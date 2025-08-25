皇后山邨入伙未夠4年即有單位被收回 公告惹網民揣測﹕衰咩？｜網上熱話

才剛於2021年底入伙的粉嶺皇后山邨屬於新公屋，惟入伙不足4年即有單位被收回

才剛於2021年底入伙的粉嶺皇后山邨屬於新公屋，惟入伙不足4年即有單位被收回，近日有網民在上載房屋署的收回單位告示貼於一單位的鐵閘外，隨即引發網民猜測﹕「咁快俾人收返，衰咩？」

匿名樓主本月21日在facebook群組「皇后山之友」以「皇匯樓」為題上載相片，相中見到相信是房署的收回單位告示，貼於一單位的鐵閘外，寫上：「此房舍經由房屋署收回任何闖入者將被驅逐或檢控。房屋署示」。

群組街坊網民對新屋邨單位被收回感好奇「咁快俾人收返，衰咩？」、「外面有物業？」、「無錢交租」、「好明顯就俾人趕走」、「一係發達一係犯法一係自願交返出嚟」、「呢層樓都好新喎！」。

外賣員稱見唔少 「只係無人影出嚟」

有網民懷疑事件與當局加強打擊濫用公屋有關，「有舉報獎金收回很多單位」，並稱「濫用公屋，死路一條」、「收得一間得一間」、「今屆政府做得對」。有經常在邨內出入的外賣員留言「條邨真係多，只係無人影出嚟，我送外賣見唔少」，並稱「沙田水泉澳，屯門欣田都唔少」。亦有網民提到「皇后山勁多渡假屋」、「水泉澳一樣，夜晚無乜燈開著」、「收咗一間只係冰山一角，仲有大把呢啲渡假屋」。

