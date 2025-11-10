百達翡麗珍稀腕錶拍賣 再創1419萬瑞郎天價

（法新社日內瓦9日電） 拍賣公司富藝斯今天表示，一只曾在2016年創下史上最貴腕錶拍賣紀錄的百達翡麗（Patek Philippe）腕錶，本週末以更高價格售出。

這只腕錶以1419萬瑞士法郎（約新台幣5.46億元）的天價售出，超越了它在9年前拍出的1100萬瑞郎。

這款百達翡麗萬年曆計時腕錶型號為1518，製造於1943年，是已知僅有的4只不鏽鋼款之一，它的稀有度使它比黃金製作的款式更受追捧。

它於2016年創下的腕錶界紀錄，在2017年被已故好萊塢影星保羅紐曼（Paul Newman）珍愛的勞力士（Rolex）Daytona腕錶以1780萬美元價格超越。

這項紀錄接著於2019年再被一只百達翡麗Grandmaster Chime腕錶以3100萬美元的價格刷新。

富藝斯（Phillips）表示，這只不鏽鋼1518腕錶本週末的成交，再次確立了它「作為史上數一數二重要腕錶」的地位。

富藝斯指出，這次拍賣過程歷時不到9分半鐘，吸引5位競標者，最終由一位電話投標者得標。

富藝斯稱，1518是那種一旦入手，「鑑賞家會感覺已達到收藏巔峰」的腕錶。

這款型號於1941年推出，是全球首款量產的萬年曆計時腕錶。

百達翡麗總共生產約280只1518型腕錶，多數為黃金錶殼，約1/5為玫瑰金。

已知僅有4只為不鏽鋼材質，而本次拍賣的這只是4只中的第一只。百達翡麗為何要製造這幾只不鏽鋼款，至今仍是個謎。