皇玥2025聖誕禮盒 經典款式滿足各種需求

聖誕節即將來臨，總想找些精緻又實在的禮物送給親朋好友。皇玥今年推出的全系列聖誕禮盒，結合經典糕點與節慶限定設計，無論是派對分享還是私人享用，都超適合當作送禮首選。這些禮盒不只外觀華麗，還塞滿了人氣產品，讓收到的人一打開就開心。





經典款式滿足各種需求

系列裡有專為派對設計的大家庭裝，比如能容納多款糕點的大盒，價格親民卻份量十足，像是$398那款，內含6件6款的熱門選擇，適合辦公室或家庭聚會分食。還有分門別類的For Him與For Her禮盒，例如$268的他款有3件4款硬派口味，HK$180的她款則偏向優雅甜點，尺寸從12件到168件不等，總有一款對得上你的預算和場合。​

廣告 廣告

男女分版的設計特別貼心，他款強調濃郁巧克力與堅果，她款則走輕盈水果奶油路線，像是$120的迷你版只有3件1款，簡單卻精緻。這些盒子尺寸從小巧$108到大型$588都有，搭配聖誕紅綠包裝，擺在桌上就是一道風景。​

限定口味增添節慶氣氛

今年聖誕限定包括Party系列與2025特別版，像是HK$260的6件12款混裝，或$138的12件108件大禮包，內有皇玥招牌馬卡龍、曲奇和朱古力，保證新鮮到家。還有超值組合如$308的38件188件裝，5件5款配置，性價比高到讓人想多買幾個。​





明玥-聖誕金脆精選禮盒

粉嫩色配上立體燙金聖誕樹設計，還有多款聖誕節元素壓紋，整體感覺淡雅怡人，女士收到必定感受到暖暖愛意。

明玥-聖誕盈脆精選禮盒

清新輕奢的綠色同樣配上立體燙金聖誕樹設計，與明玥健康天然的餅食定位相匹配，對於注重健康還是送給小朋友也非常適合。





聖誕特級精選禮盒

橙紅底色配上金璨閃爍的聖誕樹設計，節日氣氛濃濃，配上裝滿47件精緻餅食的大鐵罐，送禮高貴且大氣。豪華陣容無論是大型派對或饋贈客戶，這份大器的聖誕禮物都能展現滿滿誠意。

聖誕品味精選禮盒 (22件裝)

聖誕主題紅色配上燙金聖誕老人馴鹿，簡約的線條配上淡暗雪花紋，低調中不失貴氣。精緻餅食，與他/她在聖誕節呷一口咖啡配蝴蝶酥，盡顯高雅式浪漫。

聖誕經典精選禮盒 (12件裝)

璀璨的亮金珠光色配上可愛的雪人設計，華麗中帶點可愛趣緻，不論是大朋友還是小朋友都必定喜歡。在冰凍聖誕裡為自己送上一杯熱朱古力，配上皇玥的各款精緻餅食，滿滿溫暖。

聖誕曲奇精裝禮盒 (12件裝)

皇玥聖誕曲奇精裝禮盒2025，內含12件聖誕節日限定的聖誕綠茶曲奇，嚴選日本藪北綠茶，茶味特濃清香，回甘悠長，豐富份量最適合派對分享。精緻包裝洋溢佳節氣氛，無論是公司交換禮物或好友聚會，都是體面受歡迎的聖誕禮物！

聖誕幸運小禮盒

以清新輕盈的綠色作主調，配上金光閃爍的聖誕樹造型的精緻小禮盒，內含3件期間限定「聖誕綠茶曲奇」，亦可隨時更換盒身的自選祝福賀咭，憑咭寄意，特別適合情人們作聖誕節禮物的小小甜蜜驚喜和心意。



