BUY】即享折扣

>>百佳網店傳送門<<

日期：2025/11/08 - 2025/11/11

地點：百佳門市及網店

