焦點

宏福苑五級火｜情緒支援熱線

Yahoo Tech HK

百萬露骨圖片竟不設限！AI 影像平台資料庫外洩，疑含未成年影像

目前相關內容已被限制訪問。

Sanji Feng
Sanji Feng
編輯
百萬露骨圖片竟不設限！AI 影像平台資料庫外洩，疑含未成年影像
百萬露骨圖片竟不設限！AI 影像平台資料庫外洩，疑含未成年影像

美國矽谷一間 AI 影像平台疑因資料庫設定錯誤，導致超過一百萬張圖片及影片外洩，無需登入即可人意瀏覽。根據調查者 Jeremiah Fowler 指出，洩漏內容大部分為色情或裸露圖片，其中包括疑似未成年人的 AI 生成影像及臉部替換圖片。

內容疑屬 MagicEdit 資料庫，目前已在限制訪問

資料庫名稱及多張帶有浮水印的圖片顯示，相關資料疑屬 AI 影像平台 MagicEdit，與總部位於矽谷的 SocialBook 及開發商 BoostInsider 有關。後者在加州及北京、成都、深圳等地設有辦公室，主打網紅營銷及內容生成工具。

廣告

事件中涉及的資料庫並無設置密碼或加密，任何人只要知道伺服器位置，便可使用瀏覽器直接存取。調查者指，在確認資料真確及歸屬後，已即時按「負責任揭露」程序通知 SocialBook 及 MagicEdit。對方回覆稱「非常重視」，並啟動內部調查。其後相關資料庫被關閉，MagicEdit 網站被限制訪問，相關應用程式亦已從 App Store 下架。

圖片涉露骨內容，疑用真實相片作 AI 參考

在調查者抽樣檢視的約少量檔案中，大多數為成人及露骨影像，包括 AI 生成、臉部替換及高度擬真圖片。部分影像疑似使用真實人物照片作為參考，進而生成裸露或色情畫面。其中還出現了非常年輕的樣貌，令人憂慮是否涉及未成年形象濫用。

MagicEdit 在其平台及 App 描述中標示僅供 18 歲以上用家使用，內容可能包含性或裸露場景，並附帶虛擬代幣及訂閱收費服務。不過調查者指出，一旦資料庫錯誤曝光，用家原本只應自己可見的影像，實際上任何人都能查看。

Deepfake 色情風險升級，女性及未成年成高危目標

近年 AI 生成影像技術急速發展，多款工具聲稱可根據文字提示或上載照片生成「成人內容」或「裸照」。調查者形容，這類「Deepfake 色情」已成為網路勒索、色情報復、網絡欺凌的工具，尤其對女性及年輕人構成威脅。

有研究估計，現時網上約九成以上的 Deepfake 影片均屬色情內容，其中近乎全部涉及女性，且多數未獲當事人同意。美國多個州近年已相繼立法規管非自願 Deepfake 內容，並賦予受害者更明確的刑事及民事追索途徑。

今年，美國通過《刪除不當影像法案》（Take It Down Act），把明知發布或威脅發布非自願親密影像（包括 AI 生成或數碼合成）列為聯邦罪行。同時要求大型平台設立通報及下架機制，要求平台在接獲舉報後 48 小時內刪除相關影像及相同副本，並逐步強化對受害者的保護。

用家應主動加強個人資料保護，減少影像被利用風險

調查者 Jeremiah Fowler 強調，此次報告只為展示網絡資料庫配置錯誤可能帶來的風險，並非指控 MagicEdit、SocialBook、BoostInsider 或任何合作方有不當行為或資料被實際濫用。他同時呼籲，用戶應主動加強個人資料保護，以減少相片被擷取、重製或用作 AI 合成的風險，以下為日常建議養成的習慣：

  • 將社交平台帳戶改為私密模式。

  • 限制公開相簿及被標註照片的可見範圍。

  • 避免在公開平台上載兒童及家人照片。

  • 移除照片內的地理標籤和定位資訊。

緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！

🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk

🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/

🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8

🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D

🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk

Yahoo新聞專題報道

其他人也在看

愛潑斯坦檔案：安德魯躺臥在多名女性腿上的照片曝光

愛潑斯坦檔案：安德魯躺臥在多名女性腿上的照片曝光

US Department of Justice 美國司法部釋出的數千份愛潑斯坦檔案中，包括一張安德魯·蒙巴頓-溫莎（Andrew Mountbatten-Windsor）躺在女性腿上的照片。 照片中，已定罪的性交易犯吉絲蓮·麥克斯威爾（Ghislaine Maxwell）在背景中微笑看著這位前英國王子。照片似乎拍攝於諾福克的皇家莊園桑德靈漢（Sandringham）的會客廳。 這張照片的曝光，將進一步加劇外界對安德魯的審視，他因與已故性犯罪者傑佛里·愛潑斯坦（Jeffrey ...

BBC News 中文 ・ 20 小時前
【759阿信屋】今期勁筍推介（22/12-04/01）

【759阿信屋】今期勁筍推介（22/12-04/01）

759阿信屋推出最新勁筍推介，759阿信屋急凍原隻虎蝦10隻裝/8隻裝低至$89-102/件、Espana手切火腿系列低至$89/件，仲有大量零食、飲品以勁筍價發售！

YAHOO著數 ・ 2 小時前
網上熱話｜住戶交回公屋 被要求還原一物 否則罰三千 網民斥「玩嘢」

網上熱話｜住戶交回公屋 被要求還原一物 否則罰三千 網民斥「玩嘢」

居民若把公屋交回房屋署，需要還原曾經改動的地方。日前就有市民表示，即將把公屋交還房署，惟房署主任要求他把曾經更換的水龍頭還原。其後他到五金舖詢問是否有該款水龍頭，惟五金舖稱該款水龍頭已經很難找到。事主表示，若然沒有還原，便要賠償超過3,000元。事主無計可施下之，惟有在社交平台發文求助，引來不少網民熱議。 &nbsp

am730 ・ 15 小時前
台北施襲案　前日本記者傷口沾愛滋血

台北施襲案　前日本記者傷口沾愛滋血

【on.cc東網專訊】台灣台北市上周五（19日）發生隨機襲擊民眾案件時，曾任職日本電視台記者木下黃太剛好身處誠品生活南西門店，更徒手幫助一名受傷電單車司機止血。當得悉疾管署翌日宣布其中一名傷者是愛滋病患者時，他上周六（20日）強調當下只想救人，目前已拿到相關預防

on.cc 東網 ・ 1 天前
導盲犬九龍城過馬路突迎面被狗咬　耳朵被咬掉一截血流披面

導盲犬九龍城過馬路突迎面被狗咬　耳朵被咬掉一截血流披面

【動物專訊】導盲犬「愛恩斯坦」（坦仔）今日中午跟服務使用者盧先生在九龍城過馬路時，突然被迎面而來的白色柴犬咬傷，當時那柴犬狗主有拖繩，卻沒有制止狗狗跑去咬坦仔，事後鬧了自己狗狗幾句便離開。坦仔其後血流披面，送院後要聯針，不排除還要再動手術切除部分耳朵。盧先生的太太當時目擊事發經過，她對坦仔受傷感到很心痛，希望能找到那狗主賠償，及教育那狗主妥善看管自己的狗狗，提醒如果其狗狗有攻擊性，應在帶狗時讓狗狗戴口罩，避免傷及其他小動物。 盧太表示，事發在今日中午12時許，當時她丈夫和坦仔在九龍城東正道樂善道交界十字路口近富豪東方酒店過馬路，而那狗主拖著一隻白色柴犬迎面而來，柴犬突然撲向坦仔。她說：「那時電光火石，我以為只是普通狗仔打招呼，但坦仔吠了幾聲，後來我叫坦仔，坦仔回頭望我時，看到他的耳朵流很多血。」她又表示，看到那個狗主曾在馬路中心鬧了柴犬幾句，然後離開，相信對方清楚知道自己的狗狗咬了坦仔。 她將坦仔帶到獸醫診所檢查，發現坦仔耳朵被咬掉了一塊肉，有多個牙洞和抓痕，傷勢嚴重，要聯針及觀察，不排除要再做部分耳朵切除手術。 盧太和丈夫都很心痛，她表示坦仔在3歲時開始跟他們一起，至今已經7歲，一同

香港動物報 ・ 14 小時前
陳豪為鍾嘉欣個唱做嘉賓唱《漣漪》台慶封口轉頭開金口

陳豪為鍾嘉欣個唱做嘉賓唱《漣漪》台慶封口轉頭開金口

育有3個仔女嘅鍾嘉欣近年不時由加拿大回港工作，早前更北上舉行巡迴演唱會。鍾嘉欣喺廣州嘅演出早前搵到舊拍檔陳豪擔任嘉賓，近年甚少開金口嘅阿Mo為嘉欣BB獻聲，二人更合唱陳百強嘅名曲《漣漪》，好多網民都話係「《溏心風暴》回憶殺」。當陳豪由台底升上嚟嘅一刻，全場觀眾相當驚喜，唱到尾嘅時候舞台屏幕仲播出《溏心風暴》片段。而陳豪嘅歌聲同樣有「驚喜」，因為聽得出好緊張！

Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
一周星星｜任達華豁達自嘲「全家最矮」 華哥自揭未見真身已對琦琦一見鍾情

一周星星｜任達華豁達自嘲「全家最矮」 華哥自揭未見真身已對琦琦一見鍾情

娛樂訪談節目《一周星星》，逢周日晚10點翡翠台播映。節目每集將瞄準影視圈及歌壇等焦點人物進行訪談，並由區永權、許文軒、王鎮泉、潘盈慧輪流主持，本周日（21日）播出的第三集，嘉賓是任達華，主持則是王鎮泉（泉叔）。

Yahoo 娛樂圈 ・ 50 分鐘前
胡定欣悉心佈置巨型聖誕樹 曝光新婚豪宅內貌

胡定欣悉心佈置巨型聖誕樹 曝光新婚豪宅內貌

視后胡定欣喺今年10月藉中秋佳節喺社交網站PO出與醫生陳建華（Akin）唯美婚照，無預警宣布二人已結婚，獲得全城祝福。佢曾指結婚係計劃咗一年，並非倉促，佢同老公係達成共識完成結婚儀式後先同大家講，甚至連好朋友都唔知情。新婚燕爾嘅定欣心情大靚，仲喺社交網站上載悉心佈置巨型聖誕樹嘅照片，更曝光豪宅內貌。

Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
【中環解密】泡泡瑪特「跌成狗」 股民促王寧回購

【中環解密】泡泡瑪特「跌成狗」 股民促王寧回購

曾是市場寵兒的泡泡瑪特（9992.HK）股價近月跌個不停，內媒報道，泡泡瑪特創辦人、董事長兼CEO王寧日前現身公司旗下CRYBABY特展現場，引發大批參展者圍觀，但在一些社交平台上，王寧出席活動的照片流出後，不少網民就泡泡瑪特股價事宜展開討論，並公開呼籲王寧「回購一些股票吧，股價跌成狗了」。

信報財經新聞 ・ 9 小時前
男生最有魅力喜好排名Top15！女生眼中識影相、煮嘢食竟然是不第1位？鍾意游水、行山的陽光男孩不在五大

男生最有魅力喜好排名Top15！女生眼中識影相、煮嘢食竟然是不第1位？鍾意游水、行山的陽光男孩不在五大

社交平台上一份針對男性嗜好的排行榜引發熱議，列出 15 種女性公認最有吸引力的男性興趣，不僅讓網友直呼意外，也掀起了一波討論狂潮。

Yahoo Style HK ・ 36 分鐘前
【中環解密】宇樹機械人王力宏騷伴舞 馬斯克大讚

【中環解密】宇樹機械人王力宏騷伴舞 馬斯克大讚

近年內地機械人技術和產業發展迅速，6部宇樹科技旗下的人形機械人日前亮相歌手王力宏成都演唱會伴舞，並流暢地完成「側空翻」等複雜動作，由於畫面太過震撼，連全球首富、特斯拉行政總裁馬斯克（Elon Musk）看到後，亦忍不住在社交平台X發文讚好，以一句「Impressive」去形容，隨即成為科技界熱話。

信報財經新聞 ・ 9 小時前
MMA頒獎禮Jennie同款頸鏈被問爆！「西太后」Vivienne Westwood土星飾物再掀熱潮

MMA頒獎禮Jennie同款頸鏈被問爆！「西太后」Vivienne Westwood土星飾物再掀熱潮

在剛圓滿落幕的 MMA 頒獎禮上，BLACKPINK Jennie 幾個黑白裙裝造型震撼全場！除了她的女皇級舞台表現贏盡掌聲之外，時尚迷的目光都鎖定在她的得獎戰衣，是來自Vivienne Westwood的婚紗以及那條標誌性的土星珍珠頸鏈！

Yahoo Style HK ・ 6 小時前
加拿大華人DJ鬧爆電台歌曲榜公正性 試過因上榜歌太難聽想辭職

加拿大華人DJ鬧爆電台歌曲榜公正性 試過因上榜歌太難聽想辭職

每年樂壇頒獎禮都一定有賽果不公嘅爭議，今年商台「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲大獎」最後五強名單公布後，唔少網民都質疑甚受坊間歡迎、湯令山Gareth T嘅《用背脊唱情歌》居然冇份，惹來唔少迴響。

Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
「穿越劇鼻祖」 尋秦記 聚焦兩大經濟焦點

「穿越劇鼻祖」 尋秦記 聚焦兩大經濟焦點

《尋秦記》電影版於12月31日大除夕上映，這套獲內地人譽為「穿越劇鼻祖」的「神劇」，事實上曾影響中國影視相關題材的產業發展，「穿越劇」已成為今天微短劇的規模化主力，市場規模已破500億元；另一焦點是故事背景帶出「秦為何而亡」的議題，小紅書甚至有討論秦始皇首創中央集權，為後世打下基礎

Yahoo財經 ・ 2 小時前
45歲張柏芝傳擁11億身家 驚爆已立遺囑稱不怕死 斷言對孩子「沒有牽掛」

45歲張柏芝傳擁11億身家 驚爆已立遺囑稱不怕死 斷言對孩子「沒有牽掛」

內地真人騷節目《一路繁花2》雖沒有盛大的冒險場面，但因參與嘉賓說話時真情流露，每集都成功掀起觀眾關注，成為網民話題。而最近一集節目中，眾人談及生死及遺囑安排時，45歲的張柏芝自爆早已立好遺囑，更笑稱連遺照和壽衣都選好了，令在場人士大吃一驚。

Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
般奴勢唞 阿摩廉：曼聯表現勝維拉

般奴勢唞 阿摩廉：曼聯表現勝維拉

【Now Sports】曼聯周日不敵阿士東維拉，更有隊長般奴費蘭迪斯因傷退下火線，領隊阿摩廉賽後就愛將傷勢作出更新，也分析了這場敗仗。「我認為那是軟組織的傷患，所以可能需要一段時間（康復），讓我們再看看吧！」阿摩廉賽後提到踢完半場便拉傷腿筋離場的般奴費蘭迪斯（Bruno Fernandes）。「我們需要讓所有球員都為下一場比賽做好準備。」他續謂：「不能拿任何事情當藉口，沒有人會記住這些問題，所以我們要克服它，這些經歷會讓我們變得更強大。從球季一開始，我就看到一支不斷進步的球隊，有時會有些鬆懈，有時又無法在關鍵時刻挺身而出，今天的情況完全相反，我們面對一支主場實力強勁且狀態正佳的球隊，但我們的表現更好，今天真的非常欠運。」阿摩廉認為曼聯即使落敗，但在對維拉的比賽佔據了優勢，限制了阿士東維拉的反擊：「但明天可能沒人會記得，因為賽果才最重要。我們早就知道維拉會把所有球員收縮在中路，所以我們需要針對這種情況展開進攻。我們嘗試了不同的戰術，可以根據比賽情況更換正選陣容，今天本應得到更多，但表現更好的球隊卻無法贏。」

now.com 體育 ・ 5 小時前
台灣男台北車站及街頭無差別襲擊　連兇徒4人死亡　1傷者染HIV

台灣男台北車站及街頭無差別襲擊　連兇徒4人死亡　1傷者染HIV

【12月20日16:30更新】台警繼續調查台北車站一帶周五發生造成包括疑兇在內4人死亡的持刀隨機傷人案，11名傷者中5人仍留醫，2人仍在加護病房。警方指，追捕期間墮樓身亡的27歲男疑兇是有計劃犯案，初步相信沒有共犯，已排除是恐怖襲擊。當局在台北捷運通道發現17枚煙霧彈，2枚未射出，另有15枚汽油彈、戰術背心和刀等，疑兇

am730 ・ 1 天前
中國車太強？本田CEO憂日本車有危機 妙論中國車似智能手機

中國車太強？本田CEO憂日本車有危機 妙論中國車似智能手機

最近市場有兩大事件，讓人開始對日本製汽車的存續感到憂慮。其一是包括豐田、本田、日產正考慮大舉從美國「逆進口」汽車到日本銷售，其二是本田CEO三部敏宏在年度的企業匯報會上，正式表達了對日本製汽車未來的擔憂，他形容中國的電動汽車就像智能手機，性能非常可怕

Yahoo財經 ・ 1 天前
黎智英：這位挑戰中國底線的億萬富翁，付上了自由的代價

黎智英：這位挑戰中國底線的億萬富翁，付上了自由的代價

BBC 2022年一個冬日的早晨，黃浩銘與陳皓桓前往香港赤柱監獄探望黎智英，這位傳媒大亨在兩年前（2020年）被捕，當時他因涉嫌違反《香港國安法》，正等待受審。 他們都曾參與2019年席捲香港的抗議活動，當時數十萬人走上街頭，要求在中國領土上實現民主和更多的自由。他們過去常會在飯局中聚會，有時是豐盛的晚宴，一邊吃著點心、披薩或煲仔飯，一邊閒聊八掛和開玩笑。 陳皓桓說，黎智英在獄中很愛吃「紅薑撈飯」，「（怎會想到）黎智英會用紅薑撈飯？」 ...

BBC News 中文 ・ 20 小時前
港樓24%買家屬內地客入市咩心態？代理：2026年樓市唔跌已非常好

港樓24%買家屬內地客入市咩心態？代理：2026年樓市唔跌已非常好

全新環節，不定期邀請嘉賓訪問，探討香港樓市生態。第一集，節目邀請湯姆港房創始人陳榮強先生（湯姆），一同探討內地買家對香港樓市的影響。

28Hse.com ・ 23 小時前