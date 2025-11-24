Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

【百佳】買高露潔牙膏8支 送24吋行李箱等總值$773禮品（即日起至27/11）

由即日起至11月27日，去百佳網店買8支指定高露潔全效專業深層牙齦修護牙膏95-115克 / 牙齦牙膏110克單支裝，即送總值超過$773禮品！

禮品包括：

CICIBELLA 行李箱24吋深金屬色

唯潔雅衛生紙原箱27卷

維達掛牆式面紙2件

出前一丁

北川半兵衛商店 伝說茉莉烏龍茶250MLX6

洗衣珠20S

CAREBEAR 珊瑚絨毛毯

日期：即日起至2025/11/27

地點：百佳分店及網店

