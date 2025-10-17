的士司機嫌乘客太多物品 蓋上車尾箱阻上車 拒載罪成罰款1200元

去年 10 月一名乘客與外傭在西貢的士站，欲乘搭市區的士前往清水灣住所。司機被指向乘客稱「你應該叫貨 van ，你太多嘢」，拒絕打開車尾箱讓對方放入物品，又稱「上咗我都唔車你」。經審訊後，司機周五（17 日）在九龍城裁判法院被裁定拒載罪成，罰款 1,200 元。



針對辯方指，司機可以收取物品附加費，故不可能拒絕乘客放入物品。官反駁指，即使司機可以收費，也可以因怕煩而拒絕，兩者沒必然關係。就辯方指，如司機有意拒載，乘客堅持上車並不合理。官則指，乘客明顯認為司機不可拒載、「道理在她方」。



乘客引述司機稱「上咗我都唔車你」

被告胡建祥（57 歲）否認一項「的士拒絕租用」罪，由律師代表。案件由裁判官吳卓樺審理。

涉事女乘客供稱，與外傭在西貢的士站，欲乘搭市區的士前往清水灣住所，排頭位時，被告詢問目的地後，重覆問她為何不乘搭新界的士。其外傭打開的士車尾箱，準備將膠箱、晾衫架等物品放入，被告見狀立刻跑到車尾，表示車尾箱空間不足，並猛力蓋上。

女乘客指，車尾箱有足夠空間，她其後嘗試將物品放在的士後座位，被告稱：「你唔好格硬上我架車，上咗我都唔車你」，她回應「咁你即係拒載」，指被告重覆稱：「你應該叫貨 van ，你太多嘢。」（見報道）

官逐一反駁辯方質疑

裁判官裁決時，逐一反駁辯方對女乘客供詞的批評。就辯方指司機可以收取物品附加費，不可能拒絕讓乘客放物品，官指即使司機可收費，他也可以因怕煩、花時間整理而拒絕，兩者沒必然關係。

就辯方指如被告有意拒載，他可以鎖車門，又指乘客堅持上車並不合理，官指乘客上車明顯是認為司機不可拒載、「道理在她方」，認為乘客當時上車是合理，又指案中沒證據支持司機為何不鎖車門。

就辯方質疑若乘客感不滿，為何不即時報警處理，官反駁指，乘客當時拿著不少物品，或不想影響既定日程，又指她已拍下車牌號碼，可見不即時報警並不奇怪。官認為，女乘客的證供簡單、直接，接納她為誠實證人。

被告胡建祥（灰衣）不認罪，經審訊被裁定罪成。（《法庭線》記者攝）

官指司機供詞不合理拒接納

至於被告司機供稱，曾打開車尾箱讓涉事女乘客放入物品，但她試圖將物品放在前座位，故他向對方指出會阻礙駕駛視線，而對方「望一望好似好唔滿意」，遂乘搭另一架的士。

官指司機供詞不合理，包括如乘客攜不少物品，怎會不先嘗試將物品放在車尾箱，而是硬塞在乘客位。就辯方指，涉事乘客是被前方的士拒載，而非本案司機，官指沒證據基礎顯示乘客混淆兩者，亦不接納本案是溝通誤會。

總括而言，官指司機曾問涉事乘客為何不搭「綠的」，又指他不想接載拿著很多東西的乘客，稱車尾箱不夠位，拒絕對方將物品放入車尾箱、著乘客召「貨 van」，裁定拒載罪成。

辯方指，被告駕駛的士 9 年，沒有交通定罪紀錄，沒特別經濟困難。官考慮本案是單一事件、被告初犯，罰款 1,200 元。

控罪指拒絕接受租用

控罪指，胡建祥於 2024 年 10 月 13 日下午 5 時 47 分於西貢福民路的士站內，身為的士司機，無合理辯解而故意拒絕接受胡姓租用人的租用。

案件編號：KCS5168/2025