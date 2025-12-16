2026 首要解決：令 91% 電商陷佔收入10%的燒錢「無聲陷阱」

香港 - Media OutReach Newswire - 2025年12月16日 - 來自新加坡一站式金融平台 Aspire 今日發布《2025年度香港電商表現調查》，首度揭示儘管宏觀經濟挑戰持續，100名受訪香港商家（收入多介乎100萬至1,000萬港元）對增長仍保持樂觀，同時亦提醒業界今年打後需解決侵蝕中小企利潤的「無聲殺手」—— 佔高達每月10%利潤的「支付摩擦／成本」(Financial Friction)。





廣告 廣告

百名香港電商老闆於首屆2025電商表現調查 信心創高 齊推四項「逆地以上」突圍秘訣



這份與全球支付服務供應商 Stripe 合作完成的問卷調查指出，所謂「支付摩擦」是電商老闆們一致認為對生意整體利潤傷害最大、卻最不易察覺的無形成本——高達91%的受訪商家每月因客戶支付失敗、隱藏費用、退單爭議、結算延誤等個案及整合多重支付服務供應商的複雜程序，白白損失約1–10%的總收入，這還未計入不斷上升的支付營運成本——93%受訪商家表示，單單是支付手續費已佔總收入的至少2–4%，甚至更高。



Aspire 聯合創始人兼CEO Andrea Baronchelli 表示：「調查數據講述了一個了不起的故事：香港商家以驚人速度與靈活性應對宏觀挑戰。他們正在重塑產品線、調整定價策略，並全力拓展『發現式商務』(Discovery-led Commerce) ；可惜，『支付摩擦』卻不斷削弱這些成果。當商家準備擴張多市場之際，他們同步需要高透明度、融洽、無縫跨境支付服務等金融基建，才能釋放更大增長潛力。」



因宏觀經濟壓力 電商「轉守為攻」：棄大眾、高性價比、數碼、實體混合體驗



香港電商繼續在高成本的營商環境下生存。當中消費市場放緩（32%）、租金與物流成本上升（32%）及通脹（31%）成主要營商壓力。然而，增長預期仍相對正面：32%受訪電商預期2026收入增長高達10%，另外32%受訪者 預期10–20%，僅少數受訪者預見未來收入是顯著下滑。



商家沒有直接將成本轉嫁消費者；反之，他們因應供求快速重新調整價格及產品定位：



31% 從大眾化產品轉攻更具市場韌性的罕見商品

73% 拓寬產品價格營銷策略，從只售奢華商品轉攻高性價比的商品

44% 從實體轉向數碼營銷

23% 擴展實體體驗點，如快閃店及混合商業模式

社交媒體主導、跨境擴張 將成「雙引擎」推動增長



「發現式商務」將持續重塑香港電商的生態。社交媒體（TikTok、Facebook、Instagram、小紅書）現已成62%電商的主要銷售渠道，其次為直播（15%）及傳統網店平台（23%）。這些社交媒體同時亦是增長最快的渠道 —— 93% 商家表示該渠道銷售率顯著提升，促使他們快速摒棄傳統模式。



除本地需求外，跨境亦是電商持續成長最明確的路徑。香港電商老闆首選市場為：



東南亞（100%）

中國內地（83%）

日本及韓國（63%）

然而跨區擴張亦帶來新的支付摩擦——商家指物流複雜度（51%）、當地營銷障礙（28%）及關稅（18%）成擴張最大挑戰。



「當91%的商家同時因支付摩擦而損失收入，就已經不只是營運成本問題，而是實實在在地成為生意增長的障礙。」Stripe 東南亞、印度及大中華區區域負責人兼董事總經理 Sarita Singh 表示：「透過擁有強大的金融基礎設施提升支付服務表現，是香港企業最快能解鎖收入、有信心準備擴張市場的方法之一。」

Hashtag: #Aspire



發佈者對本公告的內容承擔全部責任

關於《Aspire 2025年度香港電商表現調查》

《Aspire 2025年度香港電商表現調查》在2025年11月收集了共100間香港電商企業對2025年電商表現及未來發展的意向。受訪者年收入多介乎100萬至1,000萬港元，涵蓋美妝、時裝、家居生活、寵物用品、母嬰、創意商品、運動用品及餐飲等多種產品向。



調查的所有洞察均為自報數據。報告聚焦五大影響營商環境因素：宏觀經濟壓力、定價與產品策略、社交媒體主導電商增長、跨境營運擴張，以及會影響盈利與擴展規模的營運成本及支付摩擦。





調查詳細內容將於12月17號公開。

屆時請參考以下網址：



https://aspireapp.com/zh-HK/ecommerce-pulse-check-2025

關於 Aspire

Aspire 是一個為全球現代企業而設的一站式財務平台，協助超過 50,000 間公司透過單一、操作簡便的帳戶，在國際支付、資金調度、費用管理、應付與應收款項方面節省時間與成本。



公司總部設於新加坡，現於全球九個國家設有逾 600 名員工，客戶遍佈超過 30 個市場，並獲 Sequoia、Lightspeed、Y-Combinator、騰訊及 Paypal 等全球頂尖創投支持。Aspire 於 2023 年成功完成超額認購的 1 億美元 C 輪融資，並正式宣佈已實現盈利。





新聞稿由客戶提供

