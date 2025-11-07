專訪｜方力申分享太太懷孕趣事竟被師奶鬧？
女星都愛百搭鍊帶包！蔡依林、林志玲同款「不挑身」女神包、BV、DIOR默默熱賣
當提到近期名人熱議的It Bag，Valentino Garavani Panthea絕對是時尚圈的焦點。由創意總監Alessandro Michele打造的這款包自FW25亮相後便氣勢驚人，無論在林志玲、蔡依林街拍或伸展台都能見到它的身影。Panthea以細膩拼接、獸頭金屬細節與低調奢華的設計語彙，重新詮釋了Valentino的力量與柔美之間的完美平衡，也成為許多名人從白天到夜晚的造型首選。
Valentino Garavani Panthea 包款
Valentino Garavani Panthea包以亮面與霧面皮革、蟒蛇皮與絨面皮革交錯拼接，勾勒出極具辨識度的V字圖騰，展現品牌一貫的高級質感與雕塑線條美。包身飾有琺瑯獸頭與仿水晶點綴，散發出低調卻無法忽視的奢華氣息。
無論是亮面納帕皮或霧面拼接版本，都搭配可肩背或斜背的設計，靈活應對日夜造型轉換。Panthea完美融合復古金屬工藝與現代女性的都會風範，是一只兼具個性與實用的時尚代表作。
名人搶背！蔡依林、林志玲、安海瑟薇都在背「中號」
Panthea的熱度席捲全球，不少名人如蔡依林、林志玲、安海瑟薇皆以此包亮相，詮釋不同風格的女神氣場。最受歡迎的是VALENTINO GARAVANI PANTHEA 中號羊皮包以亮面與啞光拼接出V形結構，琺瑯獸頭與仿水晶細節呈現華麗與叛逆的碰撞，搭配復古金色金屬工藝與VLOGO標誌細節，質感更顯精緻。
包內以羊皮襯裡與多層收納結構設計，實用度滿分，是結合造型與功能的高端精品。從正式場合到私下穿搭，皆能展現不費力的高級感。VALENTINO GARAVANI PANTHEA 中號羊皮包，NT.124,000。
蕾哈娜同款
蕾哈娜也曾以PANTHEA包亮相，她選擇Panthea中號蟒蛇皮與絨面皮革版本更添野性魅力。包身以天然蟒蛇紋理拼接絨面皮革，搭配琺瑯獸頭與施華洛世奇仿水晶裝飾，展現奢華與張力兼具的造型語言。復古金屬配件與VLOGO標誌延續品牌經典美學，而可拆式鉚釘肩帶與鏈條提手讓造型自由轉換。VALENTINO GARAVANI PANTHEA 中號蟒蛇皮和絨面皮革包，NT.182,000。
鍊帶包推薦：Bottega Veneta Andiamo Chain
Bottega Veneta Andiamo Chain 是當代極簡奢華的代表，小號提手包以品牌經典 Intrecciato 編織小牛皮製成，搭配柔順滑動金屬鍊帶與黃銅飾面五金，細節之間盡顯精緻工藝。內部設有拉鍊袋與雙開放口袋，兼顧收納與輕盈手感。可手提亦可肩背、斜背，靈活切換多重造型。Andiamo 在義大利文意為「出發」，象徵自由與流動，是現代女性旅途中最優雅的陪伴。Bottega Veneta Andiamo Chain，NT.151,000。
鍊帶包推薦：Miss Caro Diorling 附鏈帶迷你包
Dior Miss Caro Diorling Mini 迷你包以黑色 Macrocannage 大籐格紋羊皮演繹經典優雅，金色 CD 標誌點綴其中，散發濃厚的巴黎風情。雙向拉鍊開合搭配羊皮襯裡，體現品牌的細膩工藝。附有皮革頂把與可拆式鏈帶，讓包款能自由切換手提、肩背或斜背風格。體積精巧卻收納完善，是日夜造型的完美轉場包。Miss Caro Diorling 附鏈帶迷你包，NT.86,000，
鍊帶包推薦：Tory Burch Kira Turnlock 鍊帶包
Tory Burch Kira Turnlock 單肩包以俐落稜角線條與馬銜索鏈條設計，完美平衡柔美與力量感。柔軟絨面革搭配品牌標誌性的旋鎖扣，展現低調奢華氣息。包內設有三個可伸縮隔層，收納手機、卡片與隨身物都輕鬆不擁擠，是兼具造型與實用的日常夥伴。此系列更與獲得英國 LWG 認證的製革廠合作，展現品牌對永續時尚的承諾。Tory Burch Kira Turnlock 鍊帶包，NT.21,700。
封面圖片來源：VALENTINO
更多女人我最大報導
「醫界王陽明」賴弘國三婚又再傳婚變！老婆刪光合照取消追蹤，昔與阿嬌短命婚受關注
張曼玉逛街穿搭曝光！愛揹「GUCCI托特大包」，皮衣外套+1物穿出好比例
劉嘉玲也愛LONGCHAMP！輕奢竹節包2萬收同款，鍾麗緹拉小女兒跑趴曬神仙顏值
本文由女人我最大授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章
其他人也在看
何超蓮逛街被野生捕獲 網民批新造型：造型像幾十年代以前的
已故賭王何鴻燊三房女兒何超蓮擁有甜美外貌和Fit爆身材，獲封為「最美千金」，不時於社交平台大晒美照，亦係各大時裝品牌寵兒，被唔少網民大讚時尚觸覺超好。不過，有網民近日於上海逛街時野生捕獲何超蓮，意外令何超蓮當日造備受關注。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
42歲阿Sa蔡卓妍生日前戀情曝光！與年輕10歲健身教練Elvis譜姊弟戀
本月22日便迎來43歲生日的蔡卓妍（阿Sa）早前承認與拍拖6年的「百億富三代」石恆聰分手，而臨近生日則爆出她與年輕10歲、現年33歲健身教練林俊賢（Elvis）譜出姊弟戀，兩人早前更被拍到一起到紅館看林家謙演唱會，更因一隻貓貓而「泄密」，讓戀情曝光！Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
GD、梁朝偉都愛的MMY「溶解鞋」低至4折！熱賣經典款Charles小白鞋只需$1XXX｜雙11優惠2025
一雙外貌神似Converse、Vans的鞋子爆紅，相信熱衷日本潮流文化的朋友對這雙鞋子並不陌生。就是由日本設計師三原康裕設計的Maison MIHARA YASUHIRO（簡稱MMY）「溶解鞋」，鞋底彷彿因高溫而融化扭曲的設計，讓人一眼就可辨認出來！適逢雙11購物季，Yahoo購物專員更在Farfetch上看到不少鞋款有低至4折優惠。鞋子的魅力橫掃影壇與歌壇，梁朝偉、G-Dragon（權志龍）等名人都紛紛為MMY著迷，無論私下便服穿搭，還是出席公開場合活動都有穿著溶解鞋的蹤影，感興趣的朋友不妨看到最後！Yahoo Style HK ・ 6 小時前
林明禎日本食極唔肥 Big爆小背心
【on.cc東網專訊】馬來西亞女神林明禎近日到日本旅遊，難得去玩都不忘於社交平台放靚相派福利，穿上啡色短裙配皮褸的她，在東京街頭擺靚甫影相，型格十足！而昨（5日），她就分享到淺草寺拜神的相片及短片，短片中，林明禎在寺廟前不斷轉圈，看來心情相當不俗，入廟前，她亦有東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
61歲安德尊認愛宋芝齡？相距18年齡差的戀情，盤點圈中甜蜜「忘年戀」模範夫妻
現年 61 歲的安德尊與宋芝齡的戀情一直讓大家霧裡看花，最近林嘉華登上 TVB 《流行都市》接受訪問，緊密逼供之下，安德尊終於鬆口認愛宋芝齡，引起全網哄動！Yahoo Style HK ・ 1 小時前
真夫妻果然最甜！馮德倫「帶愛貓拍VCR」挺舒淇首映 送飛吻閃爆全場：以妳為傲
在舒淇於釜山影展奪下最佳導演後，馮德倫也幽默發文：「又贏？家裡沒位放啊導演！」舒淇隨即回覆：「哪有『又』，好久沒有了～希望以後還能跟bucket man和Labubu擠一擠。」夫妻倆一來一往的互動充滿愛意，也讓人看見相伴28年的深厚情感。姊妹淘 ・ 1 天前
The Outnet雙11折上折低至32折！New Balance波鞋$380有交易 Kate Middleton大愛Veja低至$640！｜雙11優惠2025
OUTNET 指定減價單品額外 8 折，趁低價入手人氣波鞋！時尚波鞋是鞋櫃必備的入門單品，不同風格又或穿搭也可輕鬆配襯，就是減價季節的不失手投資單品。網購專員為大家精選多個人氣品牌，包括 Kate Middleton 大愛 Veja 與 IU 最愛 New Balance 等，New Balance 550低至$406、Veja波鞋減至$662 即有交易，先搶先得！Yahoo Style HK ・ 5 小時前
港姐冠軍陳詠詩突公開圈外男友合照放閃 Martin樣貌背景全曝光
2025年香港小姐冠軍陳詠詩早於參選期間，於馬來西亞檳城拍畢外景拍攝後，被踢爆有「眼鏡男」接機，事後承認對方係圈外男友Martin，男友亦好支持佢參選。陳詠詩參選港姐前期，已將社交平台內性感泳衣照及與男友合照刪除；不過，當選冠軍後隨即被網民起底，與圈外男友泰國蘇梅島酒店中鴛鴦戲水激吻片段亦流出。對此，陳詠詩表示冇特別留意到片段流出，認為唔係負面事情，又大方表示如果想睇多啲，可以直接畀大家睇。日前，陳詠詩突然於內地社交平台公開與男友甜蜜合照，亦係佢首次公開男友正面照，引起熱議。Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
曾比特Mike加盟英皇大晒腹肌 預告音樂轟炸歌迷 願望清單首項：要老闆開金口
《全民造星II》出身、以爆炸頭為標誌的實力唱將曾比特（Mike）正式加盟英皇娛樂。今日（7日）是Mike的生日，他特別在社交平台上宣佈這項好消息，並大晒苦練而成的六嚿腹肌相，原來Mike每個星期做足六日Gym，無論當日工作與否，都風雨不改每次做足兩個鐘，展現新開始的決心！Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
53歲陳慧琳分享「貼地」減肥秘訣！拒食和牛及煎炸食物，食得清淡但不要捱餓：唔好刻薄自己
陳慧琳事情家庭兩得意，現年 53 歲的她除了能輕鬆駕馭一連 10 場演唱會，凍齡美貌及身材依然如少女般緊實年輕。 Kelly 曾公開分享「不愛醫美」怕「面癱」，更崇尚自然保養及減肥方法。一起來看看她的減肥秘訣，養成凍齡美肌及強健體魄！Yahoo Style HK ・ 1 天前
結業潮2025｜深水埗開業18年串燒店「標叔叔小食店」結業 主打港式串燒 招牌巨型燒雞髀
深水埗串燒老店「標叔叔小食店」日前被網民發現已於10月底結業，由網民上傳的圖片中可看到，小店擺放了一塊寫上「最後一晚 光榮結業 再見!!」的膠板，店方早前也在社交媒體預告結業「我哋係專業燒烤員，多謝大家一路以嚟嘅支持」，不少街坊網民都大感可惜。Yahoo Food ・ 8 小時前
裕美現身法院接林作 不滿被拍下醜態：揀張這麼醜的相
香港虛擬貨幣交易平台JPEX涉嫌詐騙案件有最新進展，警方於昨日（11月5日）及較早前先後對16名人士提出檢控Yahoo 娛樂圈 ・ 21 小時前
結業潮｜古天樂林峯曾光顧 火鍋店「城寨煲皇」明年2月結業
曾招待古天樂、林峯、伍允龍、劉俊謙等《九龍城寨之圍城》演員的尖沙咀火鍋店「城寨煲皇」，周二（4日）公布將在明年2月中結業，稱「市場變得太快，口味都唔同咗」，決定「喺最好嘅狀態劃個句號」。am730 ・ 1 天前
胡定欣與老公相約媒人Bob及洪永城飯聚 網民留言：救救李施嬅吧
視后胡定欣早前藉中秋佳節喺社交網站PO出與醫生陳建華（Akin）唯美婚照，宣布二人已結婚。胡定欣與老公喺紐西蘭舉行婚禮，畫面唯美如畫；不過，原來二人嘅婚事相當保密，就連閨密團「胡說八道會」竟全不知情，更加冇收到邀請。胡定欣返到香港後陸續相約好友飯聚，好似近日佢同老公就與媒人林盛斌（Bob）夫婦及洪永城（Tony）夫婦飯聚。Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
UNIQLO雙11優惠11.7-11.13登場！張曼玉都著「眼仔」聯名Tee、HEATTECH減價至$79｜雙11優惠2025
雙11優惠開始來衝擊大家了！UNIQLO也來推出雙11狂歡購，狂11月7日至11月13日舉行，超多人氣單品大減價，當中包括首次限定HEATTECH T恤由$99減至$79、超好穿的繭型長褲由$199減至$149，趁UNIQLO雙11優惠要衝了！Yahoo Style HK ・ 8 小時前
一年半狂減45kg！日本女諧星靠2個小改變，成功瘦掉「半個自己」網驚：根本重生等級！
說到日本藝人成功瘦身的代表，絕對不能不提到知名諧星 Yuriyan Retriever（吉田有里）！1990年出生、現年35歲的她，以大膽幽默的表演風格與率真的個性爆紅，是日本「棉花糖女孩」的代表人物女人我最大 ・ 1 天前