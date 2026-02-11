黎智英案判刑｜相關報道列表一次睇
百瀬夢奏15歲吸煙飲酒照！ 公司自爆真相無限期停工！
15歲清純童星百瀬夢奏吸煙飲酒照流出！
百瀬夢奏這位15歲童星出身的模特兒兼女演員，最近才因為和浪花男子成員西畑大吾合拍廣告、扮成可愛貓女造型而話題不斷，沒想到清純形象瞬間崩壞。
根據FRIDAY數位版、東スポWEB等日媒報導，2月3日左右她在SNS上流出一張手持電子煙的照片，公司Space Craft Agency確認照片屬實後，
更進一步查出她同時有飲酒行為，最終決定對她處以無限期活動自肅處分。這起事件不只讓粉絲震驚，也凸顯未成年藝人面對高壓環境時的風險。
百瀬夢奏本人已深刻反省，公司選擇不解約，而是給予教育更生機會，並承諾加強旗下所有藝人的法規培訓，讓這起風波成為業界反思的契機。
貓女廣告爆紅後意外翻車 電子煙照成形象轉折點
百瀬夢奏從小以本名飯尾夢奏活躍於演藝圈，曾在多部劇集出演重要角色，近年轉型模特兒後人氣持續上升。近期她與人氣偶像合作廣告的貓女造型可愛到爆，
許多網友甚至建議她挑戰鬼太郎真人版，事業正處於上升階段。沒想到一張疑似她在房間內對鏡自拍、手持電子煙的照片在X平台瘋傳，雖然一開始有人猜測可能是AI合成或單純拿著，
但公司調查後不僅證實吸煙屬實，還主動公開她同時有飲酒事實。照片中她坐在類似床鋪的環境、靠著靠墊，鏡頭正對臉部，顯示拍攝時完全意識到有人在記錄。事件曝光後，
公司迅速回應，強調這是嚴重違反社會人自覺的行為，決定讓她暫停所有工作，進入教育輔導期。這波處理方式讓不少圈內人認為是負責任的危機管理，避免了隱瞞後續更大風暴。
網友兩極反應激烈 公司透明處理意外獲讚
消息一出，台日社群立刻炸鍋。PTT鄉民多數直呼「15歲就這樣太誇張，清純人設直接崩壞」，也有人感慨「童星壓力大，難免會犯錯」。Dcard用戶則較同情，
留言「公司沒直接解約還給機會教育，處理方式算有溫度」，但也有人批評「未成年就碰這些，家長和公司監督要加強」。日本X平台上，部分網友認為照片太明顯「根本不用懷疑」，
另一派則討論「現在AI這麼強，一開始很多人以為是假的」。媒體普遍肯定公司不只承認吸煙，還主動補充飲酒事實的透明度，認為這比以往切割藝人的做法更負責任。
整體風向從最初的震驚，逐漸轉向對未成年藝人保護機制與經紀公司責任的討論，顯示大眾對這類事件的關注已超越單一偶像。
未成年藝人形象管理難題 更生教育能否挽救前途
百瀬夢奏的案例再次提醒業界，未成年偶像在高曝光壓力下，私生活管理格外重要。公司這次選擇教育而非放棄，給了她重新開始的空間，也為其他經紀公司提供參考。
未來她能否順利復出，取決於這段停工期的表現與社會觀感變化。對粉絲來說，這或許是個機會反思：偶像也是普通人，犯錯後的態度與成長同樣值得關注。
Japhub小編有話說
百瀬夢奏才15歲就碰電子煙加喝酒，實在太早熟了點！公司沒直接踢人而是給教育機會，這波危機處理意外圈粉不少。
不過清純形象說崩就崩，提醒所有小鮮肉小花：鏡頭前可愛，鏡頭後也要管好自己。希望她好好反省，早日以更好狀態回歸吧！
請加入【日本集合Facebook】、【日本集合2.0Facebook】及【IG: Japhub】隨時接收我們的最新資訊！
其他人也在看
「我佛慈機」吊飾網上爆紅！本地品牌設計，超療癒又帶點幽默的隨身唸佛神器
「我佛慈機」吊飾，近期在網上爆紅！超療癒又帶點幽默的隨身唸佛神器，由本地品牌 Lonely Kidney 出品，曲目有「四字五音」、「南無觀世音菩薩」，一眾想要普渡眾生氛圍、淨化身心靈的朋友，也許可以考慮入手。
葉劉姐姐進軍西環？「我老公娶咗葉劉關注組」聯乘甜品店！送「美腿常駐」揮春＋馬事如儀氣泡梳打
新年想求「美腿常駐」？Facebook群組「我老公娶咗葉劉導致婚姻破裂關注組」近期驚喜聯乘西環人氣甜品店「想甜嚐甜」，推出期間限定的「港大美女」葉劉淑儀新春應援企劃！由即日起至2月21日，各位姐姐粉不但可以品嚐特調飲品，更可獲得極具收藏價值的姐姐造型揮春，絕對令拜年增添無限趣味！
為什麼大家都愛逛東京老街？讓你愛上東京老街的10個理由
多數人對東京第一個印象是繁華忙碌的大都市，新穎現代化的建築、總是不斷更迭的流行趨勢和關注不完的新話題。但是東京各地也有許多洋溢著樸實恬靜的生活步調的老街，日語通稱為「下町」的地方; 近年來一些老街區域並沒有因為時代的變遷而逐漸沒落，反而異軍突起愈來愈受人歡迎，不僅日本人也愛上去老街探訪，亦是各國遊客旅遊時熱絡造訪的行程之一。老街(下町) 有哪些鮮明的特色?有什麼讓人流連忘返、還想再訪的魅力之處呢?請看接下來的介紹 。
傳S媽請律師防具俊曄爭大S遺產 小S發聲：心思非常骯髒
台灣女星徐熙媛（大S）去年2月2日不幸因病離世，其家人好友及粉絲都傷心不已。上星期，大S離世一周年，由其丈夫具俊曄設計打造的紀念雕像揭幕，S媽、小S、具俊曄及大S生前一眾好友都有現身墓園。不過近日有傳S媽因大S遺產事宜請來律師團隊，在遺產事宜上防範具俊曄。
袁詠儀張智霖結婚25周年 晒舊照獲歌頌神仙愛情
【on.cc東網專訊】藝人袁詠儀（靚靚）與張智霖（Chilam）由拍拖到如今攜手度過了接近30個寒暑，始終恩愛如昔，堪稱圈中模範夫妻。靚靚更花盡心思，將兩人多年來的合照及相關點滴點製作成一條約4分鐘的視頻，上載到社交平台紀念兩人踏入銀婚。
高允貞同款Excel開架胭脂Threads爆紅！御用化妝師分享《愛情怎麼翻譯？》好氣息妝品清單
高允貞與金宣虎主演 Netflix 劇集《愛情怎麼翻譯？》，劇中高允貞除了穿上多套 Chanel 造型，精緻又乾淨的妝容亦成為焦點。正當大家猜想高允貞「全臉也是 Chanel」，化妝師分享所用的胭脂竟然來自日本開架品牌 Excel，大家準備好化身「人間車茂熙」了嗎？
廖子妤接受葉念琛網台訪問 賀歲片《夜王》扮演柔情似水媽媽生
由馬來西亞來港發展，早期為演員夢見戲就接，直到今天已三度跟黃子華合作，《夜王》即將上映，2026年更首度榮封香港電影評論學會最佳女演員
蔡思貝35歲生日帖文暗示新發展？ 工作聯絡方式唔係搵TVB經理人惹猜測
早前度過35歲生日嘅視后蔡思貝，一路都有傳佢謀定後路，更傳出思貝自薦成功參演周星馳新片《功夫女足》。
陳小春被爆砸百萬改名！新名字超斯文 全家跟著改「應采兒冠上夫姓」
58歲香港男星陳小春，早年以《古惑仔》系列中的「山雞」一角走紅影壇，近年事業重心轉往大陸，除了活躍於各大綜藝節目，更擔任了祖籍地廣東惠州的政協委員。日前他出席惠州市政協會議時，座位前的一塊名牌意外引發熱議，上面寫的並非大眾熟知的藝名，而是本名「陳泰銓」，意外揭開他花費百萬港幣改名轉運的內幕。
林心如50歲真實身材太逼人！狂練「一運動」被封熟齡回春法 連好姐妹楊謹華也愛
其實林心如早就把Pilates融入生活節奏，甚至形容是自己「最放鬆的早晨」，還笑說「看似輕鬆其實很抖」，短短一句話道出這項運動的真相—動作優雅，但每一步都極度考驗核心與肌耐力。也因為長期規律訓練，她並沒有走向過度纖瘦，而是練出帶有力量感的緊實曲線，視覺年齡自然大...
港澳票房突破8888 古天樂率台前幕後慶功 同賀與大哥大洪金寶 滕麗名入圍金像獎
電影《尋秦記》自去年12月31日上映至今一個多月，港澳累積票房已突破8888萬港元，現在更榮登歷年香港電影港澳票房第四位。
容祖兒王菀之御用監製為女歌手唱功評級 評炎明熹A+僅次於王菲林憶蓮？
不時有網民開post自行評價歌手唱功水平，仲分埋級數。畢竟呢啲係個人口味，未必中肯但勝在多人討論。估唔到連容祖兒王菀之御用監製馮翰銘Alex都出post為女歌手唱功評級。
譚嘉儀捲演唱會走數風波 怒發聲明：深表無奈及憤怒
歌手譚嘉儀於2024年舉行3場演唱會，早前和音歌手發文稱被拖糧，譚嘉儀亦表示自己為受害者，稱自己亦未收到數。之後，主辦方負責人Jelly再發文回應，反指要向譚嘉儀追數，令事件成羅生門。今日（11日），譚嘉儀再發聲明，直指對方「言論可能已構成誹謗，已將事件交予律師團隊處理」。
金像獎2026 提名名單｜衛詩雅宣布陳家樂入圍影帝爆喊 DQ事件爾冬陞：若見諸相非相，則見如來
第44屆香港電影金像獎，今日(10日)公布提名名單。董事局爾冬陞主席率先致辭，表示香港電影金像獎的協會成員已經增加至17個，總共有超過2,500位個人及公司會員。
「如花」中風一度命危右身癱瘓 最新狀態曝光
【on.cc東網專訊】早年在周星馳電影中以粗獷外形反串演女子「如花」而跑出，一醜成名的李健仁，2019年不幸於內地中風一度命危，右邊身癱瘓至大小便不能自理，幸好經過這幾年積極治療及進行物理治療，身體康復不少，去年尾他還現身一個慈善演唱會，雖然明顯消瘦了不少白髮又
鍾麗緹小女兒考拉16歲了！神複製媽媽美貌 全家溫馨慶生「和繼父、姊姊溫馨貼臉」
2月6日，鍾麗緹的小女兒考拉（Cayla）迎來16歲生日，全家選在家中以輕鬆的方式替她慶生。沒有鋪張排場，卻因互動自然、氣氛溫馨，加上重組家庭成員齊聚一堂，引起不少討論。
中年好聲音4｜白羊君唱功震撼全場 網民猜測身份估計曾參加《星夢傳奇》
TVB歌唱選秀節目《中年好聲音4》新增「蒙面藝員賽區」，藝人們需戴上動物面具上台獻唱，神秘身分成功引起話題。最新一集70強「一對一PK賽」中，藝人代表「白羊君」選唱高難度歌曲《趁早》，渾厚音色與爆發力十足嘅唱功震撼全場，驚人實力最終獲得評審團5燈滿分，直通40強。雖然其震音成為全場焦點，但卻惹來評審們兩極評價，海兒表示「白羊君」習慣震音，要改改呢個習慣；張佳添認為：「當震音變咗策略同機械化，就會冇咗感情，但你唱到後面愈唱愈好。」周國豐卻激讚「白羊君」完全做到首歌嘅男性味道。
《夜王》專訪｜黃子華騷肌自比「阿叔行沙灘」 鄭秀文當場請求子華神再開棟篤笑
由黃子華、鄭秀文（Sammi）兩大巨星主演的賀歲片《夜王》，以獨特的夜總會生態作背景，兩位演一對離了婚但被逼合作的前夫妻，對於極罕騷肌兼有床上戲的子華就笑指：
中年好聲音4 | 藝人代表「白羊君」成5燈歌手其中一人 海兒讚梁煜坤唱法赤裸
「70強一對一PK賽」第3回，今集誕生了5位5燈選手，分別是尹景順、梁煜坤、藝人代表「白羊君」、吳亦偉與陳旭培，當中尹景順、吳亦偉與陳旭培上回合都攞5燈，名副其實是「十燈魔人」！
75歲程可為罕談與TVB改簽「一年一騷」合約 形容冇底薪似被老公冷落
75歲TVB資深甘草演員程可為於1972年加入娛樂圈，曾於1983年移民加拿大溫哥華。1996年，程可為回流香港拍劇，多年來曾參與《宮心計》、《怒火街頭2》、《民間傳奇》及《楚留香》等經典劇集，又因經常飾演媽媽或長輩角色被封為「御用阿媽」。程可為於數年前改簽「一年一騷」合約，直至2023年離巢；最近，程可為接受訪問時罕談與TVB合約轉型嘅心路歷程，笑言自己由長工變散工，形容失去底薪嘅感覺似「老公唔畀家用」。