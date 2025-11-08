鳳凰｜天文台周一中午後發一號風球
【百佳】限時全單88折 必搶心水貨品（只限08/11）
百佳今日(11月8日)門市限定，只要買滿$150，即享全單88折，必搶心水貨品包括公仔點心3-10件裝88折後$43.92/4包、易極無糖薄荷糖買二送一（88折後平均每盒$8.8）、IF百分百椰青水350毫升4支裝88折後$51.04/2排！
—
日期：只限2025/11/08
地點：百佳門市及網店
＝＝＝＝＝＝＝
