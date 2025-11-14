最平稅貸利息、現金優惠回贈大比拼 抓緊借平錢機會
百年黃金權威「三省金幣」正式進軍香港市場
h4i傳承逾117年的黃金託管者 三省金幣加速擴張零售版圖 讓珍稀收藏品與投資級黃金觸手可及/i/h4p/pdiv 香港 - a href="https://www.media-outreach.com"Media OutReach Newswire/a - 2025 年 11 月 14 日 - 擁有逾百年歷史的貴金屬投資與收藏錢幣專家b三省金幣/b，正式宣佈其進軍全球金融樞紐香港的策略，並於年內迅速拓展至三間門店。繼今年成功啟用尖沙咀的旗艦店及中環門店暨展廳後，全新銅鑼灣門店已於10月隆重開幕，進一步展現品牌深耕香港的長期承諾。這次擴張大幅提升品牌在本地的服務質素，讓更多兼具文化底蘊及投資價值的產品，能觸及香港的專業投資者與錢幣收藏家。 br br figure data-image-width="0" data-image-height="0" style="display: block;width: 100%;margin: 0px;padding: 0px;text-align: center" align="center" img src="https://release.media-outreach.com/release.php/Images/699960/Coin-Newswire-1-1-.png" alt="(左）中國熊貓金幣 （右）三省金幣尖沙咀店" style="width: 100%;margin: 0px" width="100%" figcaption style="text-align: left;font-size: 16px;line-height: 24px;display: block;margin: 0px;width: 100%" class="" div style="margin-top: 16px;text-align: start" align="left" i(左）中國熊貓金幣 （右）三省金幣尖沙咀店/i /div /figcaption /figure div style="text-align: center" br /div 三省金幣的歷史可追溯至1908年創立的三省銀樓。憑藉長達117年的深厚底蘊，品牌絕對是黃金傳承值得信賴的守護者。如今，三省金幣將其悠久歷史與現代資產配置理念相結合，致力於提供兼具價值儲藏與文化傳承的貴金屬產品。 br br bu貴金屬與錢幣收藏市場的領導品牌/u/b br br 三省金幣為永銀控股集團有限公司旗下的國際零售品牌。母公司長年深耕銀行渠道，專注為客戶篩選高價值錢幣，是銀行第三方貴金屬業務的市場引領者。永銀集團已穩固其在錢幣市場的領導地位，首創覆蓋產業研究、內容輸出、產品開發、文化傳播、產品銷售及增值服務的「錢幣經營六步法」，構建一套完整錢幣產業方法論。同時集團創立的永銀錢幣博物館，以權威文化標準建立了行業典範，館藏豐富，涵蓋中華金幣三千年歷史中上萬件珍貴錢幣藏品，特別是「中國熊貓金幣至尊大全套」為代表，其珍貴程度體現於收藏了共計44年、9個規格、302枚金幣的完整收藏，彰顯了永銀集團在錢幣文化領域的專業權威與深遠影響力。 br br 在此戰略框架下，零售品牌三省金幣積極拓展境內境外零售門店網絡，並提供完整的閉環回購服務，全球門店數量本月已突破 60 間，包括香港的三間門店。拓展零售業務對三省金幣至關重要，透過實體門店分層展示多元產品線，能精準滿足高淨值收藏家與投資者的多樣化需求，為品牌零售版圖的長遠發展奠定穩固基石。 br br div bu三省金幣產品系列/u/b br br 1. 三省金幣提供高價值收藏套幣，其旗艦產品是備受國際推崇的「中國熊貓金幣」。該金幣作為中國法定貨幣，由中國金幣集團有限公司獨家總經銷，是全球唯一從發行首年起就堅持每年更換背面圖案的世界主流投資金幣系列。透過年度國寶設計，巧妙地將藝術美學與深厚的情感連結融入其中，使其極具傳承與收藏價值。例如，許多收藏家將其視為每年與孩子一同收藏的特殊信物，直至成年時作為一份意義非凡的成年禮。三省金幣的品質與供應鏈擁有絕對保障，因其母公司永銀集團為中國金幣集團熊貓金幣銷售規模最大的授權經銷商，並已連續七年蟬聯全球熊貓金幣銷售第一，確保三省金幣具備官方供應鏈直達與來源可證的優勢。 br br 2. 以「木蘭金」投資金條系列為首的原創創新產品線，其設計靈感來自中國傳奇人物花木蘭，將中國哲思與傳統工藝完美融合，成就長期價值。系列同時提供以倫敦黃金現貨價為基準的全球同步銷售與回購安排，突顯產品高流動性與獨特價值。 br br 3. 憑藉在投資級貴金屬領域的深厚專業，三省金幣提供高交易量、即時透明報價的產品組合，涵蓋投資級金銀條及全球主流投資幣。同時三省金幣為六家國際頂尖鑄幣廠之官方經銷商（包括澳洲珀斯鑄幣廠、加拿大皇家鑄幣廠、奧地利鑄幣廠、英國皇家鑄幣廠、中國金幣香港長城，以及南非鑄幣廠等），為客戶打造完整且多元化的國際主流投資幣配置。 br br /div bu流動性保障與增值服務/u/b br br 作為錢幣收藏市場的權威專家，三省金幣深知黃金投資的核心痛點「買易賣難」。為此，品牌透過完善回購基礎設施與擴充客戶增值服務，為投資者打造「可進可退」的配置通道。三省金幣以回購閉環系統為核心，目標在國內建設100個回購中心，直接解決行業「購買容易、變現困難」的關鍵痛點。 br br 目前品牌在香港設有三間門市，並與中國逾60家專業連鎖據點聯動，形成以專業回購為核心的巨大網絡，提供即時流動性與安全性。門市全程提供專業諮詢、現場檢測、即時報價，有效簡化了黃金資產的循環與變現流程。 br br bu百年傳承 世代相傳/u/b br br 創於清末1908年的三省銀樓為三省金幣的起源，更是中國內地唯一兼具b百年傳承不間斷/b與b原址保存/b的品牌。如今三省金幣由第六代傳承人陳書心女士（Sophia）在香港掌舵業務，續寫百年基業的新篇章。Sophia 曾具備在紐約及香港頂級投資銀行的工作經歷，將深厚的金融專業知識融入品牌經營。 br br 三省金幣（香港）總經理 Sophia 表示：「三省金幣的故事歷久彌新，跨越陳氏家族六代的傳奇至今不斷延伸。我們對香港投資前景深具信心，亦深知品牌在貴金屬與收藏錢幣投資方面的卓越產品，與本地投資者及收藏家的需求高度契合。憑藉完善的閉環回購體系、實體資產管控，以及由百年口碑淬鍊而成的分層驗證流程，三省金幣將機構級合規與信任內建於服務之中，持續締造行業領先標準。」 br br bu香港：黃金投資新樞紐/u/b br br 三省金幣現已於香港設立三間門市，最新的銅鑼灣據點坐落希慎道，面積約400平方呎。三店同步提供專業可靠的金幣回購服務，流程透明、即時付款，並由專業團隊進行現場檢測與即時報價。此外，熊貓投資金幣大全套（1982–2025年）現於尖沙咀店公開展示及發售。欲了解更多信息，歡迎聯絡三省金幣團隊：+852 2333 5100 或 a href="mailto:sangoldcoins@yycoin.com"sangoldcoins@yycoin.com/a，亦可親臨門市查詢。 br br bu門市資料/u/b br br b尖沙咀店/bb br /b地址：香港尖沙咀彌敦道柏麗購物大道41號舖 br 營業時間：週一至週六 10:00–14:00｜15:00–19:00（公眾假期除外） br br b中環店/bb br /b地址：香港中環荷里活道45號地下B舖 br 營業時間：週二至週五 9:30–14:00｜15:00–18:30（公眾假期除外） br br b銅鑼灣店/bb br /b地址：香港銅鑼灣希慎道2-4號蟾宮大廈11號地舖 br 營業時間：週一至週五 10:00–14:00｜15:00–19:00（公眾假期除外） br /div br a href="https://drive.google.com/drive/folders/1tleJgoGDMIh7mPiziXuIVQseoPYo8pJ9?usp=drive_link"b按此/b/ab下載高清圖片/b brHashtag: #SanGoldCoinsbrp發佈者對本公告的內容承擔全部責任/pp/ph4關於三省金幣/h4p三省金幣是永銀控股集團旗下的國際零售品牌，集團作為權威的錢幣機構，為三省金幣提供堅實後盾。品牌精神傳承自1908年的三省銀樓，作為中國117年黃金傳承的可信託管者，其歷史脈絡一脈相承、延續不絕。 br br 三省金幣專注於收藏錢幣與投資級貴金屬配置，是中國熊貓金幣（中國法定貨幣、全球知名旗艦產品）銷售規模最大的授權經銷商，且集團已連續七年蟬聯全球熊貓金幣銷售冠軍。憑藉其廣為人知的閉環回購體系以及日益擴大的境內外零售網絡，三省金幣致力於為全球客戶提供機構級的信任保障與市場流動性。 br br/pbr/新聞稿由客戶提供 br/img src="//track.media-outreach.com/index.php/WebView/427415/6188" alt="" width="1" height="1" style="width:1px;height:1px;"
