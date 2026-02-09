【百佳】精選產品買1送1（即日起至12/02）

內地今年春節假期長達9天，內地傳媒報道，今年春節檔電影市場，或從去年春節檔的「一超多強」，回歸「多強爭霸」格局。多數業內人士預計，今年春節檔總票房或達70億至80億元人民幣(下同)，樂觀預期更可能突破80億元。報道指，今年春節檔累計已有8部影片定檔，分別為《飛馳人生3》、《驚蟄無聲》、《鏢人:風起大漠》、《熊出沒·年年有熊》、《星河入夢》、《熊貓計劃之部落奇遇記》、《重返·狼群》及《夜王》，涵蓋喜劇、科幻、諜戰、動畫、武俠等諸多類型。根據燈塔專業版數據，今年春節檔今日開啟預售。截至今日11時51分，新片預售總票房突破1000萬元，《飛馳人生3》領跑新片預售票房榜，緊隨其後的是《驚蟄無聲》。據貓眼專業版，《飛馳人生3》想看人數達88萬，穩居春節檔首位；《熊貓計劃之部落奇遇記》和《驚蟄無聲》分別以33萬和31萬的想看人數排名第二和第三，3部新片也基本鎖定春節檔片單前3名。 其中，《飛馳人生3》主出品方是亭東影業，其他出品方包括貓眼娛樂(01896)、大麥娛樂(01060)、博納影業等。《驚蟄無聲》主出品方是大麥娛樂。《熊貓計劃之部落奇遇記》是電影《熊貓計劃》IP續作，出品方之一為光線傳媒(

infocast ・ 1 小時前