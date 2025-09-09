915萬日圓的皇族費內幕？悠仁親王成年禮掀起網友風暴！

皇宮裡的盛大派對

嘿，各位日本迷，今天有個大新聞要跟大家分享！2025年9月6日，日本皇室迎來了一場超級重要的儀式——悠仁親王的19歲成年禮！這可是繼他老爸秋篠宮文仁親王之後，

時隔40年再次有男性皇族舉辦這種傳統大典。當天東京皇宮熱鬧非凡，德仁天皇和雅子皇后親自到場，連日本首相石破茂都來捧場，場面可說是星光熠熠！

悠仁親王身穿傳統袍服，戴上象徵成年的頭冠，正式從少年蛻變成皇室大人，這樣的畫面你是不是也想親眼瞧瞧？😎

古色古香的加冠儀式

說到這場成年禮，真的充滿古風！早上8點45分，悠仁親王在秋篠宮邸先接受了「賜冠之儀」，由德仁天皇派出的使者親手送上帶有「燕尾纓」的華麗頭冠，

這頂冠可是花了257萬8千日圓（約新台幣53萬）打造，貴氣逼人！接著10點，他在皇宮「春秋之間」進行核心的「加冠之儀」，由宮內廳侍從次長坂根工博為他戴上冠，

還用和紙繩固定，剪斷繩索的那一刻，象徵他正式跨入成年。悠仁身穿傳統袍服，穩穩地坐在特製的「加冕之座」，氣場滿分！

儀式結束後，他還換上燕尾服，前往「松之間」參加「朝見之儀」，向天皇皇后致敬，場面莊嚴又溫馨。😊

皇位繼承的未來之星

悠仁親王是誰？他是秋篠宮文仁親王和紀子妃的獨子，2006年9月6日出生，是德仁天皇的姪子，也是目前日本皇位第二順位繼承人，僅次於他父親。

根據《皇室典範》，只有男性皇族能繼承皇位，所以悠仁從小就被視為「未來天皇」的熱門人選。他的出生可是大事，當年直接讓討論女性繼位的聲音暫時消停，

連《紐約時報》和BBC都報導這位「皇室男丁」的誕生！他的名字「悠仁」來自父親的期望，希望他「悠然自得地走過長久人生」，

徽印是「高野槙」，象徵如日本金松般高壯筆直。是不是很有皇室氣勢？😉

為什麼19歲才辦成年禮？

你可能會問，悠仁不是去年就滿18歲了嗎？為啥拖到19歲才辦這場大典？原來，日本在2022年修訂《民法》，把成年年齡從20歲降到18歲，但悠仁去年正忙著高中學業，準備考大學，

於是成年禮就延到今年。他為了這次儀式還做了不少功課，據《NHK》報導，他反覆觀看40年前父親的成年禮影片，還向專家請教細節，準備得超用心！

這份認真勁，真的讓人對這位年輕親王刮目相看。😄

大學生涯的閃亮開端

說到學業，悠仁現在可是筑波大學的大一新生！他今年4月進入生命環境學群生物學系，據宮內廳透露，他選修了分子細胞生物學和遺傳學概論，還參加野外調查，超有學霸潛質！

校園生活也很有趣，他常騎腳踏車穿梭在廣闊的筑波校園，還參加過躲避球比賽，跟同學打成一片。

7月時，他和家人一起參觀東京美術館的「廣島1945」展覽，紀念二戰終戰80周年，展現他對歷史的關注。這樣的悠仁，是不是有點親民又接地氣？🚴‍♂

社群上的熱烈討論

悠仁親王的成年禮在網路上掀起不小話題！X上許多日本網友分享當天的新聞，比如@nhk_news發的「悠仁さま 成年式 『加冠の儀』」影片，

獲得超過5000次轉推和2萬讚，留言區充滿祝福：「おめでとうございます！」「立派な皇族に成長してほしい」。不過，也有些爭議聲音，像是有人質疑他的學業表現，

甚至發起連署要求驗DNA，確認皇室血統，短短5天就吸引6000人簽名！這些討論雖然火爆，但也顯示悠仁的一舉一動都備受關注。

從蜻蜓到皇室責任

悠仁從小就對自然充滿興趣，尤其是蜻蜓！據《Nippon.com》報導，他小時候曾在校園抓蛇嚇壞老師，還常在夏日觀察蜻蜓到天黑。

2024年8月，他以私人身份參加「國際昆蟲學會議」，用英語和德國學者交流，問「其中有多少是日本物種？」，讓對方驚嘆他的專業。

這種對生物的熱情，讓他選擇了筑波大學的生物學系，未來想深入研究。從抓蜻蜓的小男孩到肩負皇室責任的大人，悠仁的成長軌跡真讓人感慨！🐞

皇室經費的驚人變化

成年後，悠仁的「皇族費」也跟著升級！根據《皇室經濟法》，他的年度經費從305萬日圓暴增到915萬日圓（約新台幣188萬），足足漲了三倍！

這筆錢將支持他參與更多皇室活動，比如新年參賀或皇室會議。接下來，他還會在9月8日起參拜伊勢神宮和神武天皇陵，10日參加東京的慶祝午宴，行程滿檔，儼然是皇室新星的節奏！

Japhub小編有話說

哇，悠仁親王的成年禮真是看點滿滿！從古風儀式到大學生活，這位年輕親王用行動證明自己不只是皇室頭銜的繼承者，還是個有熱情、有想法的新世代代表。

雖然網路上議論紛紛，但小編相信他會繼續用自己的方式發光！大家覺得悠仁未來會怎麼發展？快來留言分享你的看法吧～