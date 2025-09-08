百日倒數迎《強制舉報虐待兒童條例》 香港救助兒童會「兒童保護論壇2025」凝聚跨界力量

香港 - Media OutReach Newswire - 2025年9月8日 - 距離《強制舉報虐待兒童條例》（下稱《條例》）實施尚餘約一百日，香港救助兒童會舉辦「兒童保護論壇：百日協作 共建兒童安全社區」（下稱論壇），召集逾百名教育及兒童服務界專業人士，探討前線應對策略。是次論壇匯聚了近150位來自教育界及服務兒童的非政府組織的專業人士，旨在提升他們在兒童保護方面的意識、知識和技能，確保所有接觸到兒童的專業人士，都能為新法例作充分準備，共同為兒童建立一個強韌的保護網。





香港救助兒童會舉辦論壇，匯聚教育界及服務兒童的非政府組織的專業人士交流



論壇提供了一個跨界別的平台，讓與會者分享實務經驗、聆聽兒童的真實心聲，並與各界專家深入交流，從而建立一個互相支持的學習型社群。與會者深入探討了多個關鍵議題，包括如何建立守護兒童的機構文化、在新法例下的責任，以及預防兒童受到傷害的實用策略。





跨界別專業人士聚首對話 回應前線切身關注



論壇在香港救助兒童會總幹事曾迦慧的主題演講下展開。距離《條例》實施尚餘一百多日，在這個關鍵時刻，她表示各界協作至關重要：「《條例》的落實是香港保護兒童重要的一步，但更根本的保護始於預防。我們需要建立跨專業協作的預防文化，讓每位與兒童互動的專業人士都能在制度、文化與社區層面發揮作用，守護兒童安全。」她又指：「《條例》實施後，預期舉報個案將上升，尤其是過往未被揭露或隱蔽的個案。保護兒童不只是專業人士的責任，更是整個社會的責任。社會對虐待兒童採取零容忍態度，我們不能只是旁觀者。在此呼籲當你懷疑有兒童正面對傷害，請不要沉默。你的挺身而出，能守護每一位孩子的安全。」



全日論壇設有三場專題座談會，分別從服務兒童機構的關鍵角色、《條例》在法律與實務層面上的挑戰與契機，及防止兒童性虐待與倖存者支援，在保護兒童的各個層面展開深入而全面的交流。



兒童權益倡議者在首場座談會指出，服務兒童的機構在兒童生活中扮演關鍵角色，必須建立全面的保護政策與文化，從行為守則、員工培訓到個人資料保護，全面預防兒童受到傷害的風險，並強調建立守護兒童的機構文化刻不容緩。而近年本地虐兒個案頻現，相信個案遠高於通報數，呼籲社會正視制度漏洞，並從政策、程序、文化與問責四方面強化兒童保護。



第二場座談會以強制舉報的實施細節、法律責任和保障，及前線人員實務操作為主題。有專家表示《條例》雖具保護意義，但實施層面仍需改善。各界人士就舉報門檻、法律責任、支援配套及跨部門協作等範疇展開深入討論，並提出改善建議，包括政府應提供清晰指引與法律保障，讓前線人員在舉報時有足夠支援，真正守護兒童。



最後一場座談會圍繞兒童性虐待的議題，由青年組織與性暴力受害者支援機構代表主講，分享處理性虐待個案的經驗、挑戰與策略。他們指出，防止兒童性虐待不應只在事後介入，更需從教育、制度與倖存者支援三方面著手，包括培訓成人識別風險、推動實證研究，以及以倖存者為本的支援方式幫助成年倖存者，呼籲社會正視兒童性暴力的深層創傷。



此外，論壇亦設有多場互動工作坊，涵蓋親子正向溝通、網路世界的兒童保護、如何支援被傷害的兒童及應對網絡欺凌的策略與協作等主題，協助前線人員掌握兒童保護的核心技巧與應對策略。



兒童聲音不可或缺 倡議以兒童為本的制度設計



在論壇的其中一環，青少年代表以「兒童隱藏的悲劇：來自朋友和親近成年人的虐待」為題，分享在家庭與同儕面對的隱性悲劇，包括身體、心理及性方面的虐待。他們介紹了一項同伴支援計劃，要求學生接受培訓，協助或觀察正在面對或有可能受虐待的人士。他們亦提倡在學校課程中加入強制性人權教育課，並提到如何讓兒童更容易接觸到非政府組織及保護兒童服務。



展望未來 堅定守護兒童的承諾



論壇上各界充份的交流和分享，為香港的兒童保護工作邁出了重要一步，不僅為即將來臨的新法例作好準備，更廣泛地促進社會建立一種對兒童需要更加警覺和敏感的預防文化 (culture of prevention)。論壇上所啟動的討論和合作，預期將對全港兒童保護政策和實踐的推行產生深遠影響。



此外，為推動更全面的兒童保護制度，香港救助兒童會的「不虐而愉？」計劃發起公眾聯署，呼籲社會各界關注保護兒童議題，並倡議政府定立長遠的保護兒童政策，市民可透過聯署表達支持，承諾不會對懷疑受虐的情況袖手旁觀，傳遞「保護兒童，人人有責」的信息。





香港救助兒童會

救助兒童會(Save the Children)相信每位兒童都應該擁有未來。在香港及世界各地,救助兒童會竭盡所能,在平日及危難時刻,讓兒童健康成長,並獲享學習機會和受到保護。憑藉100多年的經驗與專業,救助兒童會是世界上首間的獨立兒童機構—致力改變生命和我們共享的未來。



救助兒童會在約100個國家開展工作。成立於 2009 年的香港救助兒童會是全球運動的一分子,與兒童、家庭、社區、學校和支持者合作,為香港和世界各地的兒童帶來持久的改變。

網站

，或追蹤香港救助兒童會的

Facebook

、

Instagram

、

LinkedIn

及

YouTube

。





