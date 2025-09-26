皇崗口岸最新過關指南！24 小時過關交通攻略、最平過關巴士、過關流程教學

皇崗口岸過關

如果想探索香港同深圳之間最方便嘅出行方式，你會發現兩地一共有八個主要嘅陸路同鐵路口岸。喺眾多選擇之中，皇崗口岸就最突出，因為佢係 24小時通關，日夜都可以過境，成為唔少旅客往返深港嘅首選。呢個安排大大增加咗行程嘅彈性，無論你係半夜定清晨出發，都一樣輕鬆搞掂。

呢篇專業攻略會深入介紹皇崗口岸最新交通資訊，包括 點樣搵到最抵嘅過關巴士、詳細過關流程教學，一步步帶你掌握所有必備資訊，確保你嘅跨境之旅順暢無阻。

皇崗口岸開放時間

開放時間：24 小時

皇崗口岸係連接香港同深圳唯一一個 24小時通關 嘅陸路口岸，可以話係跨境旅客嘅大救星。無論你係深夜到港、清晨出發，定係要彈性安排商務同休閒行程，皇崗口岸都滿足到你隨時往返兩地嘅需要，所以一直都係好多人心目中嘅首選口岸。特別係對於計劃喺深圳搭國內或國際優惠航班嘅旅客，皇崗口岸更加方便，直達深圳機場，輕鬆開展新旅程。

皇崗口岸過關人流

雖然皇崗口岸提供全天候通關，但同時佢亦係香港最繁忙嘅陸路口岸之一。特別係節日、公眾假期，或者平日上下班高峰時段，好多住深圳嘅人會經皇崗過關返香港上班、返學，令排隊時間可能會長啲。

為咗避免白白浪費時間，建議大家出發前可以用 香港入境處官方手機App 嘅「陸路邊境管制站等候時間」功能，實時check下人流情況。

綠色 ：等候時間少於 15 分鐘

橙色 ：等候時間 15 至 30 分鐘

紅色：可能要等 30 分鐘或以上

善用呢個貼心工具，就可以精準掌握通關狀況，揀到最省時嘅過關時間同路線，避免辛苦排長龍。

皇崗口岸過關人流

圖片來源：香港入境處

皇崗口岸過關

皇崗口岸過關流程

皇崗口岸位於深圳福田區，採用「兩地兩檢」模式，即係你要分別喺香港同深圳兩邊辦理出入境手續。

出發前，記得檢查同帶齊以下證件：

有效嘅港澳居民來往內地通行證（即係回鄉證）

香港身份證 或 護照

需要嘅中國簽證（如適用）

流程：

抵達香港落馬洲管制站 → 所有旅客要落車，連同隨身行李一齊過香港出境手續。 完成後，轉乘指定交通工具（例如「皇巴士」）去深圳皇崗口岸。 再次落車，辦理中國入境手續。 完成後，就可以正式展開深圳之旅！





皇崗口岸過關須知

🔑 證件有效期

未滿18歲：回鄉證一般有效期 5 年

年滿18歲：回鄉證一般有效期 10 年

👉 出發前一定要確認證件有效，否則會影響通關。

🚭 香港海關規定（年滿18歲旅客）：

可免稅攜帶 19 支香煙（注意唔係一包！）

洋酒一支

🚭 中國海關規定（年滿18歲旅客）：

可免稅攜帶 400 支香煙

洋酒一支

嚴禁攜帶：肉製品、新鮮蔬果、植物及其製品，以及部分未經審批報刊雜誌（《大公報》、《文匯報》除外）

💰 現金申報規定

攜帶超過人民幣 20,000 元或等值外幣 → 必須申報

⚠️ 溫馨提醒

如果攜帶違禁品或超額物品，可能會被沒收、檢控甚至罰款，所以最好出發前檢查好行李，避免影響行程心情。





香港往皇崗口岸交通

皇崗直通巴士

喺咁多種皇崗口岸交通方式入面，跨境直通巴士可以話係往返香港同深圳最方便又抵玩嘅選擇之一。香港唔同地區都有設上車同落車站，直達皇崗口岸，完全唔洗轉車，慳時間又慳力。

呢啲巴士班次密密有，部分路線仲提供 24小時服務，同皇崗口岸嘅通宵運作時間完全配合，無論幾點過關都唔怕冇車。

更正！驚喜嘅係，跨境直通巴士唔單止去深圳，仲有好多路線可以直達 大灣區其他城市，甚至去到省外城鎮，真係一站式搞掂你嘅出行需要，旅行或者返工都夠晒方便。

香港國際機場 香港國際機場（ 香港國際機場一號客運大樓M04服務櫃枱） 旺角 鴉蘭街（金都商場對開） 尖沙咀 柯士甸道過境巴士總站 觀塘 藍田站公共運輸交匯處 灣仔 會展站公共運輸交匯處 荃灣 荃灣愉景新城公共運輸交匯處 錦田 錦上路站公共運輸交匯處





皇巴士

專為皇崗口岸而設嘅 「皇巴士」，可以話係連接香港同深圳嘅重要交通橋樑。皇巴士總站設喺 香港落馬洲（新田）公共運輸交匯處，中途會先停落馬洲管制站，等旅客完成香港出境手續，再上車直達深圳皇崗口岸。

呢條專線完美配合咗「兩地兩檢」嘅流程，而且仲提供 24小時服務，無論你咩時間要過關，都可以靠皇巴士輕鬆搞掂，穩定又方便。

往返香港落馬洲（新田）公共運輸交匯處 城巴 976 線 西灣河 ↔ 落馬洲（新田） 城巴 976A 線 小西灣（藍灣半島）↔ 落馬洲（新田） 九巴 76K 線 朗屏邨 ↔ 上水（清河） 九巴 276B 線 天富 ↔ 上水（彩園） 九巴 N73 線 落馬洲 ↔ 沙田市中心 專線小巴 44B 線 屯門站 ↔ 落馬洲轉車站 專線小巴 44B1 線 屯門碼頭 ↔ 落馬洲 專線小巴 78 線 大欖隧道轉車站 ↔ 落馬洲皇巴站 專線小巴 79S 線 俊宏軒 ↔ 落馬洲管制站 專線小巴 N44B 線 屯門站 ↔ 落馬洲轉車站

皇巴士

圖片來源：維基百科

跨境出租車

如果你追求更高嘅舒適度同埋方便，獲得中港兩地政府合法批准營運嘅 跨境的士（俗稱「中港的士」）就係一個好正嘅選擇。旅客可以由香港直接上車，經皇崗口岸一路去到深圳任何指定地點，點對點直達，完全唔洗再轉車，私隱度高之餘仲夠晒舒適。

為保障乘客安全同利益，記得認清楚合法跨境的士嘅標誌 —— 喺 擋風玻璃同車尾會有清晰嘅貼紙，上面印有「Cross Boundary Hire Car 跨境出租車」。見到呢個標誌，即係代表佢哋已經獲得香港同內地政府雙重認可，可以安心搭乘。

跨境出租車

的士

喺香港，市區的士（紅色）同新界的士（綠色）都可以直接載你去到 落馬洲（新田）公共運輸交匯處，再轉乘皇巴士過皇崗口岸，非常方便。

要特別留意，為咗配合皇崗口岸 24小時運作，每日 晚上 23:00 至翌日早上 06:30 呢段時間，市區的士同新界的士係可以直駛入皇崗口岸範圍嘅。對於深夜或者清晨要過關嘅旅客嚟講，呢個安排真係幫到手，慳時間又慳力。





深圳往皇崗口岸交通

深圳地鐵

由深圳市區去皇崗口岸，最快捷又方便嘅公共交通方式就係搭 深圳地鐵 7 號線。你只要坐到 「皇崗口岸站」，出站之後行幾分鐘就到口岸，非常方便。

不過要留意，雖然皇崗口岸係 24小時通關，但深圳地鐵 7 號線 冇通宵服務，尾班車一般喺 晚上 23:00 至午夜 00:00 左右 就收車。咁即係話，如果你係深夜或者清晨過關，就要考慮改搭 的士或者 網約車，先至可以照時間去到口岸。

巴士

巴士 23 寧水花園總站 ↔ 皇崗口岸 326 華夏園總站 ↔ 皇崗口岸 366 坑梓大窩總站 ↔ 皇崗口岸 M169 紫薇閣總站 ↔ 皇崗口岸

的士

為咗彌補地鐵冇通宵服務嘅不足，皇崗口岸特別設有 便利嘅的士候車區。呢個貼心安排，令到凌晨或者清晨過關嘅旅客都可以好快搵到合適嘅交通工具，無論係入境定出境，都可以輕鬆接駁行程。

深圳的士係 24小時營運，不過喺高峰時段可能要等耐少少先有車。建議大家一定要揀 正規的士公司，並且留意司機有冇 打表計費，咁先至可以確保安全同合理收費。

皇崗口岸附近交通

深圳地鐵

皇崗口岸嘅地理位置非常優越，出咗口岸就係 深圳地鐵 7 號線「皇崗口岸站」，交通連接極之方便。旅客可以直接搭 7 號線去到 西麗湖、車公廟、華強南、華強北、筍崗 等深圳熱門地區，無論係玩樂、購物定係去開會都好快到。

另外，你仲可以輕鬆轉乘其他地鐵線路，基本上去到深圳任何一個角落都冇難度，商務定觀光都一樣暢通無阻。

深圳地鐵

圖片來源：港鐵（深圳）

皇崗口岸高鐵

如果你揀高鐵出行，福田高鐵站無疑係離皇崗口岸最近嘅高鐵樞紐。由 香港西九龍站出發，坐高速列車去福田最快只係 14分鐘 就到，真係又快又舒服，帶嚟一個極速嘅跨境體驗。

到咗福田之後，再轉乘短途交通工具（例如的士、地鐵或者巴士），好快就可以去到皇崗口岸，真正做到 無縫銜接，方便又省時。

皇崗口岸泊車

如果你揀自駕去皇崗口岸（香港一邊），附近都有幾個好方便嘅停車場畀你揀，例如 九記停車場、落馬洲新廖叔停車場同 落馬洲（順利達）停車場。

收費方面都算合理，時租大約由 HK$8 起，日泊（24小時）由 HK$80 起，算係幾經濟實惠嘅泊車選擇。

車泊好之後，只需要行大概 2 至 5 分鐘 就到 落馬洲（新田）公共運輸交匯處，再轉乘 皇巴士，就可以輕鬆完成皇崗口岸嘅過關手續。

皇崗口岸附近住宿

深圳福田香格里拉大酒店

如果你追求高端住宿體驗，無論係商務定休閒旅客，深圳福田香格里拉大酒店都係絕佳之選。酒店距離 皇崗口岸只係幾分鐘車程，位置一流。周邊仲有深圳市會展中心、市民中心、深交所同平安金融中心等重要地標，地理優勢非常明顯。酒店亦毗鄰 深圳地鐵 1、2、3、4、11 號線，去深圳唔同區域都非常方便。入住呢度，你可以同時享受到 奢華舒適嘅住宿體驗，亦確保往返皇崗口岸跨境行程快捷高效。

深圳福田香格里拉大酒店

深圳福朋喜來登酒店

另一間非常值得推介嘅住宿就係 深圳福朋喜來登酒店。酒店位置一樣優越，去 落馬洲站、皇崗口岸同福田口岸大概只係 10 分鐘步程，真係超方便。對於要喺 凌晨或者清晨過關 嘅旅客嚟講，呢度提供咗極大嘅便利性，唔洗擔心夜晚冇交通，行幾步就可以輕鬆銜接行程，安安心心展開你嘅旅途。

深圳福朋喜來登酒店

皇崗口岸常見問題

問：皇崗口岸嘅開放時間係幾多？

皇崗口岸係 24小時營運，日夜都可以過關。

問：點樣由香港機場往返皇崗口岸？

如果你係喺 香港國際機場落機，想直接去深圳，可以揀搭 機場快線跨境大巴，一路直達深圳皇崗口岸，完全唔洗中途轉車，好方便。透過 Trip.com 預訂仲有機會享有 獨家購票優惠，令你嘅跨境之旅由落機開始就 慳錢又慳心！

問：皇崗口岸「皇巴士」營運時間係幾多？

皇巴士一樣係 24小時營運，隨時都可以搭，無論幾點過關都唔洗擔心冇車。