百日女團（PAWS to Go）｜沈殷怡、徐㴓喬宣告正式出道 170cm長腿女神「PAWS」挑戰百日成團試煉

ViuTV早前於社交平台公開兩位神秘成員剪影，預告將有二人限定女團誕生，隨即引起網民瘋狂猜測。今日官方正式揭曉謎底，宣布女團成員分別為沈殷怡（Shirley）及徐㴓喬（Asha）！兩位女神將組成全新限定女團「PAWS」，並透過全新實況娛樂節目《百日女團》（PAWS to Go），紀錄她們如何由零開始，在約一百多日內挑戰極限圓偶像夢。節目預計於2026年4月正式首播，逢星期一至五晚上十時三十分播出。

在演藝圈打滾多年，Shirley與Asha的主持及戲劇形象早已深入民心。然而，正值「三字頭」的她們不甘於現狀，主動向公司提出挑戰，以全新姿態「重新出道」。作為演藝圈少見全員身高達1.7米的「長腿女團」，取名「PAWS」原來靈感源自兩位成員對貓咪的熱愛。今次成團過程講求「自給自足」，由構思團名、服裝打扮，到社交平台營運均由兩人親自操刀。

廣告 廣告

要由節目主持變身成唱跳偶像，過程並非「玩玩下」。在為期一百多日的成團旅程中，兩人將面對體能和意志力的極限考驗。除了要在忙碌行程中擠時間練歌跳舞，更要遠赴「偶像之都」南韓首爾取經，接受最嚴格的特訓。Shirley與Asha更會闖入錄音室，為組合首支團歌進行錄音。為了吸納粉絲，兩人更會化身一日店長同進行busking宣傳女團，並要在成團期限內，籌備粉絲見面會及舉辦首個演唱會。



兩位女神面對未來的挑戰感受很多，Shirley : 「由零成團，歸零重新出發，感謝Asha願意成為我追夢路上嘅夥伴！呢一刻「追夢」唔再係口號，事事親力親為真係唔容易，由邀請隊友到攝影、燈光、造型、隊名、應援物、社交媒體等，我哋想用自己努力睇吓可以行到幾遠！掙扎！｣而Asha : 「人生冇諗過可以經歷到嘅事。充滿期待同壓力，好想盡力去做好每一步。 雖然要處理好多嘢又唔知結果會點，但起碼我哋一齊努力緊，呢份經歷已經好特別！無憾！」

沈殷怡、徐㴓喬宣告正式出道 170cm長腿女神「PAWS」挑戰百日成團試煉

沈殷怡、徐㴓喬宣告正式出道 170cm長腿女神「PAWS」挑戰百日成團試煉

沈殷怡、徐㴓喬宣告正式出道 170cm長腿女神「PAWS」挑戰百日成團試煉

沈殷怡、徐㴓喬宣告正式出道 170cm長腿女神「PAWS」挑戰百日成團試煉

沈殷怡、徐㴓喬宣告正式出道 170cm長腿女神「PAWS」挑戰百日成團試煉

沈殷怡、徐㴓喬宣告正式出道 170cm長腿女神「PAWS」挑戰百日成團試煉