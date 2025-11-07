女星都愛百搭鍊帶包！蔡依林、林志玲同款「不挑身」女神包、BV、DIOR默默熱賣

鍊帶包推薦

當提到近期名人熱議的It Bag，Valentino Garavani Panthea絕對是時尚圈的焦點。由創意總監Alessandro Michele打造的這款包自FW25亮相後便氣勢驚人，無論在林志玲、蔡依林街拍或伸展台都能見到它的身影。Panthea以細膩拼接、獸頭金屬細節與低調奢華的設計語彙，重新詮釋了Valentino的力量與柔美之間的完美平衡，也成為許多名人從白天到夜晚的造型首選。

Valentino Garavani Panthea 包款

圖片來源：品牌官方

廣告 廣告

Valentino Garavani Panthea包以亮面與霧面皮革、蟒蛇皮與絨面皮革交錯拼接，勾勒出極具辨識度的V字圖騰，展現品牌一貫的高級質感與雕塑線條美。包身飾有琺瑯獸頭與仿水晶點綴，散發出低調卻無法忽視的奢華氣息。

圖片來源：品牌官方

無論是亮面納帕皮或霧面拼接版本，都搭配可肩背或斜背的設計，靈活應對日夜造型轉換。Panthea完美融合復古金屬工藝與現代女性的都會風範，是一只兼具個性與實用的時尚代表作。

名人搶背！蔡依林、林志玲、安海瑟薇都在背「中號」

從蔡依林的嬌小身高到林志玲、安海瑟薇的高挑身型都能輕鬆駕馭，大容量也不壓身高。圖片來源：品牌官方

Panthea的熱度席捲全球，不少名人如蔡依林、林志玲、安海瑟薇皆以此包亮相，詮釋不同風格的女神氣場。最受歡迎的是VALENTINO GARAVANI PANTHEA 中號羊皮包以亮面與啞光拼接出V形結構，琺瑯獸頭與仿水晶細節呈現華麗與叛逆的碰撞，搭配復古金色金屬工藝與VLOGO標誌細節，質感更顯精緻。

圖片來源：品牌官方

包內以羊皮襯裡與多層收納結構設計，實用度滿分，是結合造型與功能的高端精品。從正式場合到私下穿搭，皆能展現不費力的高級感。VALENTINO GARAVANI PANTHEA 中號羊皮包，NT.124,000。

蕾哈娜同款

圖片來源：品牌官方

蕾哈娜也曾以PANTHEA包亮相，她選擇Panthea中號蟒蛇皮與絨面皮革版本更添野性魅力。包身以天然蟒蛇紋理拼接絨面皮革，搭配琺瑯獸頭與施華洛世奇仿水晶裝飾，展現奢華與張力兼具的造型語言。復古金屬配件與VLOGO標誌延續品牌經典美學，而可拆式鉚釘肩帶與鏈條提手讓造型自由轉換。VALENTINO GARAVANI PANTHEA 中號蟒蛇皮和絨面皮革包，NT.182,000。

鍊帶包推薦：Bottega Veneta Andiamo Chain

圖片來源：品牌官方

Bottega Veneta Andiamo Chain 是當代極簡奢華的代表，小號提手包以品牌經典 Intrecciato 編織小牛皮製成，搭配柔順滑動金屬鍊帶與黃銅飾面五金，細節之間盡顯精緻工藝。內部設有拉鍊袋與雙開放口袋，兼顧收納與輕盈手感。可手提亦可肩背、斜背，靈活切換多重造型。Andiamo 在義大利文意為「出發」，象徵自由與流動，是現代女性旅途中最優雅的陪伴。Bottega Veneta Andiamo Chain，NT.151,000。

鍊帶包推薦：Miss Caro Diorling 附鏈帶迷你包

圖片來源：品牌官方

Dior Miss Caro Diorling Mini 迷你包以黑色 Macrocannage 大籐格紋羊皮演繹經典優雅，金色 CD 標誌點綴其中，散發濃厚的巴黎風情。雙向拉鍊開合搭配羊皮襯裡，體現品牌的細膩工藝。附有皮革頂把與可拆式鏈帶，讓包款能自由切換手提、肩背或斜背風格。體積精巧卻收納完善，是日夜造型的完美轉場包。Miss Caro Diorling 附鏈帶迷你包，NT.86,000，

鍊帶包推薦：Tory Burch Kira Turnlock 鍊帶包

圖片來源：品牌官方

Tory Burch Kira Turnlock 單肩包以俐落稜角線條與馬銜索鏈條設計，完美平衡柔美與力量感。柔軟絨面革搭配品牌標誌性的旋鎖扣，展現低調奢華氣息。包內設有三個可伸縮隔層，收納手機、卡片與隨身物都輕鬆不擁擠，是兼具造型與實用的日常夥伴。此系列更與獲得英國 LWG 認證的製革廠合作，展現品牌對永續時尚的承諾。Tory Burch Kira Turnlock 鍊帶包，NT.21,700。

封面圖片來源：VALENTINO

更多女人我最大報導

「醫界王陽明」賴弘國三婚又再傳婚變！老婆刪光合照取消追蹤，昔與阿嬌短命婚受關注

張曼玉逛街穿搭曝光！愛揹「GUCCI托特大包」，皮衣外套+1物穿出好比例

劉嘉玲也愛LONGCHAMP！輕奢竹節包2萬收同款，鍾麗緹拉小女兒跑趴曬神仙顏值



本文由女人我最大授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章