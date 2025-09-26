百度自動車進入鬧市 擬啟德九龍灣測試 經啟德體育園、AIRSIDE｜Yahoo

百度擬在啟德及九龍灣一帶路段測試自動車。（百度網頁）

【Yahoo 新聞報道】百度智能駕駛擬在啟德及九龍灣一帶，測試自動車。測試路線會經過啟德郵輪碼頭、啟德體育園、麗晶花園、啟晴邨、AIRSIDE 等。百度計劃在啟德及九龍灣總共安排 6 輛自動車，進行不載客測試。如果有大型活動舉行，百度稱會配合警方安排適時暫停測試。

運輸署向觀塘區議會提交文件，介紹自動車測試項目，百度亦列出測試詳情。文件指出，一星期七日均有測試，其中周一至周六，測試時段為凌晨 1 時至凌晨 5 時，早上 10 時至下午 4 時，下午 8 時至晚上 11 時；周日則在早上 8 時至晚上 10 時測試。

百度計劃分別在啟德和九龍灣安排各 3 輛自動車，進行不載客測試，並期望在獲得更多驗證後，逐步增加測試的路段及車輛。文件列出自動車測試路線，涵蓋啟德郵輪碼頭鄰近的青年驛站、啟德站、機電工程署總部大樓、宏天廣場、常悅道、零碳天地、沐翠街、AIRSIDE。

駕駛座有後備操作員

百度表示，測試期間，車上會有一名為香港本地居民，而且具備至少 10 年駕駛經驗的後備操作員坐在主駕駛座位，全程監控行車及路面情況，必要時接管車輛。百度並指，為配合啟德體育園各項大型活動的交通安排，將根據實際情況調整測試，包括更改時間及路線，或暫停測試。

機場島路測表現穩定

運輸署表示，自去年 12 月起，百度開始在機場島進行自動車路面測試。運輸署亦分別於今年 6 月及 8 月批准百度於東涌及南區數碼港進行道路測試。署方指考慮到上述測試項目運作暢順而自動車表現穩定，百度現計劃於啟德至九龍灣一帶測試，實現不同小區跨區同時運行測試。