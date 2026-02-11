Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

【百佳】買6排可口可樂汽水 即送原箱營多印尼撈麵等總值$106禮品（即日起至12/02）

由即日起至2月12日，去百佳網店買可口可樂/玉泉/雪碧/芬達汽水，買2排即送1件李錦記蒸魚豉油三支裝或李錦記特鮮生抽三支裝、2件美粒果酷兒紙包6包裝等總值$68禮品；買6排再送原箱營多印尼撈麵、維達掛牆式面紙等總值$106禮品。購買太古可口可樂旗艦店產品滿$1,088，再送可口可樂限量版水晶麻雀套裝1套（價值$880），趁新年前入定貨！

>>百佳網店按此<<

日期：即日起至2026/02/12

地點：百佳分店及網店

