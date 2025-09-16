的士筆試11月再優化

運輸署11月起進一步優化的士筆試，當中會大幅減少和簡化有關著名地方和路線識別的試題，但新試題會加入對提升的士服務質素的一系列措施；整體試題數目由90條調整至75條，各部及格標準和考試時間維持不變。

運輸署指，2020年2月改進的士筆試，更新考核內容和調整試題數目，以更集中考核關於的士服務的核心知識，應考人數在過去數年大增四成，由2019年的不足1萬人增至2024年的近1.4萬人。及格率亦由37%升至60%。

廣告 廣告

運輸署表示，由今年11月起，將進一步優化的士筆試，更切合業界的實際運作需要，當中將合併現時甲部「的士則例」和乙部「地方及路線試題」為新的甲部「的士營運」，考核的士司機的實務知識，包括相關法規及基本地方知識；現有丙部《道路使用者守則》，成為新的乙部，繼續考核對《守則》的認識。但考慮到現時的導航科技，已能協助的士司機尋找目的地及規劃最佳行駛路線，的士筆試會大減和簡化有關著名地方和路線識別的試題。筆試亦會加入新試題，以考核考生對提升的士服務質素的一系列新措施，如的士車隊制度、的士司機違例記分制度等的認識。

運輸署指，會向的士業界發信，介紹新筆試的考核範圍。署方會陸續向考生派發新的《的士筆試指引》及《的士營運小冊子》，考生稍後亦可參閱運輸署網頁。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/的士筆試11月再優化-運輸署-大減路線識別題/599805?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral