的士筆試新安排 11 月初推出 減少地方及路線題 試題數目減 考試時間不變｜Yahoo

運輸署將於 11 月推出優化版的士筆試安排。(Photo by ISAAC LAWRENCE / AFP)

【Yahoo 新聞報道】運輸署昨日（16 日）宣布，11 月 3 日推出優化版本之的士筆試安排，其中會大幅減少和簡化與路線識別和著名地方的試題，又會減少試題數目，考試時間則維持不變。運輸署解釋，現時的導航科技已經能協助的士司機快速尋找目的地及規劃最佳行駛路線，因此推出有關安排。

現時之的士筆試包含三部份，包括考核甲部之《的士則例》、乙部的地方及路線試題，以及丙部的《道路使用者守則》。運輸署說，新安排將會合併現時甲部和乙部，成為新的甲部「的士營運」，考核的士司機的實務知識，包括相關法規及基本地方知識；至於原本的丙部就會成為新的乙部。

考試時間維持 45 分鐘

新的筆試將會大幅減少地方和路線試題，試題庫亦會更新，運輸署並指會加入新試題，考核考生對提升的士服務質素的一系列新措施，例如的士車隊制度、的士司機違例記分制度等的認識。新的筆試數目將會由 90 條調整至 75 條，各部及格標準不變，考試時間維持在 45 分鐘。

廣告 廣告

運輸署對上一次改動的士筆試是在 2020 年 2 月。署方並且說，應考的人數在過去數年大幅增加 4 成，由 2019 年的不足 1 萬人，增加至 2024 年接近 1.4 萬人；及格率亦由 2019 年的 37%，提升至 2024 年的 60%。