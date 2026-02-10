【百佳】買1件李錦記舊庄特級蠔油優惠裝 送出前一丁等總值59.9禮品（即日起至12/02）

農曆新年就到，大家仍未買新波鞋過年？現在Catalog網店減價是各位最後衝刺的機會！Catalog網店突發推出指定品牌正價產品限時8折優惠，Yahoo購物專員望過，發現近年由IU加持而再次爆紅的New Balance波鞋絕對值得留意，當中平時少有減價的系列如2002R、740、2010、530等都有平，折後最平只需$559起就買到，而且不少鞋款更是多碼及靚色，十分有誠意。Catalog網店更加碼買滿指定價錢額外再減最多$88，折上折後分分鐘五百頭就入到，是大家新年買新波鞋的最佳時機！想知有邊幾款New Balance波鞋抵買？即看內文！

Yahoo Style ・ 1 天前