百瀬夢奏15歲吸煙飲酒照！ 公司自爆真相無限期停工！

15歲清純童星百瀬夢奏吸煙飲酒照流出！

百瀬夢奏這位15歲童星出身的模特兒兼女演員，最近才因為和浪花男子成員西畑大吾合拍廣告、扮成可愛貓女造型而話題不斷，沒想到清純形象瞬間崩壞。

根據FRIDAY數位版、東スポWEB等日媒報導，2月3日左右她在SNS上流出一張手持電子煙的照片，公司Space Craft Agency確認照片屬實後，

更進一步查出她同時有飲酒行為，最終決定對她處以無限期活動自肅處分。這起事件不只讓粉絲震驚，也凸顯未成年藝人面對高壓環境時的風險。

百瀬夢奏本人已深刻反省，公司選擇不解約，而是給予教育更生機會，並承諾加強旗下所有藝人的法規培訓，讓這起風波成為業界反思的契機。

貓女廣告爆紅後意外翻車 電子煙照成形象轉折點

百瀬夢奏從小以本名飯尾夢奏活躍於演藝圈，曾在多部劇集出演重要角色，近年轉型模特兒後人氣持續上升。近期她與人氣偶像合作廣告的貓女造型可愛到爆，

許多網友甚至建議她挑戰鬼太郎真人版，事業正處於上升階段。沒想到一張疑似她在房間內對鏡自拍、手持電子煙的照片在X平台瘋傳，雖然一開始有人猜測可能是AI合成或單純拿著，

但公司調查後不僅證實吸煙屬實，還主動公開她同時有飲酒事實。照片中她坐在類似床鋪的環境、靠著靠墊，鏡頭正對臉部，顯示拍攝時完全意識到有人在記錄。事件曝光後，

公司迅速回應，強調這是嚴重違反社會人自覺的行為，決定讓她暫停所有工作，進入教育輔導期。這波處理方式讓不少圈內人認為是負責任的危機管理，避免了隱瞞後續更大風暴。

網友兩極反應激烈 公司透明處理意外獲讚

消息一出，台日社群立刻炸鍋。PTT鄉民多數直呼「15歲就這樣太誇張，清純人設直接崩壞」，也有人感慨「童星壓力大，難免會犯錯」。Dcard用戶則較同情，

留言「公司沒直接解約還給機會教育，處理方式算有溫度」，但也有人批評「未成年就碰這些，家長和公司監督要加強」。日本X平台上，部分網友認為照片太明顯「根本不用懷疑」，

另一派則討論「現在AI這麼強，一開始很多人以為是假的」。媒體普遍肯定公司不只承認吸煙，還主動補充飲酒事實的透明度，認為這比以往切割藝人的做法更負責任。

整體風向從最初的震驚，逐漸轉向對未成年藝人保護機制與經紀公司責任的討論，顯示大眾對這類事件的關注已超越單一偶像。

未成年藝人形象管理難題 更生教育能否挽救前途

百瀬夢奏的案例再次提醒業界，未成年偶像在高曝光壓力下，私生活管理格外重要。公司這次選擇教育而非放棄，給了她重新開始的空間，也為其他經紀公司提供參考。

未來她能否順利復出，取決於這段停工期的表現與社會觀感變化。對粉絲來說，這或許是個機會反思：偶像也是普通人，犯錯後的態度與成長同樣值得關注。

Japhub小編有話說

百瀬夢奏才15歲就碰電子煙加喝酒，實在太早熟了點！公司沒直接踢人而是給教育機會，這波危機處理意外圈粉不少。

不過清純形象說崩就崩，提醒所有小鮮肉小花：鏡頭前可愛，鏡頭後也要管好自己。希望她好好反省，早日以更好狀態回歸吧！

