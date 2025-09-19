的士狗奇遇・睇片｜市民搭車竟有3隻小狗齊坐 司機鼓勵領養 短片近3萬人讚好｜Yahoo

何先生上載短片到社交平台，獲近3萬網友讚好。

【Yahoo 新聞報道】施政報告提出容許寵物狗進入餐廳，引起社會對人狗共融空間的討論。有市民日前就有「的士狗狗奇遇」，他向《Yahoo新聞》表示，當日他登上一部的士，車內竟然有3隻初生小狗在前座，司機詢問他有沒有興趣領養。乘車期間小狗安靜乖巧的躺在他身上，更睡得很甜。這條自拍短片獲近3萬網友讚好，他形容這是最開心的乘搭的士體驗。

市民何先生接受《Yahoo新聞》訪問時表示，日前他召的士由粉嶺的村屋到西貢，登車後女司機詢問他「你有冇養狗？」，何先生回答有，然後女司機說「屋企嘅狗生咗bb，養唔哂咁多」，並問道「你想唔想領養呀？」，隨後何先生發現有3隻初生小狗在前座，樣子可愛。何先生手抱小狗一同坐車到西貢，更自拍短片紀錄奇遇。

從何先生的影片和相片所見，有一隻小狗躺在何先生身上，毫不怕陌生人，甚至睡得很安心；另外兩隻也安靜乖巧坐在他身邊，倚靠著他的大腿，如同何先生是小狗的家人一般。所有寵物照顧者都會懂，若家中寵物在自己身邊同坐熟睡，是美好的生活畫面。何先生形容「應該係最開心嘅一次搭的士經驗，好有愛！司機都好有禮貌」，可惜他家中已有一隻愛犬，未能領養，只能惋拒的士司機。

事後他上載短片到社交平台，獲近3萬網友讚好。網友紛紛留言表示羨慕，「上咗呢架的士嘅話點都要遊車河至少半個鐘至肯落車」、「點捨得落車」、「司機兜路吖，唔該」，亦有網友關注，若有乘客不喜歡狗，司機會如何處理，有留言就表示「咁唔好做佢生意」。

對於最新一份施政報告提出容許寵物狗進入餐廳，何先生認為這是一個雙贏局面，「我覺得好好呀，社會群體意識都係要靠政府去帶動，餐廳生意又有幫助，winwin」。

