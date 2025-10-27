尖沙咀凱悅酒店自助餐買二送二 人均低至 $315 歎大閘蟹
皇后山邨35歲男子遭刀傷亡 同齡女友人被控誤殺還柙明年1月再訊
警方昨日(26日)將上周二(21日)在上水發生的一宗送院時死亡案改列誤殺案。警方當晚11時36分接獲報案，指一名男子倒臥在皇后山邨皇匯樓一單位內。
聲稱刀傷由自己造成
人員接報到場，該名35歲姓劉男子身上有經縫合的傷口，昏迷被送往北區醫院治理，於上周三(22日)凌晨0時40分被證實死亡。初步調查得知死者曾於本月18日自行到醫院求醫，聲稱刀傷由自己造成，並在接受治療後出院。
警方經深入調查後，懷疑刀傷由死者的女性朋友造成，警方將案件改列誤殺案，並在上周五(24日)於上水區以涉嫌誤殺拘捕一名女子，她已被暫控一項「誤殺」罪，案件今日(27日)下午於粉嶺法院提堂。被告暫時毋須答辯，案件押後至明年1月5日再訊。期間被告續須還柙，將於下月4日作保釋覆核。
被告陳曉晴(35歲)，報稱無業，被控於本月17至22日之間，在香港新界粉嶺龍馬路68號皇后山邨皇滙樓某室非法殺死男子劉偉麟。
案件編號：FLCC 2384/2025
