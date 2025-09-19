小一入學2026丨小一自行分配學位懶人包
的士狗奇遇・睇片｜市民搭車竟有3隻小狗齊坐 司機鼓勵領養 短片近3萬人讚好｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】施政報告提出容許寵物狗進入餐廳，引起社會對人狗共融空間的討論。有市民日前就有「的士狗狗奇遇」，他向《Yahoo新聞》表示，當日他登上一部的士，車內竟然有3隻初生小狗在前座，司機詢問他有沒有興趣領養。乘車期間小狗安靜乖巧的躺在他身上，更睡得很甜。這條自拍短片獲近3萬網友讚好，他形容這是最開心的乘搭的士體驗。
市民何先生接受《Yahoo新聞》訪問時表示，日前他召的士由粉嶺的村屋到西貢，登車後女司機詢問他「你有冇養狗？」，何先生回答有，然後女司機說「屋企嘅狗生咗bb，養唔哂咁多」，並問道「你想唔想領養呀？」，隨後何先生發現有3隻初生小狗在前座，樣子可愛。何先生手抱小狗一同坐車到西貢，更自拍短片紀錄奇遇。
從何先生的影片和相片所見，有一隻小狗躺在何先生身上，毫不怕陌生人，甚至睡得很安心；另外兩隻也安靜乖巧坐在他身邊，倚靠著他的大腿，如同何先生是小狗的家人一般。所有寵物照顧者都會懂，若家中寵物在自己身邊同坐熟睡，是美好的生活畫面。何先生形容「應該係最開心嘅一次搭的士經驗，好有愛！司機都好有禮貌」，可惜他家中已有一隻愛犬，未能領養，只能惋拒的士司機。
事後他上載短片到社交平台，獲近3萬網友讚好。網友紛紛留言表示羨慕，「上咗呢架的士嘅話點都要遊車河至少半個鐘至肯落車」、「點捨得落車」、「司機兜路吖，唔該」，亦有網友關注，若有乘客不喜歡狗，司機會如何處理，有留言就表示「咁唔好做佢生意」。
對於最新一份施政報告提出容許寵物狗進入餐廳，何先生認為這是一個雙贏局面，「我覺得好好呀，社會群體意識都係要靠政府去帶動，餐廳生意又有幫助，winwin」。
其他人也在看
離婚索千萬人民幣逼死WePhone始創人 前妻判囚12年
【on.cc東網專訊】內地手機應用程式WePhone始創人蘇享茂疑遭前妻翟欣欣敲詐勒索，2017年跳樓自殺身亡。北京市海淀區人民法院周五（19日）對翟欣欣涉嫌犯敲詐勒索罪刑事附帶民事訴訟一案公開宣判，以敲詐勒索罪判處她有期徒刑12年，並處罰金10萬元（人民幣，下on.cc 東網 ・ 56 分鐘前
食水現黑點 馬鞍山錦駿苑爆皇后山邨翻版 居民：洗手都唔敢 水務署：已提升水管濾網︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】繼皇后山邨爆食水現黑點風波，馬鞍山錦駿苑居民也有相同遭遇。入伙僅兩年的錦駿苑有居民日前發現，食水出現黑色雜質，花灑濾芯使用一日變成全黑。居民又引述水務署職員稱「情況同皇后山差不多」，估計或因大廈水缸內天花瀝青剝落，導致食水出現黑色沉澱物，建議住戶在管理處洗水箱後自行聯絡水務署，更換水錶，以免瀝青殘留及堵塞渠管。事主嘆謂：「好難接受喺2025年香港新落成嘅樓宇，係有咁嚴重嘅食水問題」，並懷疑問題源頭並非水缸，而是相關喉管。Yahoo新聞 ・ 20 小時前
暴風圈｜全智賢新劇一句對白引發辱華風波 香港場景被轟刻意醜化中國
韓國女星全智賢與姜棟元主演嘅Disney+原創政治愛情新劇《暴風圈》已上線，為全智賢暌違4年嘅劇集，亦係佢首部Disney+劇作，並於內裡出演極具挑戰性嘅女政治家角色，成為劇情賣點之一。不過，近日全智賢於劇中一句對白引發輿論風暴。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
譚詠麟去公廁化身「市民譚先生」受訪 激讚乾淨無味：瞓晏覺都得
新聞節目的街訪環節時有驚喜，隨時遇到藝人明星化身市民受訪，繼周潤發是「周先生」、劉青雲是「劉先生」，自封「樂壇校長」的75歲殿堂級歌手譚詠麟（Alan），在剛去完公廁後被記者截停Yahoo 娛樂圈 ・ 31 分鐘前
ESPRIT回歸！林海峰晒當年兼職員工證 網民讚得意：游學修嚟嘅
時裝品牌ESPRIT於2020年關閉亞洲所有實體店，專注於歐洲市場；日前宣布將於11月重回香港市場，選址銅鑼灣Fashion Walk開設實體店，官方更標註與咖啡有關嘅帳號「@slowcoffeeclub.hk」，暗示ESPRIT未來可能會涉足與咖啡有關嘅生活範疇。消息一出，唔少ESPRIT迷表示期待，曾於ESPRIT工作嘅林海峰更於社交平台分享當年兼職嘅員工證。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
陳嘉寶為愛女搞生日派對 自製蛋糕添愛意
【on.cc東網專訊】藝人陳嘉寶(Anjaylia)2017年下嫁圈外男友黃頌祈，2019年誔下長女，再接連誔下兩女，三年抱三。近日二女Eliana迎來5歲生日，Anjaylia為愛女舉辦盛大的生日派對，更笑言是在老公心軟下開啟了女兒們會在一歲、五歲和十歲開生日東方日報 OrientalDaily ・ 55 分鐘前
貪食蛇真實上演！廣東巨蟒「生吞牛犢」
[NOWnews今日新聞]貪食蛇真實上演！中國廣東日前出現一條10公斤的巨蟒，吞死一頭小牛犢，村民見狀嚇壞，消防到場後將巨蟒帶到10公里外放生。據中國媒體《第一現場》報導，廣東汕尾陸河縣河田鎮布金村鷹...今日新聞 ・ 1 天前
Prada「機場神袋」俘獲Karina的心！Explore航海郵差包，準備做今期爆款手袋
身為Prada品牌大使的Karina，在Instagram分享桃園機場轉機照，一身低調穿搭搭配Prada尼龍包，毫無疑問又再次引爆粉絲熱議！Yahoo Style HK ・ 22 小時前
居屋長者戶 寧做包租公都不願換樓？
《施政報告》諗計推動居屋流轉，提出兩項措施，一是為居屋出租鬆綁，二是鼓勵居屋長者業主樓換樓。從本地長者揸磚頭的心態考慮，可能居屋長者寧願做包租公，都不願臨老賣樓。Yahoo 地產 ・ 1 天前
關嘉敏認與黃家俊了解中 替細John講好說話
藝人關嘉敏有份參與的戀綜節目《女神配對計劃》終於落幕，不過節目後「求愛勇者」姜卓文（細John）遭網民鬧爆，批評他未準備好就參加真人騷是搏宣傳，關嘉敏今晚出席首映時，以6字真言「對的人錯時間」作回應，「細John工作好忙，壓力大，佢係未Ready嘅，（佢同網紅Coco傳拍拖又來參加戀綜？）我唔知事實，但相信佢，佢係幾真誠嘅人，節目組都唔會咁大整蠱。（網民批評佢未Ready就唔應該參加？）係嘅！可能佢以為Ready，同埋佢好忙，佢係最難夾時間一個，好多時都出席唔到，少咗互動係好可惜，佢咁大壓力，唔好畀壓力佢啦！」另一方面她就承認同另一位求愛勇者黃家俊（Matthew)了解中，想知道真實的他是個怎麼樣的人，早前便一起遛狗，關嘉敏爆Matthew為她慶生時送上寫上「黃關嘉敏」字樣生日蛋糕示愛，笑言對對方加分。東方日報 OrientalDaily ・ 14 小時前
兩女於中環 Bioscor 靜脈輸注 NMN 後休克 警方拘捕三人涉無牌行醫｜Yahoo
衞生署表示，昨日（18 日）表示有兩名市民到中環一間名為「Bioscor Hong Kong」的處所接受靜脈輸注 NMN（含烟酰胺單核苷酸）後，出現敗血性休克，入院治療後目前情況穩定。警方以涉嫌無牌行醫拘捕三人，調查仍然繼續。Yahoo新聞 ・ 2 小時前
教師擬設執業證書制「鐵飯碗」不再 樓市恐現資金撤退潮
《施政報告》擬推教師執業證書制，打擊「鐵飯碗」形象，教師一向被視為樓市剛需支撐，如今或買轉租、套現或移民，資金撤退恐衝擊樓市。Yahoo 地產 ・ 4 小時前
【中環解密】麥當勞前線員工 與霆鋒回到1975
香港麥當勞為慶祝成立50周年，請來香港電影金像獎最佳男主角謝霆鋒、最佳男配角白只，以及金像級電影製作班底，製作《重回1975年的起點》微電影。信報財經新聞 ・ 9 小時前
特朗普稱「97%電視台反對我」 警告報道其負面新聞應釘牌｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】美國總統特朗普周四（18 日）警告，電視台如果對他作「負面」報道，政府可能會進行懲罰，吊銷有關電視台的牌照。有關言論引發輿論對新聞自由的憂慮。Yahoo新聞 ・ 1 小時前
63歲梁朝偉的「好玩」時尚哲學，與陳冠希交流著衫心得：我襯正經衫鍾意加啲幽默感
大家對梁朝偉的時尚印象，就是官仔骨骨再加一點小幽默、小巧思。朝偉在公開場合的著裝，大多與香港資深電影美術指導及服裝設計師張叔平合作，而日常穿著上，梁朝偉又有那些時尚哲學？Yahoo Style HK ・ 4 小時前
向太爆劉德華瀕臨破產經歷 主動撕合約還自由兼借錢過渡：愛你變成害你
向華強太太陳嵐（向太）近年活躍社交平台，不時拍片分享人生經歷及爆料昔日秘聞，曾於2022年拍攝一段「我和華仔的故事」，自爆當年曾與劉德華有賭約在身，賭注為價值2800萬嘅翡翠頸鍊。近日，向太又大爆劉德華瀕臨破產嘅過程。Yahoo 娛樂圈 ・ 20 小時前
《女神配對計劃》李芷晴發表感受被網民粗口辱罵 大方留言回應令網民道歉
TVB《女神配對計劃》日前完滿結束，5位女神中只有葉蒨文、梁敏巧及羅毓儀配對成功，而關嘉敏及李芷晴則配對失敗。節目完結後，李芷晴（Stephanie）日前於社文平台發文透露心聲，直言「依然相信愛情」及「更加了解自己」。不過，卻引來網民以粗口辱罵，事後Stephanie留言回應成功令網民道歉。Yahoo 娛樂圈 ・ 17 小時前
HOKA「厚底瑪莉珍鞋」未開賣先上熱搜！重新定義「甜帥運動風」，這對鞋準備爆紅
HOKA 再度重新定義時尚界，將經典瑪莉珍鞋與機能厚底完美結合，推出全新鞋款「Bondi Mary Jane」！Yahoo Style HK ・ 1 天前
存安全隱患 小米召回逾11萬輛SU7電動車
【on.cc東網專訊】內媒周五（19日）報道，小米汽車科技有限公司召回116,887輛SU7標準版電動車，以消除安全隱患。on.cc 東網 ・ 48 分鐘前
中原城市租金指數CRI按月升0.04個百分點 連升三個月創14年半新高
中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，今年7月CRI回報率最新報3.6%，按月升0.04個百分點，連升3個月共0.12個百分點。7月暑假租賃高峰期，租金創歷史新高，同期樓價微升，惟升幅追不上租金，推動回報率再向上，創出2011年1月後14年半新高。8月租金續破頂，估計仍企穩3.6%以上水平。隨著租務熱潮逐漸減退，第四季租金升幅將收窄，而樓價回穩上升，回報率可能快將見頂。 2025年5月起拆息急跌，兼持續在低位徘徊，H按息同步下跌。7月H按息雖回升至2.30%，但繼續低於封頂息3.5%，同期租金回報率較H按息高1.3厘，連續3個月供平過租。8月中開始拆息顯著回升，令近期H按重返封頂息。今日(18日)美國聯儲局宣布減息0.25厘，本港主要銀行亦跟隨下調最優惠利率(P) 0.125厘，H按封頂息降至3.375%，CRI回報率有望續高於H按息，供平過租可維持。 2025年7月份CRI_Mass回報率報3.75%，按月升0.04個百分點，創2011年11月後逾13年半新高。CRI(中小型單位)回報率報3.71%，按月升0.03個百分點，創2011年1月後14年半新高。CRI(大型單位)回報率報3AASTOCKS ・ 18 小時前