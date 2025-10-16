00009_12.jpg

有報道指，皇仁書院於上周五(10日)邀請警方到校舉行講座，有中四學生疑因貪玩，在未經同意下取用另一名同學的手機，致電999報稱校內發生危險事故，警員接報後到校向老師問話。校方認為事態嚴重，要求該班同學於放學後留下，逐一填寫事件報告及尋找部分同學問話。據悉，被取用手機的學生為非華語學生。

警方回覆傳媒證實，當日接獲一宗報案。人員到場調查後確定無人有危險，事件亦不涉及刑事成份，列作「誤會」。灣仔警區警民關係組學校聯絡主任會繼續與學校保持緊密聯繫，並適時提供協助。

教育局：已提醒學校加強訓輔工作

教育局回覆表示非常關注事件，知悉後即時聯絡學校跟進，提醒學校須嚴肅處理及支援受影響的學生。學校現正調查事件，初步認為不涉及種族歧視或欺凌，會按訓輔機制跟進。局方已提醒學校須加強訓輔工作，適當處理學生行為問題，並持續加強建立學生正確的價值觀、態度及行為。局方會繼續與學校保持聯繫，提供適切的支援和意見。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/皇仁書院學生疑貪玩用同學手機報假案-謊稱校內發生危險事故/609066?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral