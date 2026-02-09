黎智英案判刑｜相關報道列表一次睇
【百佳】精選產品買1送1（即日起至12/02）
百佳多款精選產品買1送1，即睇有咩筍貨，再到百佳門市或網店掃貨！精選產品有高潔絲極柔安心熟睡褲平均$28/件、粉紅桃子洗衣珠平均$69.5/件、倩絲親膚4層Q版紙手巾平均$10/件、金御膳椰汁蛋卷平均$37.5/件！
高潔絲極柔安心熟睡褲XL 8片
價錢：$75.9/2件（平均$28/件）
粉紅桃子洗衣珠（７２個）
價錢：$138.9/2件（平均$69.5/件）
金御膳 椰汁蛋卷
價錢：$75/2件（平均$37.5/件）
唯潔雅 珍寶系列抽取式面紙輕便裝[5包] (款式隨機發貨)
價錢：$29/2件（平均$14.5/件）
倩絲 親膚４層Ｑ版紙手巾１８包裝原味
價錢：$20/2件（平均$10/件）
日期：即日至2026/02/12
地點：百佳分店及網店
【優品360】FoodVille今期優惠推介（即日起至26/02）
優品360旗下FoodVille推新年優惠迎馬年，即日起至2月26日，有不少產品減價，如賀禮必買金莎朱古力30粒裝$198/2件、merci朱古力禮盒$79、珍殿香港製造杏仁條/蝴蝶酥買一送一、紅帽子 雜錦夾心脆餅禮盒$89、樂天午餐肉$30/2件、西班牙無激素添加豬梅扒$75/2件、Chateau d' Armailhac波爾多正牌五級莊紅酒每枝$568起，買定賀禮、團年飯材料，開心過馬年！
【惠康】開運價優惠 日本蜜柑 $55/盒（即日起至12/02）
惠康集合各款至抵優質產品，今個星期有日本青森縣蘋果禮盒、日本蜜柑、美國袋裝珍寶臍橙4個裝、阿一祿福袋、永樂粉麵廠雜錦味中式麵出奇盒、薀莎堡經典丹麥曲奇藍罐/雜錦曲奇紅罐/金罐、華園均香芝麻蛋卷、白蘭氏蟲草雞精、巴黎之花不記年香檳同埋軒尼詩VSOP干邑，快啲嚟惠康辦年貨啦！
【百佳】原箱優惠 津路平均$6.7/支、皇冠衞生紙平均$3.7/卷（即日起至12/02）
百佳網店精選原箱優惠，IF原箱100%椰青水350毫升24支 $144/箱（買滿$228送屈臣氏青檸味蘇打水4罐裝 + 2支碧泉茶）、維他奶鈣思寶250毫升6包裝4包裝 $98/箱（買滿$188送$50百佳現金券 + 維他無糖茶250毫升6包裝 + 李錦記鮑魚 +公仔炒麵王2個)、津路原箱烏龍茶 500毫升24支 $160/箱、皇冠原箱衞生紙4層 27卷裝 $98/箱！
【OK便利店】買三文治送維他薏米菊花茶（即日起至11/02）
由即日起至2月11日，於Circle K買SuperSoft 超軟三文治，即送維他®薏米菊花茶，滋潤喉嚨同時滋潤心情！
【7-11】買麵包 送淳茶舍冷萃茶（即日起至13/02）
今個星期到7-eleven買任何7-SELECT麵包，送淳茶舍冷萃茶（500毫升），幫你快速充電！
【君蘭麵包廠】全店88折（只限08/02）
君蘭麵包廠每月8號舉行「君蘭發發節」，全店買麵包、批、撻、蛋糕等都有88折優惠，大家記住鎖定「折」日，盡情掃貨！
【蛋撻王】感謝日 蛋撻、港式麵包、甜品蛋糕75折（只限09/02）
今日（2月9日）係蛋撻王感謝日，嚟蛋撻王餅店及一口烘焙分店，只要like蛋撻王Facebook/IG即可以75折購買Q嘜酥皮蛋撻、牛油皮蛋撻、足料自家製港式麵包同手作甜品蛋糕，儲埋會員積分仲可以換領各款產品！
農曆新年2026｜新年新波鞋 New Balance劈價$559起入手！必掃人氣530／2002R限時8折
農曆新年就到，大家仍未買新波鞋過年？現在Catalog網店減價是各位最後衝刺的機會！Catalog網店突發推出指定品牌正價產品限時8折優惠，Yahoo購物專員望過，發現近年由IU加持而再次爆紅的New Balance波鞋絕對值得留意，當中平時少有減價的系列如2002R、740、2010、530等都有平，折後最平只需$559起就買到，而且不少鞋款更是多碼及靚色，十分有誠意。Catalog網店更加碼買滿指定價錢額外再減最多$88，折上折後分分鐘五百頭就入到，是大家新年買新波鞋的最佳時機！想知有邊幾款New Balance波鞋抵買？即看內文！
華御結優惠2026｜突發限時5日$12飯糰優惠！無限任買三文魚/壽喜燒牛肉/山葵紅雪蟹
華御結優惠2026｜各位打工仔同學生哥留意！華御結（hana-musubi） 宣布推出新春賀年驚喜，一連 5 日舉行「皇牌御結日」，多款人氣御結均一價 $12 發售！今次優惠涵蓋 7 款口味，包括長期熱賣的北海道產秋鮭三文魚、濃香蛋汁牛壽喜燒，以及期間限定的山葵風味紅雪蟹沙律。最重要是無限任買，早餐、午餐定下午茶食都得！即睇以下優惠日子及款式詳情，準時去掃貨！
農曆新年2026｜UGG官網新年優惠低至4折！經典雪靴平近$450／毛毛拖鞋不用$700
最近不少品牌官網及網購平台都趁農曆新年2026來臨前，推出最後一次冬季大減價，而平時少有優惠的UGG官網亦加入今次折扣戰團，推出指定產品限時低至4折外，一些全新的25年秋冬新款亦有低至6折，而且更加碼推出全場限時免運費！Yahoo購物專員率先望過，不少人氣系列如Tazz II、Classic Ultra Mini、Disquette等都有平，更多碼、多色選擇，誠意爆燈！趁UGG官網優惠入手對毛毛鞋，新年就可以暖笠笠去拜年喇。
人氣烘焙店BAKERY BY THE GRAND登陸九龍塘又一城！必食金獎威靈頓乳鴿卷+米芝蓮餐廳Robuchon級數酸種麵包
灣仔排隊名店BAKERY BY THE GRAND 正式進駐九龍塘又一城！作為葡京餐飲集團旗下的烘焙概念店，新店不僅帶來了招牌「外酥內滑」蛋撻、多達6款口味的巴斯克芝士蛋糕、全球性得獎甜品等等，但說到最令人期待當然是跟星級餐廳Joël Robuchon Hong Kong共用同源酵母炮製出來的多款麵包！
大S婚姻低潮時仍想著好友… 生前承諾吳佩慈「我當爸爸，出去賺錢養妳」
藝人吳佩慈近日發文回憶與大S的友情，她透露，在大S經歷第一段婚姻低潮期時，曾對她說過一句讓她至今難忘的話：「等妳也不快樂了，我想和妳重組家庭。我出去賺錢養家當爸爸，你在家裡照顧孩子當媽媽。」這段對話，反映兩人相識近30年的深刻情誼。
八達通新年優惠2026｜手機/樂悠咭嘟卡即贏$28現金！29大商戶名單+美心/太興/百佳減價攻略
辦年貨又有著數！八達通宣布推出 2026 年「一嘟即發」新春獎賞，為大家的新年消費慳上加慳。由2月14日（年廿七）起，手機八達通及樂悠咭用戶只需消費滿指定金額，即有機會即時贏取高達$28回贈！同場加映美心MX、太興及大生超市等16大商戶獨家折扣，即睇內文教學，教你點樣「嘟」贏獎賞！
台灣人都愛飛日本是因為？在日本旅行時感受到「日本真好」的6種時刻
在眾多國家之中，對台灣人十分友善的國家之一便是日本。此外，地理位置相近與同是亞洲文化圈、來往日本的機票價位便宜等因素，可能也是許多台灣人喜愛到日本旅遊的原因。但即便是同樣文化圈內，究竟日本有什麼樣的魅力呢？本篇文章是筆者從自身角度出發，介紹到日本旅行時體驗到的各項優點。
暴風成長！Angelababy帶兒子聚餐被捕獲 9歲小海綿「長腿基因」完美遺傳
近日Angelababy（楊穎）帶著9歲兒子小海綿與朋友聚餐，相關畫面在網路上引起討論。其中一段小海綿玩得太開 […]
大掃除貼士│陳年咖啡漬 清潔孖寶至洗得
慈菇又即芽菇，新年時間很多時都會看到一道慈菇燜豬肉的菜式，不過慈菇除了用來跟豬肉同燜，單用慈菇來煮一樣美味，趁今天是赤口不宜外出拜年，不如就進廚房拿幾個慈菇來做這辣味炸慈菇片。慈菇澱粉重，炸之前先浸洗表面的澱粉再風乾會更好炸，而炸的時候先冷油下鍋，把慈菇片沾上油後再開火，未變硬身前先不要亂動，炸起後便會香脆非常，更有種獨特香氣，比薯片更好下酒，即睇如何清洗咖啡漬：
業界料內地春節檔電影總票房有望破80億人民幣
內地今年春節假期長達9天，內地傳媒報道，今年春節檔電影市場，或從去年春節檔的「一超多強」，回歸「多強爭霸」格局。多數業內人士預計，今年春節檔總票房或達70億至80億元人民幣(下同)，樂觀預期更可能突破80億元。報道指，今年春節檔累計已有8部影片定檔，分別為《飛馳人生3》、《驚蟄無聲》、《鏢人:風起大漠》、《熊出沒·年年有熊》、《星河入夢》、《熊貓計劃之部落奇遇記》、《重返·狼群》及《夜王》，涵蓋喜劇、科幻、諜戰、動畫、武俠等諸多類型。根據燈塔專業版數據，今年春節檔今日開啟預售。截至今日11時51分，新片預售總票房突破1000萬元，《飛馳人生3》領跑新片預售票房榜，緊隨其後的是《驚蟄無聲》。據貓眼專業版，《飛馳人生3》想看人數達88萬，穩居春節檔首位；《熊貓計劃之部落奇遇記》和《驚蟄無聲》分別以33萬和31萬的想看人數排名第二和第三，3部新片也基本鎖定春節檔片單前3名。 其中，《飛馳人生3》主出品方是亭東影業，其他出品方包括貓眼娛樂(01896)、大麥娛樂(01060)、博納影業等。《驚蟄無聲》主出品方是大麥娛樂。《熊貓計劃之部落奇遇記》是電影《熊貓計劃》IP續作，出品方之一為光線傳媒(
郭少芸北上4年感悟「香港步伐慢慢掉隊」 網民唔客氣︰香港藝人都掉隊
唔少藝人北上發展事業之外，直情連生活重心都轉到內地。57歲嘅郭少芸曾經係「TVB御用潑婦」，近年工作由演戲轉到內地直播帶貨等方向
張柏芝18歲兒子Lucas帥氣現身澳洲！被目擊搭地鐵「貼心陪女生」掀討論
近日，張柏芝18歲大兒子Lucas（謝振軒）在澳洲搭乘地鐵時被網友偶遇，引起討論。
生蠔中毒｜黃竹坑Chef's Cuts再爆5人中招！全港一周急增27宗 諾如病毒肆虐4類人高危
各位生蠔愛好者注意！衞生防護中心公布，近日全港錄得的生蠔食物中毒個案大幅上升，單是本月第一周已急增至 27 宗！ 最新一宗個案涉及黃竹坑新商場 THE SOUTHSIDE 內的西餐廳 Chef's Cuts，5 名食客進食生蠔後出現上吐下瀉及發燒等病徵。 臨近農曆新年聚餐高峰期，專家呼籲市民要小心選擇海產，並點名3類人士 應避免進食生蠔。