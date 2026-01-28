一輛的士在葵涌石蔭邨對開，司機一度躺著身體「躺平駕駛」。(車cam L（香港群組）fb)

社交平台今日(28日)流傳一段影片，一輛的士在葵涌石蔭邨對開，司機一度躺著身體「躺平駕駛」。網民留言表示一度懷疑是「無人駕駛」，看清楚後才驚見司機躺在駕駛位置踩油門，涉及危險駕駛。《am730》正向警方查詢事件。

該段15秒的短片，可見的士停泊在葵涌石蔭邨附近的梨木道路面，從外望進車廂，司機位置似乎無人，但的士突然向前行駛，約10米後停下，突然有一名戴鴨嘴帽的頭顱「彈起」，原來是司機將椅背放下躺臥，任由的士前進，幸當時路面沒有其他車輛，未有釀意外。有網民留言表示「危駕」、「咁恐怖」、「懶到咁」、「成功解鎖新技能」、「危害其他道路使用者」、「終於引入無人駕駛的士」、「應該用了潛望鏡駕駛技術」、「對腳好長」、「人哋揸開F1唔通又話你知」。

根據《道路交通條例》，「危險駕駛」屬刑事罪行，最高可判處罰款港幣25,000元及監禁3年。首次定罪者會被取消駕駛資格至少6個月，再犯者則至少2年，並強制修習駕駛改進課程及記10分。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/1007186/的士司機葵涌-躺平-開車涉危駕-網民諷解鎖新技能-有片-?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral