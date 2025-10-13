的士司機記分制一年 運輸署：兩人沒遵修習課程要求被控 一人可被暫停資格

的士司機違例記分制生效滿一年，首次有人被記 15 分。運輸署指，截至上周三（8 日）共 126 名的士司機因被裁定干犯濫收車資、拒載、兜路等訂明罪行被記分，當中一人被記 15 分，另有 92 人被記 10 分。



據規定，被記 10 分或以上須強制修習和完成的士服務改進課程；如被記 15 分或以上，可被取消駕駛的士資格 3 個月或半年。署方指，目前有兩人因沒遵從修習和完成課程的要求而被檢控，另外就取消駕駛的士資格的個案，「有關法律程序正在進行中」。



《法庭線》在記分制生效後，記錄數宗的士司機被控訂明罪行的案件，有人稱「我唔過海」、濫收車資近一倍半被裁罪成。



政府於 2024 年 9 月 22 日開始實施的士司機違例記分制，至今已滿一年。

記分制實施滿一年

首次有司機被記 15 分

為提升的士服務質素，政府 2024 年 9 月 22 日開始實施記分制，若司機干犯濫收車資、拒載、兜路、兜客、拒發收據等 11 項訂明罪行而被判罰款或定罪，會同時被記 3 至 10 分。兩年內被記 10 分或以上，須自費修習和完成的士服務改進課程；若被記 15 分或以上，可被取消駕駛的士資格，首次 3 個月，其後每次 6 個月。

運輸署上周五（10 日）回覆《法庭線》，指截至 2025 年 10 月 8 日，共有 126 名的士司機被記分。當中，8 人被記 3 分，25 人被記 5 分，92 人被記 10 分，以及一人被記 15 分。

署方續指，被記 10 分或以上須在接獲「強制修習的士服務改進課程通知」起計 3 個月內，自費修習和完成的士服務改進課程，「目前有兩名的士司機因沒有遵從修習和完成的士服務改進課程的要求而被檢控」。另外，如被記 15 分或以上，可被裁判官飭令取消駕駛的士資格，「有關法律程序正在進行中」。

與署方於記分制實施約半年公布的數字比較，最新數字反映多 60 名的士司機被記分，亦首次有司機被記 15 分（見下圖）。

的士司機違例記分制生效滿一年，首次有人被記 15 分。

司機稱「我唔過海」拒載罪成

另一人濫收車資近一倍半

《法庭線》在記分制生效後，記錄數宗的士司機被控訂明罪行的案件。

一司機被控 2024 年 10 月拒載，案情指乘客在德輔道西欲往西九龍，司機先稱「我唔過海」，並續遊說乘客轉乘另一輛的士，更提出付給乘客 100 元轉車，說服不果後將車停在路邊，報稱不適，拒開往目的地。乘客的手機片段呈堂，司機被裁定罪成，罰款 1,250 元（見報道）。

另一司機被控 2024 年 11 月濫收車資，案情指他在中環雲咸街接載 3 名「放蛇」警員到尖沙咀，期間未有按下計程錶計算車費，最後收取 325 元，而該段路程標準收費應為 131.5 元。他承認「收取超過訂明收費率的的士租用費」等 4 罪，被判罰款 1.3 萬元，監禁 2 個月、緩刑 3 年（見報道）。

亦有司機獲裁無罪的個案。一人被控 2025 年 4 月在中環纜車里拒載，案情指他將的士停在巴士站，而他供稱「巴士站內係唔可以上落客」、自己當時正在塗藥膏。官指司機供詞不合情理，但兩名「放蛇」警員供詞出現「不能磨合的分歧」，其中一人曾有作出虛假陳述的紀錄，裁決時要考慮其可靠程度。官最後指，控方未能舉證至毫無合理疑點，裁定司機罪名不成立。（見報道）。

的士業服務良莠不齊，政府一方面推動改革，另一方面推動立法規管網約車。《法庭線》早前整理立法、政策與案件的資訊，讓讀者了解新舊政策與措施將如何重塑個人化點對點交通服務業的面貌（見專題報道）。