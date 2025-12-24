的士司機疑車內自瀆片段瘋傳 網民精警留言逐個睇

片中的士司機疑在車內自瀆，引起網民熱議。(Threads)

的士司機疑在車內自瀆，片段引起網民熱議。

有網民在社交媒體上發布影片，片長約20秒，事發為晚上，路邊停泊了一部綠色新界的士，的士男司機望向窗外，把右手擺放在車門車窗位置，左手則伸進褲襠位置，不斷快速「上下郁動」，唯聽到有女聲表示「我唔要啊……」，司機聞聲一度停下動作張望，影片至此結束。有網民好奇司機如何「完事」，樓主則回覆，「佢好似射咗落草叢」，隨即有網民笑言，「你睇晒成程？」。

事件引起網民熱議

對於的士司機疑在車內自瀆，網民看過影片後議論紛紛，有網民笑言「佢應該冇車牌，但係有飛機牌」、「原來係棍波車」、「chok 一chok 醒腦醒神，chok多chok舒筋活絡」、「仲影，過去幫人手啦，無人性」。

