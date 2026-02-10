黎智英案判刑｜相關報道列表一次睇
【百佳】買1件李錦記舊庄特級蠔油優惠裝 送出前一丁等總值59.9禮品（即日起至12/02）
由即日起至2月12日，去百佳網店買1件李錦記舊庄特級蠔油優惠裝，送出前一丁、地捫茄汁、家樂牌鷹粟粉等總值$59.9禮品；買1件李錦記紅燒極品花菇鮑魚/蠔皇極品花膠鮑魚，即送合味道杯麵2個、刀嘜粟米油、維他錫蘭檸檬茶、營多撈麵等總值$49禮品。
—
日期：即日起至2026/02/12
地點：百佳分店及網店
＝＝＝＝＝＝＝
【百佳】滴露洗衣旋珠買2送2 再送3條TEMPO衛生紙等$429.6豐富禮品
由即日起至2月12日，百佳網店滴露洗衣旋珠買2送2，再送總值$429.6禮遇！
【惠康】堅係正優惠 買任何產品加$29換2件廚紙（即日起至12/02）
惠康今期有多款超值產品，買任何產品加$29換購2件維達萬用廚紙 (4卷裝)（總值$50）；買任何維他/維他奶/鈣思寶常溫飲品滿 $88，送維他冷泡無糖茶6包裝1排、壽桃幼/寬蝦子麵454克1包及李錦記鮑魚180克1罐（總值$64）；知育菓子系列產品買2送1，平均$26.6/件；19 Crimes 躍升紅酒/莎當妮白酒 750毫升，優惠價$100/2支，平均$50/支，快啲嚟惠康掃貨啦！
農曆新年2026｜拜年必著「旅行神鞋」Asics限時8折！人氣Gel-1130低至$520／Japan S只需$472
每逢一到農曆新年，就是一個完美藉口入手新鞋、新衫過新年！近日Catalog網店推出農曆新年優惠，當中指定品牌有限時8折優惠，推介大家可以留意平時超少減價的人氣鞋款Asics，今次有近30款波鞋列入8折優惠中，連近年被稱為「旅行神鞋」的Gel-1130及Gel-Kayano系列都有平，相當難得！Catalog網店更加碼買滿指定價錢額外再減最多$88，以及滿$500即免運費送貨。趁最後幾日限時優惠，去掃平貨喇！
農曆新年2026｜新年新波鞋 New Balance劈價$559起入手！必掃人氣530／2002R限時8折
農曆新年就到，大家仍未買新波鞋過年？現在Catalog網店減價是各位最後衝刺的機會！Catalog網店突發推出指定品牌正價產品限時8折優惠，Yahoo購物專員望過，發現近年由IU加持而再次爆紅的New Balance波鞋絕對值得留意，當中平時少有減價的系列如2002R、740、2010、530等都有平，折後最平只需$559起就買到，而且不少鞋款更是多碼及靚色，十分有誠意。Catalog網店更加碼買滿指定價錢額外再減最多$88，折上折後分分鐘五百頭就入到，是大家新年買新波鞋的最佳時機！想知有邊幾款New Balance波鞋抵買？即看內文！
【百佳】買2套DOVE沐浴露套裝送$76禮品、買護膚/潤膚產品滿$89送潔手乳（即日起至26/02）
百佳今期購物贈品好豐富，有維他冷泡無糖飲品、唯潔雅面紙、佳能食物保鮮袋等，仲有奈頭髮護理產品買2送1同精選ARENCIA產品買2件75折優惠！
FARFETCH香港折扣/Promo Code/優惠碼！2026年2月最新官網優惠
FARFETCH，來自英國的名牌網購電商，熱愛名牌的朋友，這裡幫你定期更新最新FARFETCH優惠碼 / FARFETCH Promo Code，把這文章Bookmark起來吧！來到2026年2月，FARFETCH減價區低至25折，今期不少話題品牌都有折，如The Row手袋低至25折，還有Coach新款手袋上架，即睇Yahoo購物抵買推介！
農曆新年2026︱精選10款可愛招財貓小擺設！舉左手、右手意義大不同，擺對位置就能招福入門！
農曆新年快到，大家正在物色可愛的招財貓擺設嗎？招財貓除了樣子可愛，更能招來滿滿財運，全年擺文家中、辦公室當作裝飾亦可！網購專員為大家精選 10 款招財貓擺設，更附招福擺放宜忌，為新一年招財納福！
農曆新年2026｜UGG官網新年優惠低至4折！經典雪靴平近$450／毛毛拖鞋不用$700
最近不少品牌官網及網購平台都趁農曆新年2026來臨前，推出最後一次冬季大減價，而平時少有優惠的UGG官網亦加入今次折扣戰團，推出指定產品限時低至4折外，一些全新的25年秋冬新款亦有低至6折，而且更加碼推出全場限時免運費！Yahoo購物專員率先望過，不少人氣系列如Tazz II、Classic Ultra Mini、Disquette等都有平，更多碼、多色選擇，誠意爆燈！趁UGG官網優惠入手對毛毛鞋，新年就可以暖笠笠去拜年喇。
雀巢甜筒/MEGA雪糕批$69/10件、買牙膏送總值$420.7禮品｜最後一天優惠合集（每日更新）
Yahoo著數專員每日為大家提供不同優惠資訊，有時商戶優惠期非常長，不知不覺來到優惠期最後一天，作為精明的消費者，當然不能錯過任何折扣優惠！Yahoo著數專員每日為大家整合商戶優惠，一文睇清最後一日優惠，記住Bookmark這篇文章，每天望望最後一天優惠抵買推介，不要錯過平價入手機會！
台灣人都愛飛日本是因為？在日本旅行時感受到「日本真好」的6種時刻
在眾多國家之中，對台灣人十分友善的國家之一便是日本。此外，地理位置相近與同是亞洲文化圈、來往日本的機票價位便宜等因素，可能也是許多台灣人喜愛到日本旅遊的原因。但即便是同樣文化圈內，究竟日本有什麼樣的魅力呢？本篇文章是筆者從自身角度出發，介紹到日本旅行時體驗到的各項優點。
Selfridges香港折扣/Promo Code/優惠碼｜2026年2月最新優惠/香港免運費/免費退貨/必逛品牌教學
Selfridges是英國數一數二的百貨公司，其門市與網店有相當多知名品牌產品發售，就算未能飛去當地shopping，亦可以安在家中到Selfridges網購！假如你是一個喜歡網購的人，相信都會對Selfridges不陌生，Selfridges可以平買Jellycat外，今期Selfridges減價區亦有不少名牌好物，SOEUR手袋折後$2,900入手、SANDRO外套低至46折、New Balance波鞋只需$650，同時還有限時太陽眼鏡優惠，第2件可享半價！這裡就來詳細解構Selfridges網購教學，免運費詳情與退貨教學！Yahoo購物專員更會給你定時更新優惠碼及名牌退稅攻略，即睇以下Selfridges網購教學！
Dyson香港官網折扣/Promo Code/優惠碼｜2026年2月最新/免運費/免費退貨攻略
創立於英國的知名家電品牌Dyson，一向是不少女士的心儀電器，無論吸塵機、空氣清新機、冷暖風機，以至髮型用品的風筒及直髮夾都長期大受好評，連英國皇室都曾被影到使用Dyson產品。不過Dyson產品絕非便宜，以家電來講屬中高價位，想入手都要考慮一陣子。Yahoo購物專員為大家更新Dyson香港官網折扣、Promo Code、優惠碼，讓大家可以用最優惠價入手。即睇Dyson官網至抵買推薦、免運費及退換貨詳情。
新年禮物2026｜初代 AirTag 四隻裝歷史低價 HK$500！行李定位神器，夾單最適合
隨住 AirTag 2 正式登場，而家正正係趁清貨入手初代 AirTag 嘅好時機。呢款追蹤器同新款喺實際功能上分別唔算太大，又喺 Amazon 做緊歷史低價優惠。
海洋公園全新全年會籍登場！無限次入園+優越卡三人同行限時8折 低至港幣$1,272
海洋公園新一年為大家帶來驚喜！全新全年會籍正式登場，劃分為「優越卡」、「金卡」及「銀卡」三大級別，讓不同需求的遊客都能找到最合適的選擇。更令人興奮的是，現正推出限時優惠，三人同行購買「優越卡」即享8折優惠，折後低至港幣$1,272即可全年任何日子無限次入園。三款全年會籍有何分別？立即為大家逐一拆解！
傳S媽請律師防具俊曄爭大S遺產 小S發聲：心思非常骯髒
台灣女星徐熙媛（大S）去年2月2日不幸因病離世，其家人好友及粉絲都傷心不已。上星期，大S離世一周年，由其丈夫具俊曄設計打造的紀念雕像揭幕，S媽、小S、具俊曄及大S生前一眾好友都有現身墓園。不過近日有傳S媽因大S遺產事宜請來律師團隊，在遺產事宜上防範具俊曄。
屯門謀殺案死者女兒失聲驚叫 街坊入屋赫見男子頭顱布滿乾涸血漬
【on.cc東網專訊】屯門新秀街井頭中村昨日發生謀殺案。一名63歲男子頭部有嚴重受傷當場證實死亡，人員經調查後拘捕死者妻子。
消委會朱古力｜$28.8 Lindt瑞士蓮完勝$160 Amedei朱古力！一款被驗出有可能損害腎臟重金屬（附5星朱古力名單）
消委會朱古力報告出爐！朱古力大人小朋友都愛，但眾所周知朱古力屬高糖食物，因此食朱古力時更要小心挑選品牌，消委會564期搜購了在本港常見的29款朱古力樣本，測試其重金屬的含量，結果發現1款超出歐盟的限量！而平價代表Lindt瑞士蓮更完勝一款$160朱古力。
2026丙午馬年，農曆新年初一穿錯色小心破財？Threads熱討12生肖「漏財色」，火太旺會燒掉財運
2026丙午馬年，看到丙午同為火的屬性就知道今年火很旺！火旺的話，對於屬土的人可以加強運勢，但太旺又不是太好，小心隨時旺到燒走財運！Threads就有貼文提醒12生肖在2026的「漏財色」，穿了隨時會令火氣太旺太衝動而漏財呢！
周吉佩與老婆盛裝現身銅鑼灣惹熱議 女方以手掩胸舉動被網民嘲：心口痛咩
周吉佩2022年參加《中年好聲音》奪得冠軍而重新出發，再次以歌手身份出道，工作機會增多。周吉佩曾坦言，港姐出身嘅太太黃彥欣本身係激烈反對佢參賽，曾因此爭執及冷戰3日
中年好聲音4｜白羊君唱功震撼全場 網民猜測身份估計曾參加《星夢傳奇》
TVB歌唱選秀節目《中年好聲音4》新增「蒙面藝員賽區」，藝人們需戴上動物面具上台獻唱，神秘身分成功引起話題。最新一集70強「一對一PK賽」中，藝人代表「白羊君」選唱高難度歌曲《趁早》，渾厚音色與爆發力十足嘅唱功震撼全場，驚人實力最終獲得評審團5燈滿分，直通40強。雖然其震音成為全場焦點，但卻惹來評審們兩極評價，海兒表示「白羊君」習慣震音，要改改呢個習慣；張佳添認為：「當震音變咗策略同機械化，就會冇咗感情，但你唱到後面愈唱愈好。」周國豐卻激讚「白羊君」完全做到首歌嘅男性味道。