皇后山邨 35 歲男子死亡 生前稱刀傷自己造成 警方改列誤殺 女友人被捕提堂︱Yahoo

【Yahoo新聞報道】上水一名 35 歲男子上周二（21 日）被發現倒臥於皇后山邨皇匯樓一單位內，身上有經縫合的刀傷，送院後證實死亡。警方經調查後，昨將案件由送院時死亡案改列誤殺案，並拘捕死者的女性朋友，今日（27 日）下午於粉嶺法院提堂。

曾自行到醫院求醫

案發於上周二晚上 11 時 36 分，警方接報到場，發現劉姓男子昏迷，隨即送往北區醫院搶救，於翌日（22 日）凌晨 0 時 40 分證實不治。初步調查顯示，劉男曾於本月 18 日自行到醫院求醫，聲稱刀傷由自己造成，接受治療後出院。

警方其後深入調查，懷疑刀傷由死者的女性朋友造成，上周五在上水區拘捕一名 35 歲女子，她被暫控一項「誤殺」罪，今日下午於粉嶺法院提堂。

被告陳曉晴（35 歲），報稱無業，涉嫌於本月 17 日至 22 日期間，在皇后山邨皇匯樓單位內非法殺死男子劉偉麟。她暫時毋須答辯，案件押後至明年 1 月 5 日再訊，期間須繼續還柙，並將於下月 4 日作保釋覆核。案件由大埔警區重案組調查中。