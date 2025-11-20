百度 Q3 業績報捷：AI 業務勁增 50% 首度披露收入！「蘿蔔快跑」訂單爆升 212% 成新動力

People walk past an Apollo vehicle displayed at the Baidu booth during the 2021 China International Fair for Trade in Services (CIFTIS) in Beijing, China September 4, 2021. REUTERS/Florence Lo

百度（Baidu）於 2025 年 11 月 18 日公佈了第三季度財報，季度總營收達到 312 億元人民幣，其中「百度核心」的收入為 247 億元人民幣。本次財報一大亮點是首次單獨披露了 AI 業務的收入，展現出強勁的增長勢頭。

AI 業務收入飆升逾 50%：應用、雲服務成增長引擎

百度 AI 業務收入在第三季度同比增長超過 50%，大幅超越市場預期。具體來看：

AI 雲：收入穩健增長 33%。特別是 AI 高性能計算基礎設施（AI High-Performance Computing Infrastructure）的訂閱收入，更實現了 128% 的高速增長。 季度內，百度「千帆大模型平台」進行全面升級，提供一整套 Agent Infra，強化了模型服務和智能體（Agent）開發能力，有效提升了企業開發 AI 原生應用的效率。 根據 IDC 的最新報告《中國 AI 公有雲服務市場份額》，百度智能雲已連續六年、累計十次蟬聯「中國 AI 公有雲市場」的冠軍寶座。

AI 應用：收入達到 26 億元人民幣。這些應用涵蓋了百度文庫、百度網盤、數字員工（Digital Employee）等多款旗艦產品，致力於解決個人和企業在特定場景下的不同需求。 其中，大部分 AI 應用採用高黏性的訂閱模式，可持續創造高品質收入。 在「百度世界 2025」大會上，百度文庫和百度網盤聯合推出的全端通用智能體 GenFlow 升級至 3.0 版本，活躍用戶數量已突破 2,000 萬；無程式碼開發工具「秒噠」進化至 2.0，已通過無程式碼開發了 40 多萬個 AI 應用。

AI 原生營銷服務：收入高達 28 億元人民幣，同比驚人增長 262%。 這類服務包含智能體和數字人，正憑藉其顯著優勢獲得市場認可，幫助追求用 AI 解決問題並願意為技術付費的客戶，實現生產力與營銷效果的雙重提升。



百度創辦人李彥宏表示，第三季度，公司全方位展示了 AI 為業務帶來的變革性價值。他指出，得益於越來越多的企業採用 AI 產品和解決方案，AI 雲保持了穩健的增長勢頭；同時，智能體和數字人等 AI 原生商業化產品在移動生態中帶來快速的收入增長，顯示出強大的長期潛力。

自動駕駛「蘿蔔快跑」加速奔馳：季度訂單增 212%

在自動駕駛領域，百度的「蘿蔔快跑」業務表現尤其搶眼：

訂單量爆炸式增長：第三季度全球出行服務次數達到 310 萬，同比增長 212%。相較於第二季度 148% 的增速，持續加速。

無人駕駛規模擴大：截至 10 月，蘿蔔快跑每週全無人（Full Driverless）單量已超過 25 萬。

全球化佈局：蘿蔔快跑全無人運營規模加速擴大，全球化腳步加快。目前足跡已覆蓋全球 22 座城市。今年以來，它加速全球化佈局，先後獲迪拜首批自動駕駛測試牌照、阿布扎比首批全無人商業化運營許可。

進軍歐洲：10 月，蘿蔔快跑與 PostBus 達成戰略合作，計劃在瑞士推出自動駕駛出行服務「AmiGo」。

累計里程：截至 11 月，蘿蔔快跑累計全球出行服務次數已超過 1,700 萬。全無人駕駛里程突破了 1.4 億公里，自動駕駛總里程超過 2.4 億公里。

技術底蘊雄厚：文心大模型 5.0 與昆侖芯新晶片

在核心技術層面，百度近期亦有重大進展：

文心大模型：百度推出了文心大模型 5.0。作為統一的原生全模態模型，該模型在全模態理解、創意寫作、智能體規劃（Agent Planning）、指令遵循等方面表現出色。

晶片佈局：昆侖芯近期發布了 M100 和 M300 兩款新品，預計將分別於 2026 年和 2027 年上市。百度還發布了全球領先的、自我演化的超級智能體——伐謀，據悉伐謀已應用於金融、能源、交通、物流、科研等領域。

更多內容：

百度文心 5.0 全模態 AI 登場，創辦人李彥宏：AI 產業正轉向「效果湧現」

廣告 廣告

Tech 人講｜百度智能雲港澳地區總經理史巍 – 談在香港推動 AI 的部署和挑戰

緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！

🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk

🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/

🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8

🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D

🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk