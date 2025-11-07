專訪｜方力申分享太太懷孕趣事竟被師奶鬧？
【百佳】雙11佳折 一連4日88折（08/11-11/11）
百佳本月最強雙11佳折登場，由今個星期六開始，一連4日88折，折扣無上限，買得多慳得多！
門市限定：11月8日，買滿 $150 即享優惠
網購限定：11月9日至11日，買滿 $1,111 輸入優惠碼【D11BUY】即享折扣
—
日期：2025/11/08 - 2025/11/11
地點：百佳門市及網店
＝＝＝＝＝＝＝
