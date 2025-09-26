信芯園向日葵田變汪洋 信哥寄語港人自強
皇崗口岸最新過關指南！24 小時過關交通攻略、最平過關巴士、過關流程教學
如果想探索香港同深圳之間最方便嘅出行方式，你會發現兩地一共有八個主要嘅陸路同鐵路口岸。喺眾多選擇之中，皇崗口岸就最突出，因為佢係 24小時通關，日夜都可以過境，成為唔少旅客往返深港嘅首選。呢個安排大大增加咗行程嘅彈性，無論你係半夜定清晨出發，都一樣輕鬆搞掂。
呢篇專業攻略會深入介紹皇崗口岸最新交通資訊，包括 點樣搵到最抵嘅過關巴士、詳細過關流程教學，一步步帶你掌握所有必備資訊，確保你嘅跨境之旅順暢無阻。
皇崗口岸開放時間
開放時間：24 小時
皇崗口岸係連接香港同深圳唯一一個 24小時通關 嘅陸路口岸，可以話係跨境旅客嘅大救星。無論你係深夜到港、清晨出發，定係要彈性安排商務同休閒行程，皇崗口岸都滿足到你隨時往返兩地嘅需要，所以一直都係好多人心目中嘅首選口岸。特別係對於計劃喺深圳搭國內或國際優惠航班嘅旅客，皇崗口岸更加方便，直達深圳機場，輕鬆開展新旅程。
皇崗口岸過關人流
雖然皇崗口岸提供全天候通關，但同時佢亦係香港最繁忙嘅陸路口岸之一。特別係節日、公眾假期，或者平日上下班高峰時段，好多住深圳嘅人會經皇崗過關返香港上班、返學，令排隊時間可能會長啲。
為咗避免白白浪費時間，建議大家出發前可以用 香港入境處官方手機App 嘅「陸路邊境管制站等候時間」功能，實時check下人流情況。
綠色：等候時間少於 15 分鐘
橙色：等候時間 15 至 30 分鐘
紅色：可能要等 30 分鐘或以上
善用呢個貼心工具，就可以精準掌握通關狀況，揀到最省時嘅過關時間同路線，避免辛苦排長龍。
圖片來源：香港入境處
皇崗口岸過關
皇崗口岸過關流程
皇崗口岸位於深圳福田區，採用「兩地兩檢」模式，即係你要分別喺香港同深圳兩邊辦理出入境手續。
出發前，記得檢查同帶齊以下證件：
有效嘅港澳居民來往內地通行證（即係回鄉證）
香港身份證 或 護照
需要嘅中國簽證（如適用）
流程：
抵達香港落馬洲管制站 → 所有旅客要落車，連同隨身行李一齊過香港出境手續。
完成後，轉乘指定交通工具（例如「皇巴士」）去深圳皇崗口岸。
再次落車，辦理中國入境手續。
完成後，就可以正式展開深圳之旅！
皇崗口岸過關須知
🔑 證件有效期
未滿18歲：回鄉證一般有效期 5 年
年滿18歲：回鄉證一般有效期 10 年
👉 出發前一定要確認證件有效，否則會影響通關。
🚭 香港海關規定（年滿18歲旅客）：
可免稅攜帶 19 支香煙（注意唔係一包！）
洋酒一支
🚭 中國海關規定（年滿18歲旅客）：
可免稅攜帶 400 支香煙
洋酒一支
嚴禁攜帶：肉製品、新鮮蔬果、植物及其製品，以及部分未經審批報刊雜誌（《大公報》、《文匯報》除外）
💰 現金申報規定
攜帶超過人民幣 20,000 元或等值外幣 → 必須申報
⚠️ 溫馨提醒
如果攜帶違禁品或超額物品，可能會被沒收、檢控甚至罰款，所以最好出發前檢查好行李，避免影響行程心情。
香港往皇崗口岸交通
皇崗直通巴士
喺咁多種皇崗口岸交通方式入面，跨境直通巴士可以話係往返香港同深圳最方便又抵玩嘅選擇之一。香港唔同地區都有設上車同落車站，直達皇崗口岸，完全唔洗轉車，慳時間又慳力。
呢啲巴士班次密密有，部分路線仲提供 24小時服務，同皇崗口岸嘅通宵運作時間完全配合，無論幾點過關都唔怕冇車。
更正！驚喜嘅係，跨境直通巴士唔單止去深圳，仲有好多路線可以直達 大灣區其他城市，甚至去到省外城鎮，真係一站式搞掂你嘅出行需要，旅行或者返工都夠晒方便。
香港國際機場
香港國際機場（ 香港國際機場一號客運大樓M04服務櫃枱）
旺角
鴉蘭街（金都商場對開）
尖沙咀
柯士甸道過境巴士總站
觀塘
藍田站公共運輸交匯處
灣仔
會展站公共運輸交匯處
荃灣
荃灣愉景新城公共運輸交匯處
錦田
錦上路站公共運輸交匯處
皇巴士
專為皇崗口岸而設嘅 「皇巴士」，可以話係連接香港同深圳嘅重要交通橋樑。皇巴士總站設喺 香港落馬洲（新田）公共運輸交匯處，中途會先停落馬洲管制站，等旅客完成香港出境手續，再上車直達深圳皇崗口岸。
呢條專線完美配合咗「兩地兩檢」嘅流程，而且仲提供 24小時服務，無論你咩時間要過關，都可以靠皇巴士輕鬆搞掂，穩定又方便。
往返香港落馬洲（新田）公共運輸交匯處
城巴 976 線
西灣河 ↔ 落馬洲（新田）
城巴 976A 線
小西灣（藍灣半島）↔ 落馬洲（新田）
九巴 76K 線
朗屏邨 ↔ 上水（清河）
九巴 276B 線
天富 ↔ 上水（彩園）
九巴 N73 線
落馬洲 ↔ 沙田市中心
專線小巴 44B 線
屯門站 ↔ 落馬洲轉車站
專線小巴 44B1 線
屯門碼頭 ↔ 落馬洲
專線小巴 78 線
大欖隧道轉車站 ↔ 落馬洲皇巴站
專線小巴 79S 線
俊宏軒 ↔ 落馬洲管制站
專線小巴 N44B 線
屯門站 ↔ 落馬洲轉車站
圖片來源：維基百科
跨境出租車
如果你追求更高嘅舒適度同埋方便，獲得中港兩地政府合法批准營運嘅 跨境的士（俗稱「中港的士」）就係一個好正嘅選擇。旅客可以由香港直接上車，經皇崗口岸一路去到深圳任何指定地點，點對點直達，完全唔洗再轉車，私隱度高之餘仲夠晒舒適。
為保障乘客安全同利益，記得認清楚合法跨境的士嘅標誌 —— 喺 擋風玻璃同車尾會有清晰嘅貼紙，上面印有「Cross Boundary Hire Car 跨境出租車」。見到呢個標誌，即係代表佢哋已經獲得香港同內地政府雙重認可，可以安心搭乘。
的士
喺香港，市區的士（紅色）同新界的士（綠色）都可以直接載你去到 落馬洲（新田）公共運輸交匯處，再轉乘皇巴士過皇崗口岸，非常方便。
要特別留意，為咗配合皇崗口岸 24小時運作，每日 晚上 23:00 至翌日早上 06:30 呢段時間，市區的士同新界的士係可以直駛入皇崗口岸範圍嘅。對於深夜或者清晨要過關嘅旅客嚟講，呢個安排真係幫到手，慳時間又慳力。
深圳往皇崗口岸交通
深圳地鐵
由深圳市區去皇崗口岸，最快捷又方便嘅公共交通方式就係搭 深圳地鐵 7 號線。你只要坐到 「皇崗口岸站」，出站之後行幾分鐘就到口岸，非常方便。
不過要留意，雖然皇崗口岸係 24小時通關，但深圳地鐵 7 號線 冇通宵服務，尾班車一般喺 晚上 23:00 至午夜 00:00 左右 就收車。咁即係話，如果你係深夜或者清晨過關，就要考慮改搭 的士或者 網約車，先至可以照時間去到口岸。
巴士
巴士
23
寧水花園總站 ↔ 皇崗口岸
326
華夏園總站 ↔ 皇崗口岸
366
坑梓大窩總站 ↔ 皇崗口岸
M169
紫薇閣總站 ↔ 皇崗口岸
的士
為咗彌補地鐵冇通宵服務嘅不足，皇崗口岸特別設有 便利嘅的士候車區。呢個貼心安排，令到凌晨或者清晨過關嘅旅客都可以好快搵到合適嘅交通工具，無論係入境定出境，都可以輕鬆接駁行程。
深圳的士係 24小時營運，不過喺高峰時段可能要等耐少少先有車。建議大家一定要揀 正規的士公司，並且留意司機有冇 打表計費，咁先至可以確保安全同合理收費。
皇崗口岸附近交通
深圳地鐵
皇崗口岸嘅地理位置非常優越，出咗口岸就係 深圳地鐵 7 號線「皇崗口岸站」，交通連接極之方便。旅客可以直接搭 7 號線去到 西麗湖、車公廟、華強南、華強北、筍崗 等深圳熱門地區，無論係玩樂、購物定係去開會都好快到。
另外，你仲可以輕鬆轉乘其他地鐵線路，基本上去到深圳任何一個角落都冇難度，商務定觀光都一樣暢通無阻。
圖片來源：港鐵（深圳）
皇崗口岸高鐵
如果你揀高鐵出行，福田高鐵站無疑係離皇崗口岸最近嘅高鐵樞紐。由 香港西九龍站出發，坐高速列車去福田最快只係 14分鐘 就到，真係又快又舒服，帶嚟一個極速嘅跨境體驗。
到咗福田之後，再轉乘短途交通工具（例如的士、地鐵或者巴士），好快就可以去到皇崗口岸，真正做到 無縫銜接，方便又省時。
皇崗口岸泊車
如果你揀自駕去皇崗口岸（香港一邊），附近都有幾個好方便嘅停車場畀你揀，例如 九記停車場、落馬洲新廖叔停車場同 落馬洲（順利達）停車場。
收費方面都算合理，時租大約由 HK$8 起，日泊（24小時）由 HK$80 起，算係幾經濟實惠嘅泊車選擇。
車泊好之後，只需要行大概 2 至 5 分鐘 就到 落馬洲（新田）公共運輸交匯處，再轉乘 皇巴士，就可以輕鬆完成皇崗口岸嘅過關手續。
皇崗口岸附近住宿
👉酒店 8% 折扣: 下載 Trip.com App，新用戶首次預訂享至多 8% 優惠
深圳福田香格里拉大酒店
如果你追求高端住宿體驗，無論係商務定休閒旅客，深圳福田香格里拉大酒店都係絕佳之選。酒店距離 皇崗口岸只係幾分鐘車程，位置一流。周邊仲有深圳市會展中心、市民中心、深交所同平安金融中心等重要地標，地理優勢非常明顯。酒店亦毗鄰 深圳地鐵 1、2、3、4、11 號線，去深圳唔同區域都非常方便。入住呢度，你可以同時享受到 奢華舒適嘅住宿體驗，亦確保往返皇崗口岸跨境行程快捷高效。
深圳福朋喜來登酒店
另一間非常值得推介嘅住宿就係 深圳福朋喜來登酒店。酒店位置一樣優越，去 落馬洲站、皇崗口岸同福田口岸大概只係 10 分鐘步程，真係超方便。對於要喺 凌晨或者清晨過關 嘅旅客嚟講，呢度提供咗極大嘅便利性，唔洗擔心夜晚冇交通，行幾步就可以輕鬆銜接行程，安安心心展開你嘅旅途。
皇崗口岸常見問題
問：皇崗口岸嘅開放時間係幾多？
皇崗口岸係 24小時營運，日夜都可以過關。
問：點樣由香港機場往返皇崗口岸？
如果你係喺 香港國際機場落機，想直接去深圳，可以揀搭 機場快線跨境大巴，一路直達深圳皇崗口岸，完全唔洗中途轉車，好方便。透過 Trip.com 預訂仲有機會享有 獨家購票優惠，令你嘅跨境之旅由落機開始就 慳錢又慳心！
問：皇崗口岸「皇巴士」營運時間係幾多？
皇巴士一樣係 24小時營運，隨時都可以搭，無論幾點過關都唔洗擔心冇車。
其他人也在看
樺加沙打風 酒店業至少贏兩日
樺加沙殺到全城戒備，超市街市食物被掃清固然先發一筆小財，另一贏家是酒店業，除了受惠機場停飛，酒店業本身的餐飲支援可能應記一功。Yahoo財經 ・ 2 天前
澳門自助餐$88起！澳門旅遊塔360°旋轉餐廳快閃優惠 歎葡式美食/鮮甜海鮮+睇澳門夜景
想快閃出走2日1夜小旅遊，卻又想有歐遊的浪漫，不如去一轉充滿葡萄牙風情的澳門！先去媽閣廟看看，再到大三巴打打卡，晚上乘「子彈升降機」衝上澳門觀光塔，走入位於60層 360° 旋轉餐廳，以高高在上的姿態，欣賞整個澳門夜景，同時豪歎一場豐富的自助餐盛宴！原來澳門觀光塔360°旋轉餐廳每1.5小時就會旋轉一圈，可以360度享受澳門全景之美！360°旋轉餐廳於9月24日下午3點於KKday推出限量優惠，折後人均$88起，就可在如此美景下，食到地道葡國風味美食、多款鮮甜凍海鮮等，cp值極高！Yahoo Food ・ 1 天前
深圳酒店優惠｜前海君璞書院、深圳北站君璞酒店只要$199！全景落地窗客房、步行10分鐘到山姆
深圳酒店優惠一浪接一浪，嚟緊會北上深圳過夜玩樂的話，就要捉實KKday限時超抵優惠！KKday將於9月25日6pm推出深鐵前海君璞書院及深圳北站塘朗城君璞酒店快閃住宿優惠，入住一晚只需$199！兩間酒店地理位置方便之餘，當中更可入住全景落地窗客房，附近還有山姆超市等購物點，啱晒做落腳點！優惠手快手手慢無，記得mark實今日（25日）6pm搶優惠啦～Yahoo 旅遊 ・ 20 小時前
深圳酒店優惠｜深圳國際會展中心洲際酒店親子入住人均$236.5起！再送$150酒店券 另有華發雙人滑雪套票
北上深圳住高級酒店再玩最新華發冰雪熱雪奇蹟！Klook推出深圳國際會展中心洲際酒店套票，入住一晚豪華房連雙人自助早餐、入住日雙人初級道3小時滑雪票、返雪場交通接送、免費房內迷你吧等，兼送洲際行政酒廊雙人禮遇，有埋下午茶及歡樂時光，用優惠碼扣減後每晚低至$1,420起，即人均只需$710起，單計滑雪票已索價三百多元，套票完全超值！假如親子連住2晚，每晚人均價更低至$236.5起，Klook訂購深圳酒店再送$150深圳酒店優惠券。想知如何用最平價錢預訂，即睇內文！Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
轟Five Guys「餐廳價錢快餐質素」 鍾培生：食咗交智商稅｜網上熱話(有片)
有「香港電競之父」之稱的富二代鍾培生，近日在個人社交平台上傳影片，批評美國漢堡品牌Five Guys。他直言該店是用「餐廳的價錢，食快餐的質素」，並指食客光顧等同交「智商稅」，有關言論引起網民熱議。am730 ・ 17 小時前
Jennie「人間香奈兒」穿搭拆解：不一定要CHANEL才高級，學她用黑白灰銀打造質感造型
Jennie近日在IG分享新相，以一身黑白灰銀色調造型，完美示範如何用基礎色系穿出毫不費力的高級時尚感！這位「人間香奈兒」再次展現她對造型搭配的精準掌控，馬上來拆解她的「高級感」造型密碼！Yahoo Style HK ・ 23 小時前
方力申陪老婆葉萱做產檢 興奮大讚BB女脊骨靚過佢：準備做爸爸喇
現年45歲嘅「飛魚王子」方力申（Alex），喺今年2月14日情人節宣布婚訊，與細14年圈外女友葉萱（Maple）修成正果，於美國加州舉行婚禮。去到父親節時，方力申就宣佈要做爸爸，而BB女將於年底出世，真係可喜可賀呀！喺噚日（24日），方力申喺社交網站上載一段與老婆到醫院進行產檢嘅短片，期間仲順道參觀醫院嘅病房及產房。Yahoo 娛樂圈 ・ 15 小時前
霍啟仁與女友Namfon結婚 伍樂怡曝光婚前派對照
前全國政協副主席霍英東長子霍震霆與前港姐冠軍朱玲玲育有三子：霍啟剛、霍啟山及霍啟仁；其中，孻仔霍啟仁作風較低調，今年3月，霍啟仁為有「泰國朱千雪」之稱嘅女友Namfon慶生Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
颱風樺加沙｜打風不停市迎最大考驗？據報銀行家就近駐守 中環金鐘酒店一房難求
超強颱風樺加沙襲港，儘管天文台先後發出8號及10號風球，惟港交所實施「打風不停市」，香港金融市場仍持續運作。據《彭博》報道，颶風樺加沙標誌著港交所去年實施的「打風不停市」新規以來最大考驗。不少銀行家與交易員選擇留在家中或入住辦公室附近的豪華酒店，導致中環、金鐘一帶的高端酒店出現一房難求的情況。am730 ・ 1 天前
田啟文自爆身為經理人當年唔知鄭中基蔡卓妍已婚離婚 Ronald第二次離婚「只有鼓勵佢」
鄭中基執導嘅《阿龍》早前上映，身為監製嘅田啟文（田雞）早前接受訪問。未必太多人知道田啟文曾經係鄭中基經理人，而佢同Ronald合作期間，「老細」爆出隱婚離婚一事，田雞話自己事前毫不知情！Yahoo 娛樂圈 ・ 17 小時前
焦浩軒憑《愛·回家》艾頓壯入屋 重返《流行都市》擔任主持 觀眾集氣多拍劇
焦浩軒憑TVB劇《愛·回家之開心速遞》的阿壯一角成功入屋，形象不錯的他甚有觀眾緣，一直被外界看好。不過，曾離開《流行都市》的他近日重返節目擔任主持，令觀眾擔心他會否繼續拍劇。Yahoo 娛樂圈 ・ 20 小時前
是蘋果自研晶片還是軟體問題？iPhone 17傳Wi-Fi連線災情
蘋果公司 (AAPL-US) 最新推出的 iPhone 17 系列，包含 iPhone 17、17 Pro、17 Pro Max 及全新的 iPhone Air，上市後雖然創下銷售佳績，但許多首批使用者反映，新機型持續存在一些毛病，問題似乎出現在 Wi-Fi 連線上。鉅亨網 ・ 1 天前
英國首相熱門人選 揚言廢除永居權：讓英國人清醒！
英國改革黨日前拋出震撼彈，若在下屆大選中勝出，將徹底廢除移民在英國合法工作五年後申請永久居留（ILR）的現行制度。這項被其黨魁法拉奇稱為「讓英國人清醒」的政策，旨在以更嚴格的週期性簽證取代永久居留權，引發了英國各界與數十萬移民的廣泛關注和激烈爭論。 根據改革黨的構想，現行的永久鉅亨網 ・ 1 天前
【屈臣氏】買指定DARLIE牙膏7支 送$908.9禮品（即日起至30/09）
由即日起至9月30日，去屈臣氏門市或網店買DARLIE 全亮白酵素牙膏 120克(清新薄荷/淡雅花香/清香白桃)滿指定數量，即送總值高達$908.9禮遇！YAHOO著數 ・ 23 小時前
打風市民塞爆麥當勞買外賣 職員做唔停仍被辱罵 網友睇唔過眼籲M記做呢樣嘢保護職員？
最近有網民於社交媒體貼出影片，分享超強颱風樺加沙襲港期間的麥當勞外賣亂象，樓主提到當日因打風，大量市民購買麥當勞外賣，因而需等足一小時才取餐。帖中指一位顧客因手機App取消訂單失敗，需到分店取餐，但因等候過久而情緒失控，當眾辱罵職員，甚至問候其家人，期間職員一直道歉並提出退款仍不果。樓主希望以影片保護該員工，以防其因無理投訴遭受不公對待。帖文一出，網友熱議紛紛，大多數人均批評顧客無理取鬧，同情前線職員辛酸，更呼籲麥當勞改善App問題，保護員工免受無辜辱罵！立即睇下文了解詳情啦！Yahoo Food ・ 23 小時前
樺加沙打風｜梁芷珮屋企露台變小泳池 陳家樂連詩雅愛巢窗邊縫隙湧入雨水
超強颱風樺加沙（Ragasa）襲港，多處地方有狂風大驟雨及雷暴，天氣非常惡劣。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
樺加沙打風｜汪明荃家門豪宅冧樹橫插花園 Liza姐感激消防員出動支援：謝謝你們的付出！
超強颱風樺加沙吹襲香港，造成多處水浸及塌樹，「阿姐」汪明荃（Liza姐）的家亦受到影響，牆外大樹倒冧以致阻塞了出入通道，並由消防員出動協助解決。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
美農民哭暈！中國爆買阿根廷大豆 從20船追加至35船
在阿根廷暫停出口稅之後，中國本週加強了對阿根廷大豆的購買力度，使得在每年這個時候通常主導該貿易的美國農民被排擠到一旁。鉅亨網 ・ 17 小時前
Windows 10 電腦死期將至！PC 用家是否一定要換機才能升級 Win 11？
Windows 10 的「大限」已經確定為 2025 年 10 月 14 日，之後官方就會停止提供免費安全更新。微軟近月加強宣傳，強調 Windows 11 既安全又擁有 AI Copilot 等「未來功能」。不少香港用家卻在糾結，手上電腦未必符合 Windows 11 嚴格硬件要求，是否被迫「換機」？Yahoo Tech HK ・ 1 天前
知名投資者Cathie Wood買入阿里巴巴股票 為四年來首次
Cathie Wood的基金重新開倉買入阿里巴巴的股份，這是四年來的首次。隨著投資者看好這家中國公司向人工智能領域推進，其股價上漲至多年來的最高點。Bloomberg ・ 2 天前