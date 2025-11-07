皇仁華仁及3間北區中學 下學年中一獲批加至5班 議員憂加劇同區收生競爭(梁潔瀅報道)

【Now新聞台】5間中學獲教育局批准，下學年加開中一班數由4班增加至5班。有議員擔心，新措施加劇同區學校之間的收生競爭。

獲批加班的包括位於灣仔區的皇仁書院、香港華仁書院，以及北區的宣道會陳朱素華紀念中學、東華三院甲寅年總理中學、東華三院李嘉誠中學。局方指，已經審視學校配套設施、辦學往績、家長意願以及整體學額供求情況等因素，會持續檢視相關安排，因應實際情況適時優化。

教育局在2025至2026年推出先導計劃，申請學校需要在連續三個年度的中一派位中，每年度自行分配學位申請不少於中一派位的學位數目，以及校舍條件配合擴班需要，才可申請增班至5班。

根據《中學概覽》，北區20間中學在2024/25學年有17間已開設5班中一，包括今次獲批的3間中學。

北區中學校長會主席方奕亮指，該區有不少跨境學生，學額供應長期緊張，認為3間中學加班影響不大。

方奕亮：「我們18年開始一直都有彈性擴班安排，見到北區長遠人口會上升，這都是需要考量的地方，包括這次成功申請的3間學校。據我估計，就這樣看情況，相信對北區學校的收生狀況影響應該非常輕微。」

不過立法會議員朱國強擔心措施造成學校之間收生競爭，尤其名校加班，申請會更加踴躍。

立法會議員(教育界)朱國強：「我預計對中游下游學校可能會有些影響，競爭會加大。教育界不希望出現有些加、有些減的競爭，希望局方考慮明年是否要加5班這麼多。」

他提醒家長加班未必等同增加入讀機會，選校時要慎重考慮。

#要聞