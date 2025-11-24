搶購攻略 迪士尼酒店低至6折
【百佳】買高露潔牙膏8支 送24吋行李箱等總值$773禮品（即日起至27/11）
由即日起至11月27日，去百佳網店買8支指定高露潔全效專業深層牙齦修護牙膏95-115克 / 牙齦牙膏110克單支裝，即送總值超過$773禮品！
禮品包括：
CICIBELLA 行李箱24吋深金屬色
唯潔雅衛生紙原箱27卷
維達掛牆式面紙2件
出前一丁
北川半兵衛商店 伝說茉莉烏龍茶250MLX6
洗衣珠20S
CAREBEAR 珊瑚絨毛毯
日期：即日起至2025/11/27
地點：百佳分店及網店
