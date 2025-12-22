百年信任引領能源轉型 Towngas創造綠色智慧新未來

Towngas與合作夥伴共同開發的一體化氫能發電機，產電的過程只會產生水蒸氣。該機組早前已成功支援於粉嶺舉辦的十五運會高爾夫球賽事，日後亦可用於地盤工地發電，取代碳排放高的柴油發電機。

對於不少香港市民來說，最能感受煤氣公司（Towngas）的服務，通常在扭開爐頭煮飯或開熱水爐洗澡的那一瞬間。作為一家服務香港超過 160 年的公用事業機構，Towngas和這座城市一樣，長年運作如常。然而，在穩定背後，這家企業一直進行安靜而務實的改變，從地底管道的保養到新能源的探索，Towngas正將新科技融入日常運作之中，迎接新時代能源需求。

穩健與創新

這種務實的轉變，最直接體現在市民最關心的安全問題上。Towngas 在全港鋪設了超過 3,700 公里的地下管道，集團工程團隊研發的檢測系統，利用超聲波反射，即場「透視」喉管的接駁位內部，讓工程人員能更精準地判斷是否需要更換，提升檢查效率及供氣安全。

廣告 廣告

喉管接口AI分析系統透過非破壞性的檢測技術，只需分析反射的超聲波，就可即場快速偵測喉管接頭是否有缺陷並需要替換，保障供氣安全。

同樣地，針對大廈外牆的燃氣立管，公司也利用影像數據，訓練系統辨識銹蝕程度。這些技術的應用，目的是讓維修工作變得更具針對性，在市民未察覺問題前，隱患就已被解決。這也解釋了為何供氣穩定性保持超過99.99%的高水平。

這種工藝精神與科技的結合，同樣應用於集團在內地的可再生能源業務，利用無人機與機械人，配合 AI 演算法為太陽能電站進行「體檢」與清洗。集團遍布全國的液化天然氣廠站，在AI智能化監測下，能及時發現隱患，大幅提升安全水平。智慧廚房方面，部分產品已加入「港華芯」，讓用戶透過物聯網技術，遙距用手機一鍵操控廚具。這些創新不僅獲得多項專利，更證明了 Towngas 已具備輸出高科技工業解決方案的能力。

此外，集團為了布局穩健的AI系統，旗下名氣通的數據中心已配備電量穩定和製冷力高的機組，為AI高速運算發展提前落下先手棋。

綠色能源布局

如果說 AI 是技術的深度，Towngas 的「海陸空」布局則展現了其綠色版圖的廣度。在「海」方面，Towngas生產的綠色甲醇，利用轉化技術，由廢舊輪胎和農林廢料製成，並獲國際認證。長遠目標將透過年產百萬噸綠色甲醇，為航運業提供清潔動力。

煤氣公司生產的綠色甲醇在今年較早時完成首次大規模加注。有關綠色甲醇採用生物質資源和城市廢棄物生產，全生命周期溫室氣體減排量達到70%。

「陸」方面，近期熱議的「氫能」，Towngas有著天然的入場券，因為香港煤氣的成分中，本來就含有約 50% 的氫氣。公司憑藉百多年的氫氣處理經驗，配合科技創新，參與建立全港首個綠氫生產設施，並推動電動車氫能充電、氫能工地發電模組等低碳供能方案，全方位支援氫能經濟發展。

「空」方面，Towngas孵化的怡斯萊（EcoCeres）所生產的可持續航空燃料（SAF），原材料是俗稱地溝油的廢棄油脂以及農業廢料。這些本來是城市的負擔，經過技術提煉後，變成了能減少碳排放的飛機燃料。怡斯萊已躋身全球領先的SAF生產商行列，這是一個將廢物資源化、再回饋社會的過程，也是協助行業減碳的商業擴張。

培育「綠色」獨角獸

Towngas深明綠色轉型路上不應單打獨鬥，集團主席李家傑博士創辦了TERA-Award 智慧能源創新大賽，向全球綠色初創廣發英雄帖，徵集零碳能源的創新意念並付諸實行。透過每年競逐高達100萬美元的獎金，以及有機會獲得投資及應用場景支援，大賽創辦至今已累積收到來自76個國家地區、約2,000個項目參賽。以第二屆TERA-Award金獎得主、港產初創創冷科技（i2Cool）為例，他們研發了一種無電製冷塗層，塗在建築物外牆能有效降溫，至今已應用於全球過百個項目，讓科研成果真正落地。

TERA-Award頒獎禮今年首次移師海外，在英國劍橋大學舉行。

在金融領域，公司也作出新嘗試。今年，Towngas利用區塊鏈技術，完成了首個真實世界資產（RWA）通證化項目。複雜的金融術語背後，核心目的很簡單：利用新技術提升資金配置的效率，降低融資成本。這是企業為了在長遠發展中保持財務靈活性而做出的後勤優化。

Towngas旗下營運數據中心的TGT，完成首個真實世界資產通證化項目。

服務本質不變

對於這家百年老店來說，默默進行的改變，最終目的只有一個：永續、高質的服務。Towngas透過「綠色」與「智能」的雙重追求，已從一間公用事業機構，轉變行業領先的綜合能源科技企業。沒有驚天動地的故事，但卻是公用事業機構最長情的承諾。