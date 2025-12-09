百勝角路公眾停車場投入服務 運輸署︰是否中醫院訪客均可用

將軍澳香港中醫醫院 百勝角路公眾停車場

將軍澳香港中醫醫院明日投入服務。而位於中醫院地下一層的百勝角路公眾停車場已投入服務，運輸署表示，市民不論是否該院訪客均可使用；又指政府持續推展一系列措施，以增加泊車位供應，包括按「一地多用」原則，在合適的「政府、機構或社區」設施和公共休憩用地發展項目中加設公眾停車場，增加泊車位供應，回應公眾需求，同時達致地盡其用。

該停車場提供146個泊車位，其中116個供私家車使用，電單車、輕型貨車和小型巴士泊位各有10個。小型巴士泊位外，其餘泊位均設置收費電動車充電設施。運輸署指，駕駛者可透過運輸署流動應用程式「香港出行易」，實時了解該停車場尚餘泊位。車場採用自動車輛出入管制系統、車牌識別系統自動起閘、停車位資訊系統等智能設備，讓駕駛人士有更好的出行和泊車體驗。此停車場透過政府產業署出租予營辦商管理及營運；至於醫院範圍內的停車位則由香港中醫醫院管理。

