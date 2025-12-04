百年紅磚屋「悅滿軒」品味冬日歐陸美食！必試主廚品鑑套餐/All You Can Drink 暢飲 2 小時

走進饒宗頤文化館的紅磚老建築，House of Joy 悅滿軒把歐陸料理搬進充滿歷史味道的空間裡，古典紅磚配上法歐風味擺盤，晚市一坐低就已經很有節日儀式感。 今個冬季餐廳推出期間限定優惠，以每位原價$688 的「主廚品鑑套餐」做買一送一，再加上$10 生蠔及 All You Can Drink 2 小時暢飲，變相二人都可以用輕鬆價錢享受一頓海陸盛宴，非常適合約會、慶祝生日或一班朋友聚餐。 優惠由即日起至 2026 年 1 月下旬，想試紅磚屋裡的歐陸冬日大餐，這段時間最著數！

廣告 廣告





冬季四重大禮：買一送一、生蠔、任飲都有

冬日期間，悅滿軒準備了多重優惠，主打讓客人可以慢慢歎餐、傾計兼小酌。 其一是「主廚品鑑套餐」買一送一，原價每位$688，現在一人價錢兩人同享，等於直接減半價歎四道菜晚餐。 其二是超親民的$10生蠔，只要晚市消費滿$200，即可以每隻$10加購新鮮生蠔，每人最多6隻，適合喜歡先來幾隻生蠔開胃的蠔迷。​

愛暢飲的話，可以留意 All You Can Drink 優惠：凡晚市單一菜式滿$200，即可以$98 – $158 任飲指定啤酒、紅白酒及 Highball 兩小時。 加上餐廳位處文化館H座，環境悠閒，適合由黃昏坐到夜，慢慢享受一晚的微醺時光。





四道式主廚品鑑：由湯到甜品的法歐海陸旅程​

「主廚品鑑套餐」設計成四道式，由湯品或沙律打開胃口，到前菜、主菜，再以甜品及餐飲完結，走的是精緻但不過分拘謹的法歐路線。 頭盤可選每日餐湯或沙律，想升級可以加配苤藍椰子刺身帶子湯，將苤藍的清甜和椰子香氣融合，配上鮮嫩帶子，味道清爽細膩，頗有「冬日暖胃序章」的感覺。 如果選沙律，亦可以加配阿根廷紅蝦或黃鰭吞拿魚，令開端更見豐富。​

第二道菜主打海鮮精緻前菜，當中最矚目的有香煎北海道刺身帶子配紅蝦忌廉汁及海鮮泡沫，外層香口，內裡保持嫩滑甘甜，配上紅蝦熬製的忌廉汁和輕盈泡沫，層次感相當討好。 亦可選較清新的日式葱花吞拿魚他他，或偏重焗味的法式芝士焗海鮮，按個人口味自由發揮。

主菜選擇非常豐富，海鮮控可以由烤珍寶大蝦配西班牙紅蝦意大利飯開始：大蝦烤至香氣四溢，意大利飯吸滿蝦香精華，口感軟滑又有層次，是一道非常「邪惡」的海鮮飯之選。 想食魚的話，香煎澳洲大堡礁東星班配烤海鮮及法式海龍王汁是另一亮點，魚肉細緻嫩滑，加上以龍蝦殼慢煮的濃郁醬汁，味道高雅而豐富。​

喜歡肉類可以考慮烤焗西班牙伊比利亞羊扒配自家製羊肉腸、紅菜頭蓉及羅勒莎莎，外香內嫩，羊脂香氣配上紅菜頭的甜潤和羅勒的清新，整體很有個性。 另外亦提供伊比利亞黑毛豬鞍架、紅酒燴和牛牛面頰，以及12安士美國頂級牛腹肉等選擇，適合喜歡重口味、愛「咬口」的食客。 甜品方面可選廚師推介、朱古力心太軟，或加價轉主餐牌甜品，再配上一杯咖啡、茶或加配啤酒／餐酒，將整個套餐畫上舒服句號。





冬季限定單點驚喜：黃油雞、乳豬、焗雪山​

除了套餐外，悅滿軒今季亦加推多款單點推介，適合喜歡Share Dish的一桌人。 西班牙紅蝦他他配意大利魚子醬、墨魚脆片，以辣根油醋提味，口感由輕脆到柔潤，既是前菜亦很適合作下酒小食。 法式古法焗黃油雞則走傳統家常路線，以香草鹽醃製風乾後連同時蔬焗煮，雞皮金黃酥脆、肉質滑嫩，蔬菜吸滿雞汁精華，配牛肝菌汁更加香濃。​

海鮮愛好者可試日本松葉蟹佐魚子醬脆多士及法式泥蟹湯，前者適合配香檳或白酒慢慢品味，後者則是寒冬裡一碗濃郁溫暖的法式海鮮湯。 喜歡烤肉可以點煙燻西班牙乳豬配青木瓜沙律，乳豬皮脆肉嫩，以清爽沙律平衡油脂，口感層次豐富。 壓軸推介阿拉斯加焗雪山，以朱古力蛋糕、雲呢拿雪糕和焗蛋白霜砌出「外暖內冰」的效果，很有儀式感，尤其適合慶祝或生日飯作結。





House of Joy 悅滿軒

地址：荔枝角青山道 800 號饒宗頤文化館 H 座

(港鐵美孚站 B 出口, 步行約 8 分鐘)

電話：2286 0268

WhatsApp: 6591 4078

營業時間：星期一至日 (11:30-22:00)



