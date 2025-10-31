的士司機罵客「屎忽鬼」罪成罰款2000元 指不滿裁決、「為3毫子搞上法庭」

去年底，有乘客不滿的士司機多收 3 毫車資，要求找續，七旬司機被指向乘客稱「屎忽鬼」、「正一廢人」等。司機否認「無禮貌及不守規矩」罪受審，周五（31 日）在九龍城裁判法院被裁罪成，判罰款 2,000 元。



官裁決時指，乘客要求找續、提供收據等都是其權利，沒不合理之處，又指雖然被告不是看着乘客說話，但不代表非責罵對方。被告則稱不滿裁決，認為本案「好小事」，指涉事乘客「為咗 3 毫子搞上法庭，浪費公帑，浪費警力」，「你判我有罪，我都無話可說」。



官：投訴、報警為乘客權利

被告關國培（現年 70 歲），無律師代表，被控一項「無禮貌及不守規矩」罪。

暫委裁判官高麗盈分析證人供詞指，被告供稱案發時交易已完成，但控方證人、涉事劉姓男乘客仍然投訴。官指出，劉是因不太滿意其駕駛態度，要求被告找續 3 毫子，反遭被告斥責，故作出投訴，指投訴、報警等均是乘客的權利。

官認為，劉的供詞清晰直接，沒有隱瞞誇大，在盤問下不受動搖，裁定劉為誠實可信的證人。

被告關國培裁決後步出法院。（《法庭線》記者攝）

官：沒看着乘客說話 不代表非責罵

至於被告供詞，官指被告供稱由着劉改用八達通付款，至用手機前置鏡頭，拍下劉及其妻的片段期間均「沒有說話」，質疑被告既然不希望對方報警，為何當劉稱要報警時，可以一言不發？官指，被告在盤問下又同意，該段時間「冇講太多嘢」，而非「沒有說話」。

官指，被告庭上供稱，劉表示報警後，他用手機前置鏡頭拍下片段，可讓同事留意相關情況，並非意圖拍攝乘客。惟案發時，被告提及片段目的是在事後公開，「讓網民公審」，可見被告目的顯然是拍攝乘客。

官續指，雖然被告不是看着乘客說「屎忽鬼」、「仆街」、「廢人」等，但並不代表非責罵對方，而「屎忽鬼」、「廢人」等「絕非禮貌言語」，「仆街」等則為粗言穢語。官認為，被告作供時多次迴避，供詞不盡不實，不符客觀事實，裁定他非誠實可靠的證人。

官指，被告案發時多次罵證人，當中包括侮辱性言語，屬不禮貌及不守規矩，乘客要求找續、提供收據等都是其權利，沒有不合理之處，由始至終都是因被告以粗口責罵，且不願意向對方提供司機證資料才作出投訴，裁定被告罪名成立。

被告稱裁決不公、不合理

被告稱，現為的士替工，月入約 8,000 至 9,000 元，與妻子育有兩名已成年的孩子。

官遂着被告求情。被告則多次稱，「我唔係求情，我覺得係唔合理」、「我唔滿意裁決」、「唔公平」，並指案發時已完成交易，惟乘客「坐喺架車唔走」並報警，故他才拍攝該兩名乘客，強調並非針對及責罵他們。

被告續指，乘客「講唔到呢樣，就講呢樣」，稱他們在乘車期間一直沒投訴他「左搖右擺」、玩手機；在其錄影時，亦無任何反應，認為本案為「好小事」，「為咗 3 毫子搞上法庭，浪費公帑，浪費警力」，「你判我有罪，我都無話可說」。官期間多次打斷被告發言，稱已作出裁決，若不滿意可循其他法律途徑處理。

官判刑時指，被告經審訊後定罪，案情嚴重，歷時多達 20 分鐘，對話亦涉及粗言穢語，判罰款 2,000 元。

被控「無禮貌及不守規矩」罪

控罪指，關國培於 2024 年 12 月 1 日下午 8 時 45 分，於旺角新世紀廣場往何文田欣圖軒，作為的士司機時無合理辯解而無禮貌及不守規矩。

案件編號：KCS6084/2025