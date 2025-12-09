的士司機認兜路、無禮貌等4罪罰4,300元 辯方指乘客職業特別、被告沿路受氣

38 歲的士司機涉於去年載客時兜路，及後乘客理論車資，司機最終駛回起點，期間一度以粗口與乘客口角。被告被票控 5 罪，早前承認「無禮貌及不守規矩」罪，否認兜路等 4 罪，案件原定周一（8 日）於沙田裁判法院開審。控辯雙方經協商後，被告再承認 3 罪，「沒展示的士司機證」則獲不提證供起訴。



辯方求情指，被告案發時聽錯指示，故行駛較遠的路程，又指乘客職業特別，聽對方「講咗咁多分鐘」，才一時情緒失控。據悉，該乘客曾任職警員。裁判官施祖堯判刑指，乘客選乘的士是為求方便，雖然事主沒金錢損失，惟被告行為耗用更多時間，又指被告在車門打開下駕駛，對乘客的安全而言絕不能接受。

被告承認兜路等 4 罪

被告張國暉（38 歲）早前承認「無禮貌及不守規矩」傳票控罪，否認「的士沒有採用最直接而切實可行的路線駛往目的地」、「不小心駕駛」、「的士司機沒有穩妥繫上安全帶」、「沒有展示的士司機證在的士證件架上」4 項傳票控罪，案件原定周一開審。

被告張國暉（左）周一（12 月 8 日）於沙田裁判法院承認 4 罪。（《法庭線》記者攝）

控方甫開庭指，今早得悉辯方冀進行認罪協商。控辯雙方經商討後，控方指接受辯方提議，控方就「沒有展示的士司機證在的士證件架上」的傳票控罪，不提證供起訴，張另承認「沒有採用最直接而切實可行的路線」、「不小心駕駛」、「沒有穩妥繫上安全帶」 3 罪。

案情：實際路線總長僅 1.8 公里

同意案情指，2024 年 12 月 17 日晚上近 9 時，廖姓乘客登上涉案的士，由大圍站前往沙田嶺路的住所，張駕駛的路線總長為 4.8 公里，惟最直接的路線總長僅 1.8 公里。

案情續指，到達目的地後，廖就車資問題與張理論，期間沒有下車或報警。張一度在沒關上車門的情況下，掉頭駛回大圍站，行車時張亦沒佩戴安全帶，又向廖稱「你幾撚大聲啊」。廖以手機拍下的士駛回大圍站的過程，並向警方舉報，事件中沒有人受傷。

庭上另播放廖姓乘客拍攝的片段，顯示張駛回起點時，廖指張兜路及濫收車資，向對方稱「根本就係你兜路，跟住濫收車資，跟住唔肯收」、「你非法禁錮我」、「你離晒大譜，我一定會追究你」。期間張回應「我一定追究你啊」、「而家你惡喎，你幾撚大聲啊」。廖再指，「你唔使講粗口，我唔驚你，你呢個人渣」，並要求下車。

裁判官施祖堯一度關注，張最終有否收取車資。辯方稱廖支付車資時，被告拒收。

求情稱乘客職業特別

一直「就住」對方情緒

辯方求情指，張每月工作 26 至 28 日，可獲約 25,000 元收入，而他早年以 370 萬元購入的的士牌照，現時僅值 100 多萬元，形容被告幾乎「貼錢供款」。張亦需照顧年邁的母親，也正辦理離婚手續。

辯方另呈上張親撰的求情書，指張案發時「純粹聽錯咗指示」，故行駛較遠的路程。張明白對方無法即時回家的心情，惟由他行錯路開始，因應廖的特別職業和知識，就一直「受住」廖的情緒，聽對方「講咗咁多分鐘」，才一時情緒失控，作出不禮貌的行為，及沒留意車門尚未關上便開車，未來將會改善其服務態度，冀法庭輕判。

據了解，廖姓乘客曾任職警員。

官：被告耗乘客更多時間

裁判官施祖堯判刑指，乘客選乘的士是為求方便，否則可選乘其他較便宜的交通工具，雖然廖最終沒金錢損失，但張的行為耗用更多時間，為對方帶來不便。張更在車門打開下駕駛，對乘客的安全而言絕不能接受。

就「無禮貌及不守規矩」罪，官指片段顯示張的聲線不大，從前文後理可見張所說的粗口，不是辱罵乘客或羞辱其家人，本案情況並非嚴重。官考慮張的背景、經濟能力等，就 4 項傳票控罪判處罰款 4,300 元。

案件編號：STS5534-5538/2025

