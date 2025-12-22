百萬露骨圖片竟不設限！AI 影像平台資料庫外洩，疑含未成年影像

美國矽谷一間 AI 影像平台疑因資料庫設定錯誤，導致超過一百萬張圖片及影片外洩，無需登入即可人意瀏覽。根據調查者 Jeremiah Fowler 指出，洩漏內容大部分為色情或裸露圖片，其中包括疑似未成年人的 AI 生成影像及臉部替換圖片。

內容疑屬 MagicEdit 資料庫，目前已在限制訪問

資料庫名稱及多張帶有浮水印的圖片顯示，相關資料疑屬 AI 影像平台 MagicEdit，與總部位於矽谷的 SocialBook 及開發商 BoostInsider 有關。後者在加州及北京、成都、深圳等地設有辦公室，主打網紅營銷及內容生成工具。

事件中涉及的資料庫並無設置密碼或加密，任何人只要知道伺服器位置，便可使用瀏覽器直接存取。調查者指，在確認資料真確及歸屬後，已即時按「負責任揭露」程序通知 SocialBook 及 MagicEdit。對方回覆稱「非常重視」，並啟動內部調查。其後相關資料庫被關閉，MagicEdit 網站被限制訪問，相關應用程式亦已從 App Store 下架。

圖片涉露骨內容，疑用真實相片作 AI 參考

在調查者抽樣檢視的約少量檔案中，大多數為成人及露骨影像，包括 AI 生成、臉部替換及高度擬真圖片。部分影像疑似使用真實人物照片作為參考，進而生成裸露或色情畫面。其中還出現了非常年輕的樣貌，令人憂慮是否涉及未成年形象濫用。

MagicEdit 在其平台及 App 描述中標示僅供 18 歲以上用家使用，內容可能包含性或裸露場景，並附帶虛擬代幣及訂閱收費服務。不過調查者指出，一旦資料庫錯誤曝光，用家原本只應自己可見的影像，實際上任何人都能查看。

Deepfake 色情風險升級，女性及未成年成高危目標

近年 AI 生成影像技術急速發展，多款工具聲稱可根據文字提示或上載照片生成「成人內容」或「裸照」。調查者形容，這類「Deepfake 色情」已成為網路勒索、色情報復、網絡欺凌的工具，尤其對女性及年輕人構成威脅。

有研究估計，現時網上約九成以上的 Deepfake 影片均屬色情內容，其中近乎全部涉及女性，且多數未獲當事人同意。美國多個州近年已相繼立法規管非自願 Deepfake 內容，並賦予受害者更明確的刑事及民事追索途徑。

今年，美國通過《刪除不當影像法案》（Take It Down Act），把明知發布或威脅發布非自願親密影像（包括 AI 生成或數碼合成）列為聯邦罪行。同時要求大型平台設立通報及下架機制，要求平台在接獲舉報後 48 小時內刪除相關影像及相同副本，並逐步強化對受害者的保護。

用家應主動加強個人資料保護，減少影像被利用風險

調查者 Jeremiah Fowler 強調，此次報告只為展示網絡資料庫配置錯誤可能帶來的風險，並非指控 MagicEdit、SocialBook、BoostInsider 或任何合作方有不當行為或資料被實際濫用。他同時呼籲，用戶應主動加強個人資料保護，以減少相片被擷取、重製或用作 AI 合成的風險，以下為日常建議養成的習慣：

將社交平台帳戶改為私密模式。

限制公開相簿及被標註照片的可見範圍。

避免在公開平台上載兒童及家人照片。

移除照片內的地理標籤和定位資訊。

