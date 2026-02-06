Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

【百佳】網店買指定牙膏6支 即送總值$662.9禮品（即日起至19/02）

由即日起至2月19日，去百佳網店買6支高露潔 -全效專業深層牙齦修護牙膏，即送總值$662.9禮遇！

禮品包括：

Tempo三層印花衛生紙 10卷裝(由系統隨機一款)Ｘ3件

Tempo袋裝面紙- 4包裝(由系統隨機一款)

倩絲親膚４層Ｑ版紙手巾１８包裝

送維他原箱鍚蘭檸檬茶飲品２５０毫升６包Ｘ４。

康寧中式飯碗２件（卡通特別版）(由系統隨機一款)

買8件高露潔全效專業深層牙齦修護牙膏，送小牛角不銹鋼真空保溫0.68公升運動壺（藍色）

>>百佳網店優惠按此<<

日期：即日起至2026/02/19

地點：百佳分店及網店

