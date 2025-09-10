的士司機高齡化｜陳美寶：一刀切訂退休年齡衝擊業界人手 研商用車司機反應測試｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】一名菲律賓籍旅客上月初於荃灣如心酒店門外被一輛的士撞斃，80 歲司機涉嫌危險駕駛導致他人死亡被捕，事件再次引起社會對高齡商用車司機健康狀況的關注。運輸及物流局局長陳美寶今日（10 日）回應立法會議員質詢，指有意見稱須為商用車司機設定退休年齡，陳美寶指「一刀切」做法會對業界人手造成不必要衝擊，現階段會繼續聚焦加強體檢要求。陳美寶又指，會提前在今年第四季邀請商用車業界人士參與「體格評估試驗計劃」，從中收集醫生為司機體檢的實務操作意見，並計劃明年首季向立法會匯報結果和提交附屬法例修訂，爭取第二季落實新安排。

四成的士小巴司機65歲或以上

陳美寶指，關於為商用車司機設定退休年齡，各地區做法不盡相同，例如澳洲、加拿大和英國會有限制，內地則按年齡限制可駕駛車種。陳相信，體格評估已有助預防疾病和建立健康的生活習慣，「考慮到現時有近四成的的士和小巴駕駛執照持有人年齡均為 65 歲或以上，如果我們一刀切去設立退休年齡，難免去對業界的人手造成不必要的衝擊。」

下季邀業界人士參與「體格評估試驗計劃」收集意見

至於檢視體檢要求的進展，陳美寶表示政府早在 2023 年諮詢立法會交通事務委員會，建議提高商用車司機的體格證明要求，包括提高視覺能力的要求，以涵蓋視力和視野；亦建議增設聽力要求，另外建議將體檢門檻由 70 歲降至 65 歲，而且做到「一年一檢」。政府到了近期再諮詢各方持份者，指社會整體支持上述方向，但有運輸業界代表期望稍為放寬 65 歲至 70 歲之間的體格評估頻率，亦有持份者認為應考慮加入反應測試；亦有醫學界代表指出要加強考慮前線醫生實務操作的情況。

就近期收集的意見，運輸署委聘港大顧問團隊，由醫管局、香港醫學專科學院等組成的「醫學專家小組」，以及其他各部門代表，他們正在積極檢視和考慮微調日後的疾病列表，以及供醫生參考的醫療指引內容，以方便醫生日後處理體檢個案。至於在「反應測試」方面，陳美寶指會研究如何善用創新科技和人工智能，包括參考不同地區的創新經驗，以測試司機身體的反應能力。陳美寶指，目前政府一方面吸納顧問和專家意見，另一方面會吸收上述「體格評估試驗計劃」經驗，同時正積極進行法例草擬，預計會在今年第四季敲定立法建議和醫療指引。