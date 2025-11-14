百度文心 5.0 全模態 AI 登場，創辦人李彥宏：AI 產業正轉向「效果湧現」

在 11 月 13 日舉辦的 2025 百度世界大會上，百度創始人李彥宏表示，當 AI 成為原生能力，智能將不再是成本，而是生產力。他強調應關心如何讓 AI 成為企業發展和個人成長的原生推動力。

📈 健康的 AI 產業結構：「倒金字塔」

李彥宏再次強調 AI 應用創新的價值。他指出，AI 產業結構正從不健康的「正金字塔」轉變為「倒金字塔」。在這個結構中，模型產生 10 倍於晶片的價值，而 AI 應用能創造 100 倍的價值，這才是健康的 AI 產業結構。

🚀 三大成果升級：文心 5.0、崑崙芯、蘿蔔快跑

本屆大會上，被外界視為百度長期投入 AI 的三大成果——文心大模型、崑崙芯、蘿蔔快跑，均迎來突破升級。

文心大模型 5.0： 最新發佈的文心大模型 5.0，是統一的原生全模態模型。百度稱其在全模態理解、創意寫作、智能體規劃、指令遵循等方面處於全球領先水平。李彥宏認為，技術迭代速度是唯一護城河，百度會持續投入推高智能天花板。

新一代崑崙芯： 在算力層面，百度發佈了全新一代崑崙芯。同步發佈的天池 256 超節點及天池 512 超節點將於明年 (2026年) 正式上市，據稱單個天池 512 超節點就能完成萬億參數模型訓練。

蘿蔔快跑 (Robotaxi)： AI 應用成果蘿蔔快跑數據亮眼。最新數據顯示，其全球出行服務次數已超過 1,700 萬，達全球第一。服務覆蓋全球 22 座城市，全無人駕駛里程突破 1.4 億公里。

💡 全面 AI 重構：從「智能湧現」到「效果湧現」

李彥宏表示，正跨越一個全新臨界點，從「智能湧現」走向「效果湧現」。

百度正運用 AI 全面重構業務。李彥宏稱，百度搜索是全球 AI 化改造最激進的搜尋引擎，正轉型為以富媒體為主的 AI 應用。目前，百度搜索首條結果富媒體化覆蓋率已達 70%。

此外，GenFlow (百度文庫) 升級至 3.0 版本，用戶數超 2,000 萬，已成為全球最大通用 Agent (智能體)。

🌍 數碼人與智能體：新技術與全球化

大會發佈了下一代「實時互動型數字人」，李彥宏視數碼人為 AI 時代的通用交互界面。在今年雙 11，83% 的開播主播使用過慧播星數字人。

百度同時發佈了自我演化的智能體「伐謀」，其理念借鑒自進化算法，主要應用場景是尋找「全局最優解」，可應用於交通、能源、金融等領域。

百度宣佈，蘿蔔快跑、慧播星數字人、秒噠 (海外版 MeDo) 及 GenFlow 等一系列產品，將全面加速出海。

百度集團股份有限公司 (Baidu, Inc.) 投資者關係

